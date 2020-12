Ikea: Überfall auf Geldtransporter hinter Filiale in Berlin

Hinter der Ikea-Filiale in Berlin-Schöneberg wurde ein Geldtransporter überfallen.

Berlin. In Berlin-Schöneberg wurde bei einer Ikea-Filiale ein Geldtransporter überfallen. Nach den Tätern wird auch per Hubschrauber gesucht.

In Berlin-Schöneberg hat es am Dienstag um kurz nach 9.30 Uhr einen Überfall auf Mitarbeiter einer Geldtransporter-Firma gegeben. Zu dem Überfall kam es hinter dem Ikea am Sachsendamm 47.

Geldtransporter-Überfall: Täter mit Geld flüchtig – Hubschrauber im Einsatz

Die Mitarbeiter wurden beim Verlassen des Geschäfts von mindestens drei Verdächtigen mit Waffen bedroht. Die Täter entwendeten die Geldkisten. Sie flüchteten mit einem weißen Audi, teilte die Berliner Polizei gegenüber der „Berliner Morgenpost“ mit.

Es gibt keine verletzten Personen. Die Mitarbeiter der Geldtransporter-Firma stehen aber unter Schock und werden von Sanitätern betreut. Derzeit sind zahlreiche Polizisten vor Ort. Auch die Spurensicherung und ein Polizeihubschrauber sind im Einsatz. (jp/ag)

