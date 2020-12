Die 43-jährige Fahrerin krachte auf der B1 zwischen Erxleben und Helmstedt nahezu ungebremst in die Seite des Lkw.

Eimersleben. Am Donnerstag wollte ein Lkw-Fahrer bei Helmstedt wenden. Eine 43-Jährige fuhr in die Seite des Lkw. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen.

Schwerer Unfall auf der B1 bei Helmstedt: Pkw kracht in Sattelzug

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B1 zwischen Erxleben und Helmstedt ist am Donnerstagabend eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei wollte ein rumänischer Lkw-Fahrer seinen Sattelzug auf der Bundesstraße nahe Eimersleben wenden. Hierfür fuhr er den Laster rückwärts in einen Feldweg. Als er mit seinem Fahrzeug schon fast zurück auf der B1 war, fuhr die 43-jährige Pkw-Fahrerin nahezu ungebremst in die linke Fahrzeugseite des Lasters.

Unfall auf der B1 bei Helmstedt: Fahrerin erleidet Kopfverletzungen

In der Dunkelheit hatte sie vermutlich den Anhänger übersehen. Bei dem Unfall wurde der VW der 43-Jährigen völlig zerstört. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen am Kopf, wurde notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Fahrer bleib unverletzt. Um die Polizei bei der Unfallaufnahme zu unterstützen, wurden die Feuerwehren Eimersleben und Erxleben alarmiert. Sie leuchteten die Unfallstelle aus. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße für mehrere Stunden voll gesperrt.