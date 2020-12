Hakenkreuze auf Grabsteinen: Friedhof in Frankreich geschändet

Di, 29.12.2020, 08.32 Uhr

Auf einem Friedhof in Fontainebleau in Frankreich sind dutzende Grabsteine mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Die Stadt will Anzeige erstatten. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden.