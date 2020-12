Sa, 26.12.2020, 20.05 Uhr

Austernschalen sind zum Wegwerfen viel zu schade: Im US-Bundesstaat Texas sammelt Shannon Batte sie ein, reinigt sie und bringt sie in der Galveston-Bucht wieder aus. So hilft sie neuen Austern beim Ansiedeln in dem Gewässer, dessen Ökosystem durch einen Hurrikan geschädigt wurde.