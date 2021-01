Corona: RKI meldet neuen Rekord - 4000 Tote in den USA

Die Zahl der Corona-Todesfälle hat mit 1188 Toten innerhalb eines Tages einen neuen Höchstwert erreicht

In den USA ist die Zahl der täglichen Corona-Todesfälle erstmals über die Marke von 4000 gestiegen

Die Corona-Zahlen steigen in Deutschland weiter deutlich an: Dem Robert Koch-Institut (RKI) lagen am Freitagmorgen 31.849 Meldungen über Neuinfektionen vor

Der Impfstoff-Hersteller Biontech-Pfizer wird doppelt so viel Corona-Impfstoff an Deutschland und die anderen EU-Staaten liefern als bisher geplant

Der Impfstoff von Biontech und Pfizer scheint gegen die in Großbritannien und Südafrika entdeckten Virus-Varianten zu wirken

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt appelliert an die Bundesregierung, mehr zur Verhinderung von Corona-Infektionen am Arbeitsplatz zu unternehmen

Die Bundesländer sollen am Freitag 667.875 Corona-Impfdosen von Biontech erhalten

Nach unseren Recherchen haben sich in Deutschland bisher mehr als 1.886.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 38.900 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben

Der Impfstoff-Hersteller Biontech-Pfizer wird doppelt so viel Corona-Impfstoff an Deutschland und die anderen EU-Staaten liefern als bisher geplant. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte am Freitag in Brüssel mit, mit Biontech-Pfizer habe die Kommission den Kauf von weiteren 300 Millionen Impfdosen durch die EU vertraglich vereinbart worden - zusätzlich zu den bereits bestellten 300 Millionen Einheiten.

Derzeit bereiten sich die Menschen in Deutschland auf den verschärften Lockdown vor, der am kommenden Montag beginnen soll.

Auf Menschen in Landkreisen mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen kommt eine Beschränkung ihrer Bewegungsfreiheit zu.

Corona-News des Tages: RKI meldet 31.849 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Bis Freitagmorgen haben die deutschen Gesundheitsämter 31.849 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 1188 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag bekanntgab.

Lesen Sie dazu: Corona – RKI meldet Fallzahlen und neue Reproduktionszahl

8. Januar: Corona-Reisewarnung für portugiesische Urlaubsinsel Madeira

12.00 Uhr: Wegen steigender Corona-Infektionszahlen hat die Bundesregierung nun auch die portugiesische Urlaubsinsel Madeira ab Samstag als Risikogebiet eingestuft und eine Reisewarnung ausgesprochen. Auf der Risikoliste des Robert-Koch-Instituts (RKI) stehen dann auch wieder die französische Insel Korsika und die nordfranzösische Region Bretagne.

Damit gilt wieder für den gesamten europäischen Teil Frankreichs eine Reisewarnung, nur einige Überseegebiete sind noch davon ausgenommen. Madeira ist eines der letzten Winter-Reiseziele im Süden Europas, für das bisher noch keine Corona-Reisewarnung galt. Jetzt bleiben nur noch einige griechischen Inseln übrig.

Camara de Lobos auf Madeira. Wegen steigender Corona-Infektionszahlen hat die Bundesregierung nun auch die portugiesische Urlaubsinsel Madeira ab Samstag als Risikogebiet eingestuft und eine Reisewarnung ausgesprochen.

Deutscher Biologika-Impfstoff erfüllt Erwartungen nicht

11.45 Uhr: Der von dem Unternehmen IDT Biologika GmbH und dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung entwickelte potenzielle Corona-Impfstoff hat die in ihn gesetzten Erwartungen in einer ersten klinischen Prüfung nicht erfüllt. Die Immunreaktionen lägen „in den vorläufigen Ergebnissen unter den Erwartungen“, teilte das an der Entwicklung beteiligte Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf (UKE) am Freitag mit. Die klinische Erprobung des Wirkstoffs werde ausgesetzt, um die Ursachen dafür zu finden.

Iran untersagt Einfuhr von britischen und US-Impfstoffen

11.30 Uhr: Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, hat die Einfuhr der von Biontech/Pfizer und von Astrazeneca entwickelten Impfstoffe untersagt. Der Import amerikanischer und britischer Impfstoffe sei verboten, sagte Chamenei in einer im Fernsehen übertragenen Rede und verwies auf die steigende Zahl der Corona-Todesopfer in den beiden Staaten. "Wenn die Amerikaner in der Lage wären, einen Impfstoff zu entwickeln, dann hätten sie kein solches Fiasko in ihrem Land."Er vertraue den USA und Großbritannien nicht, erklärte er. Sie wollten ihre Impfstoffe manchmal an anderen Ländern testen.

Chamenei genehmigte aber die Einfuhr von Impfstoffen von anderen, wie er sagte, sicheren Orten, und unterstützt weiter die Bemühungen, einen Impfstoff im Iran herzustellen.

Spahn fordert auch Genesene zur Corona-Impfung auf

11.00 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn plädiert dafür, dass sich auch Genesene nach einer Corona-Infektion impfen lassen. Die Immunität durch eine Impfung sei nach Erkenntnissen der Wissenschaft deutlich höher als nach einer überstandenen Erkrankung, sagt er dem SWR. "Insofern macht es auch für Genese Sinn, sich impfen zu lassen", fügt er hinzu. Allerdings müssten sich diese Personen vielleicht nicht sofort impfen lassen.

Geruchssinn häufiger bei mildem Covid-Verlauf eingeschränkt

10.45 Uhr: Ein gestörter Geruchssinn oder gar dessen vollständiger Verlust gehört zu den häufigsten Symptomen einer Infektion mit Sars-CoV-2. Besonders oft betroffen sind offenbar Patienten mit mildem Erkrankungsverlauf, so das Fazit einer europäischen, im Fachblatt „Journal of Internal Medicine“ vorgestellten Studie.

Während die meisten Erkrankten nach durchschnittlich drei Wochen wieder riechen können, berichten einige noch Monate später von gestörten Sinneswahrnehmungen. In die Untersuchung der Wissenschaftler um den Mediziner Jerome Lechien von der Universität Paris-Saclay gingen Daten von 2581 Covid-19-Patienten aus 18 europäischen Krankenhäusern ein, die von März bis Juni 2020 erhoben wurden.

EU kauft weitere 300 Millionen Impfstoff-Dosen von Biontech-Pfizer

10.17 Uhr: Der Impfstoff-Hersteller Biontech-Pfizer wird doppelt so viel Corona-Impfstoff an Deutschland und die anderen EU-Staaten liefern als bisher geplant. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte am Freitag in Brüssel mit, mit Biontech-Pfizer habe die Kommission den Kauf von weiteren 300 Millionen Impfdosen durch die EU vertraglich vereinbart worden - zusätzlich zu den bereits bestellten 300 Millionen Einheiten. Von dem Vakzin würden nun im zweiten Quartal insgesamt 75 Millionen Dosen in der EU verfügbar sein, der Rest werde bis Ende des Jahres geliefert.

Nach dem bisher geltenden Schlüssel entfällt etwa ein Fünftel der Liefermenge auf Deutschland. Wenn man den beim US-Hersteller Moderna bestellten Impfstoff hinzurechne, habe die EU von diesen beiden zugelassenen Vakzinen jetzt so viel geordert, dass 380 Millionen EU-Bürger versorgt werden könnten - 80 Prozent der Bevölkerung. "Europa wird mehr als genug Impfstoff haben", sagte von der Leyen. Die Kommissionspräsidentin reagierte mit der Ankündigung offenbar auf die anhaltende Kritik an der Impfstoffbeschaffung durch die EU. Es sei richtig gewesen, auf ein "breites Portfolio" zu setzen, sagte von der Leyen. "Wer wusste schon im Sommer, welcher Impfstoff der erfolgreichste sein würde."

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mitgeteilt, dass sich die EU weitere 300 Millionen Impfstoff-Dosen von Biontech-Pfizer gesichert hat.

Erstmals Corona-Mutation in Australien nachgewiesen

10.05 Uhr: In Australien ist erstmals die Corona-Mutation aus England nachgewiesen worden. Als Sofortreaktion geht die Millionenstadt Brisbane im Bundesstaat Queensland in einen dreitägigen Lockdown. Von Freitagabend bis Montagabend dürfen die Einwohner nur noch in Ausnahmefällen ihre Häuser verlassen, etwa zum Einkaufen oder für die Fahrt zur Arbeit.

Bis zum 15. Februar sollen auf Anordnung der Regierung in Canberra zudem viele internationale Flugverbindungen um 50 Prozent eingeschränkt werden. Australien ist dank strikter Maßnahmen bisher vergleichsweise sehr glimpflich durch die Krise gekommen. Insgesamt wurden bisher nur etwa 28 500 Fälle verzeichnet, rund 900 Menschen starben in Verbindung mit Covid-19.

Scholz fordert Ausweitung der Impfstoffproduktion

9.30 Uhr: Bundesfinanzminister Olaf Scholz fordert größere Anstrengungen bei der Impfstoffproduktion. "Wir müssen alles dafür tun, dass die Impfstoffproduktion zunimmt, dass wir soviel Impfstoff wie möglich bekommen, damit wir die Bevölkerung so schnell wie möglich schützen", sagt der SPD-Kanzlerkandidat vor einer Klausurtagung der Bundestagsfraktion.

Gleichzeitig verteidigte Scholz den verschärften Lockdown. Angesichts der hohen Infektions- und Todeszahlen "war es richtig und ist es richtig, dass wir jetzt noch mal mit stärkeren Maßnahmen versuchen, das Pandemiegeschehen zu bekämpfen".

Deutsche Exporte wachsen - bleiben aber unter Vorkrisenniveau

9.10 Uhr: Die deutsche Exporte sind im November ungeachtet der zweiten Corona-Welle bei vielen Handelspartnern bereits den siebten Monat in Folge gewachsen. Sie stiegen um unerwartet kräftige 2,2 Prozent zum Vormonat. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Experten hatten mit einem Plus von 0,8 Prozent gerechnet, nach einer Zunahme von 0,9 Prozent im Oktober.

Trotz schrittweiser Erholung zeichnet sich aber ein deutlicher Rückgang der deutschen Exporte im gesamten Corona-Jahr 2020 ab. In den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres sanken die Exporte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,3 Prozent auf 1103,9 Milliarden Euro. Der Branchenverband BGA rechnete zuletzt mit einem Exportrückgang von mindestens zwölf Prozent im Gesamtjahr.

Corona: Unbekannte randalieren am Impfzentrum Rostock

8.06 Uhr: Unbekannte haben am Impfzentrum in Rostock randaliert und Schäden in noch unbekannter Höhe angerichtet. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, wurden nach einer ersten Übersicht unter anderem mehrere mobile Heizgeräte umgeworfen. Da diese wohl nicht mit Kraftstoff befüllt waren, sei zum Glück kein Feuer ausgebrochen. Die Geräte standen in einem Zelt, was vor den festen Räumen des Impfzentrums in den Messeräumen aufgebaut ist.

„Harry-Potter“-Star Jessie Cave - Baby wegen Corona im Krankenhaus

8.00 Uhr: Wegen einer Infektion mit dem Coronavirus hat der jüngste Sohn von Schauspielerin Jessie Cave (33, „Harry Potter“) mehrere Tage im Krankenhaus verbringen müssen. „Mein Baby ist jetzt Zuhause“, schrieb die Britin am Donnerstag auf Instagram. Zwei Tage zuvor hatte sie mitgeteilt, dass ihr elf Wochen alter Sohn Abraham Benjamin positiv auf die „neue Variante“ des Virus getestet wurde. Dazu veröffentlichte sie ein Bild von sich und ihrem Sohn in einem isolierten Krankenhauszimmer.

Wegen Corona-Mutation - Australien beschränkt Einreisen

7.30 Uhr: Australien schränkt die Zahl Menschen, die per Flieger ins Land kommen dürfen, um fast die Hälfte ein. Mit der Maßnahme will die Regierung die Ausbreitung der hoch ansteckenden Coronavirus-Variante verhindern, die zuerst in Großbritannien identifiziert und nun erstmals im australischen Bundesstaat Queensland nachgewiesen wurde.

Der australische Premierminister Scott Morrison erklärte, die Bundesstaaten hätten zugestimmt, internationale Ankünfte in New South Wales, Western Australia und Queensland bis zum 15. Februar zu halbieren. Im Bundesstaat Victoria war die Zahl der Ankünfte bereits gering, sie sollte zunächst nicht verändert werden. Nachgewiesen wurde der erste örtliche Fall der Corona-Mutante bei einer Reinigungskraft in einem Hotel, das ausländische Besucher während der Quarantäne beherbergt.

Corona: Patientenschützer beklagen schwere Versäumnisse

7.15 Uhr: Patientenschützer haben schwere Versäumnisse bei der regulären Patientenversorgung jenseits der Covid-19-Fälle beklagt: Die Fehler vom Anfang der Pandemie dürften nicht wiederholt werden, sagte der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, unserer Redaktion. Bereits in der ersten Pandemiewelle seien mehr Operationen und planbare Eingriffe als nötig verschoben worden.

„Hinzu kam eine tiefe Vertrauenskrise der Patienten. Aus Angst vor einer Ansteckung trauten sich viele gar nicht mehr ins Krankenhaus“, so Brysch. Die Folgen dieser Entwicklung seien noch gar nicht abzusehen. Wichtig seien nun regionale Kooperationen der Krankenhäuser bei der Patientenversorgung. Brysch forderte zudem mehr finanzielle Transparenz der Kliniken mit Blick auf die staatlich gewährten Freihaltepauschalen zur Bereitstellung von Bettenkapazitäten für Covid-Patienten.

Ein Krankenpfleger läuft über einen Flur auf der Intensivstation. Patientenschützer haben schwere Versäumnisse bei der regulären Patientenversorgung jenseits der Covid-19-Fälle beklagt Foto: Frank Molter / dpa

Bundesländer erhalten neue Corona-Impfdosen

6.56 Uhr: Die Bundesländer bekommen heute eine neue Lieferung des Corona-Impfstoffs des Herstellers Biontech, insgesamt fast 668.000 Dosen. Sie sollen direkt von Biontech an die 27 Anlieferzentren der Länder gehen. Den größten Anteil erhält das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen mit 141.375 Impfdosen. Den kleinsten Anteil bekommt Bremen mit 4875 Dosen. In diesen Größenordnungen war die Lieferung auch angekündigt worden.

Erstmals über 4000 Corona-Tote an einem Tag in den USA

6.30 Uhr: In den USA ist die Zahl der täglichen Corona-Todesfälle erstmals über die Marke von 4000 gestiegen. Dies geht aus Daten des Covid Tracking Projects hervor. Demnach starben am Donnerstag 4033 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Zudem wurden 266.197 Neuinfektionen verzeichnet.

Das Covid Tracking Project wurde im vergangenen Frühjahr beim Magazin „The Atlantic“ begonnen und sammelt Daten zur Corona-Pandemie in den USA. Zahlen der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore für den Donnerstag lagen am Freitagmorgen (MEZ) zunächst noch nicht vor. Für Mittwoch hatte die JHU 3865 Tote im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet, der bis dahin höchste Wert innerhalb von 24 Stunden. Der bislang höchste Wert an Neuinfektionen war laut JHU am Samstag mit 297.491 binnen 24 Stunden verzeichnet worden.

Insgesamt haben sich in dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern mehr als 21,5 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie starben mehr als 365 000 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2. In absoluten Zahlen gemessen sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt. Auf die Einwohnerzahl umgerechnet liegt rund ein Dutzend Länder höher als die USA.

Biontech-Impfstoff gegen neue Virus-Mutationen wirksam

6.00 Uhr: Der Impfstoff der Partner BioNTech und Pfizer scheint laut einer vom US-Arzneimittelhersteller durchgeführten Studie gegen die in Großbritannien und Südafrika entdeckten Virus-Varianten zu wirken. "Wir haben jetzt 16 verschiedene Mutationen getestet, von denen keine wirklich signifikante Auswirkungen hatte. Das sind die guten Nachrichten", sagt einer der führenden Wissenschaftler für virale Impfstoffe bei Pfizer.

"Das heißt aber nicht, dass die 17. keine Auswirkungen haben wird." Die noch nicht von Fachleuten begutachtete Studie von Pfizer und Wissenschaftlern der medizinischen Abteilung der Universität Texas zeigt, dass der Impfstoff das Virus auch bei einer Veränderung am sogenannten Spike-Protein wirksam neutralisiere.

Bei Einreise nach Großbritannien negativer Corona-Test nötig

5.00 Uhr: Die britische Regierung schreibt ab der kommenden Woche für alle Einreisenden einen negativen Corona-Test vor. Dieser müsse binnen 72 Stunden vor der Abreise vorgenommen werden, hieß es in der Nacht aus London. Es gebe Ausnahmen, etwa für Kinder unter elf Jahren, Lastwagenfahrer und Airline-Besatzungen. Viele Gesundheitsexperten hatten die Londoner Regierung schon seit längerem zu dieser Maßnahme gedrängt, um Fälle eingeschleppter Infektionen zu verringern.

Die britische Regierung schreibt ab der kommenden Woche für alle Einreisenden einen negativen Corona-Test vor.

Schärfere Corona-Regeln in Hamburg in Kraft getreten

4.30 Uhr Uhr: Als erstes Bundesland hat Hamburg um Mitternacht eine verschärfte Corona-Verordnung in Kraft gesetzt. Die Gesundheitsbehörde veröffentlichte die geänderten Regeln am Abend im Internet. Demnach müssen die Hamburger ab heute ihre Kontakte weiter einschränken. So dürfen Angehörige eines Haushalts nur noch mit einer Person eines anderen Haushalts zusammentreffen. Bisher waren Kontakte auf fünf Menschen aus maximal zwei Haushalten beschränkt. Für Kinder gibt es anders als bisher keine Ausnahme mehr. Im benachbarten Niedersachsen soll die Kontaktbeschränkung auf zwei Personen erst ab Sonntag, in Schleswig-Holstein ab Montag gelten.

7. Januar: Göring-Eckardt - "Großraumbüros sind Risikogebiete"

22.01 Uhr: Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat eindringlich an die Bundesregierung appelliert, mehr zur Verhinderung von Corona-Infektionen am Arbeitsplatz zu unternehmen. „Vor allem Großraumbüros sind Risikogebiete“, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) müsse „ein deutliches Signal an uneinsichtige Arbeitgeber senden: Wer Mitarbeitern ohne dringende Notwendigkeit das Arbeiten von zuhause verweigert, obwohl auch Homeoffice möglich wäre, verletzt Fürsorgepflicht und Arbeitsschutz und riskiert ein Bußgeld.“

Eine halbherzige Bitte an die Arbeitgeber, wie sie von der Regierung komme, reiche nicht aus, fügte Göring-Eckardt hinzu. „Es ist brandgefährlich, dass die Bundesregierung sich nicht traut, mehr zur Verhinderung von Infektionen am Arbeitsplatz zu unternehmen.“

Die Grünen-Politikerin betonte: „Es muss endlich klar gemacht werden, dass - wo immer es möglich ist - ein Recht auf Homeoffice gilt. Es darf nicht den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern überlassen werden, sich das mühsam zu erkämpfen. Es geht hier um ihre Gesundheit und unseren gesamtgesellschaftlichen Erfolg im Kampf gegen die Pandemie.“

Erstattung der Kita-Beiträge in NRW geplant

20.39 Uhr: Weil die Verschärfung des Corona-Lockdowns eine große Belastung für Familien ist, wollen Nordrhein-Westfalens (NRW) Familienminister Joachim Stamp (FDP) und Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) die Kita-Beiträge für den Monat Januar erstatten.

Die mehr als 10.000 Kindertagesstätten in NRW bieten wegen der vielen Corona-Infektionen im Land ab dem kommenden Montag nur noch eine eingeschränkte Betreuung an.

Lesen Sie hier: Corona - Kitas und Schulen bleiben noch länger geschlossen

Mehr als zwei Millionen Corona-Infizierte in Spanien

19.51 Uhr: Die offizielle Gesamtzahl der Corona-Infektionen in Spanien überschritt am Donnerstag die Schwelle von zwei Millionen. Mit mehr als 42.000 Neuinfektionen binnen 48 Stunden stieg die Zahl der Fälle seit Beginn der Pandemie auf mehr als 2,02 Millionen.

Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie stieg auf knapp 51.700. Laut einer von der spanischen Regierung veröffentlichten Studie haben sich jedoch deutlich mehr Menschen mit dem Virus infiziert als registriert. Die Untersuchung geht von rund 4,7 Millionen Menschen aus.

Großbritannien will neue Medikamente gegen Covid-19 einsetzen

19.36 Uhr: Großbritannien will bei schwer an Covid-19 erkrankten Patienten neue Medikamente anwenden. Man werde ab sofort die „lebensrettenden“ Medikamente Tocilizumab and Sarilumab einsetzen, kündigte der britische Premier Boris Johnson am Donnerstag an.

Dies könne die Todesrate von Covid-19-Patienten signifikant senken sowie ihre Aufenthaltsdauer im Krankenhaus verkürzen. Üblicherweise werden die Medikamente der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge bei rheumatischer Arthritis eingesetzt.

Frankreichs Grenze bleibt wegen Corona geschlossen

19.31 Uhr: Wegen der mutierten Variante des Coronavirus bleibt Frankreichs Grenze zu Großbritannien für Reisende auf Weiteres geschlossen. Diejenigen, die reisen dürfen, müssten einen Test vorlegen, wenn sie Frankreich betreten, sagte Premier Jean Castex am Donnerstag.

Den Gesundheitsbehörden zufolge gibt es in Frankreich zwei Cluster der in Großbritannien verstärkt aufgetretenen mutierten Form des Coronavirus. Vor Weihnachten war es in der Grenzregion Kent zu Chaos gekommen, weil Frankreich die Grenze überraschend geschlossen hatte. Tausende von Fernfahren hatten tagelang in ihren Lastwagen ausharren müssen.

Ministerpräsident Ramelow fordert „richtigen Lockdown“

19.19 Uhr: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat sich für noch weitreichendere Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus ausgesprochen.

„Wir müssen endlich in einen richtigen Lockdown gehen“, sagte der Linke-Politiker im Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Freitag). Er ärgere sich, nicht bereit gewesen zu sein, den Dezember mit seinen vielen Feiertagen für eine bundesweit Generalpause zu nutzen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) fordert einen härteren Lockdown. Foto: Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa

Regierung berät noch über Testpflicht für Einreisende

18.52 Uhr: Die neue Testpflicht für Einreisende aus Corona-Risikogebieten im Ausland wird wohl noch einige Tage auf sich warten lassen. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag nach Beratungen zwischen Kanzleramt und Ministerien erfuhr, soll sich das Bundeskabinett erst mit der geplanten Verordnung befassen.

Dies sei aber „zeitnah“ geplant, hieß es. Im Gespräch sind dem Vernehmen nach unterschiedliche Regelungen, je nachdem ob Menschen aus Gebieten mit hohen oder sehr hohen Corona-Infektionsraten einreisen wollen.

Coronavirus-Mutation erstmals in Sachsen nachgewiesen

18.32 Uhr: In Sachsen ist erstmals die neue Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Das teilte am Donnerstag das Gesundheitsministerium mit.

Die Mutation sei bei einer Person aus Dresden aufgetreten, die aus Großbritannien zurückgekehrt sei, hieß es.

Bereitschaft zur Corona-Impfung nimmt zu

18.20 Uhr: Die Bereitschaft zur Impfung gegen das Coronavirus hat laut einer Umfrage in Deutschland zugenommen. In einer Befragung von infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend gaben 54 Prozent an, sich auf jeden Fall gegen das Coronavirus impfen lassen zu wollen.

Das waren 17 Prozentpunkte mehr als im November 2020. Die Impfbereitschaft sei in allen Altersgruppen gewachsen, insbesondere aber bei den Menschen unter 65 Jahren.

Pflicht zu Insolvenzanträgen soll weiter ausgesetzt werden

17.51 Uhr: Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) will die Antragspflicht für Insolvenzen weiter aussetzen. Dies soll für Firmen gelten, bei denen die Auszahlung der seit November vorgesehenen Corona-Staatshilfen noch aussteht.

„Der Staat stellt der Wirtschaft umfangreiche finanzielle Hilfen zur Verfügung, deren Auszahlung aber Zeit benötigt. Daher setze ich mich dafür ein, die Insolvenzantragspflicht für diese Unternehmen über den 31. Januar hinaus auszusetzen“, sagte Lambrecht dem „Handelsblatt“.

Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) will die Insolvenzantragspflicht für bestimmte Firmen weiter aussetzen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Neue Impfdosen werden an Bundesländer geliefert

17.21 Uhr: Die Bundesländer sollen an diesem Freitag insgesamt 667.875 Corona-Impfdosen des Herstellers Biontech erhalten. Das teilte das Bundesgesundheitsministerium am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Lieferung erfolge über Biontech direkt an die 27 Anlieferzentren der Länder. Den größten Anteil erhält das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen mit 141.375 Dosen, den kleinsten Bremen mit 4875 Dosen.

Corona-Zuschlag für Hartz-IV-Empfänger gefordert

16.44 Uhr: Die Pandemie bringt Hartz-IV-Empfänger in finanzielle Bedrängnis. Deshalb fordern verschiedene Stellen nun erneut einen Corona-Zuschlag.

So sprach sich die Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann (Die Linke) für eine Erhöhung der Hartz-IV-Sätze um 200 Euro aus. Lesen Sie hier mehr dazu.

Lockdown könnte nach Einschätzung von Braun noch längere Zeit erforderlich sein

15.57 Uhr: Nach Einschätzung des Bundes könnte der derzeitige Lockdown noch längere Zeit erforderlich sein, um die Corona-Zahlen entscheidend zu senken. Zwar seien die Neuinfektionen etwas zurückgegangen, sagte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU). Wenn es aber in dieser Geschwindigkeit weiter gehe, dauere es 15 Wochen, bis die Sieben-Tage-Inzidenz wie angestrebt unter 50 komme.

Mit Blick auf einen möglicherweise lang anhaltenden Lockdown sagte Braun am Donnerstag den Sendern RTL und n-tv: „Das ist etwas, das will ich für unsere Volkswirtschaft nicht und auch nicht für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.“ Der Kanzleramtschef nannte Versäumnisse im Oktober als Grund für die aktuell zugespitzte Corona-Lage und die damit verbundenen Einschränkungen. „Wir hätten schon Mitte Oktober entscheidender und deutlicher handeln müssen“, sagte er.

„Kriegszustand“: China fürchtet größten Virus-Ausbruch seit Monaten

15.08 Uhr: China erlebt den größten Ausbruch des Coronavirus seit Monaten. Nachdem das bevölkerungsreichste Land das Virus seit dem Sommer weitgehend im Griff und nur noch vereinzelt Infektionen gezählt hatte, sind die Zahlen in der Provinz Hebei direkt vor den Toren Pekings in nur fünf Tagen auf mehr als 230 gestiegen, wie die Behörden berichteten. Besonders betroffen ist die Provinzhauptstadt Shijiazhuang, die am Donnerstag abgeriegelt wurde. Die elf Millionen Einwohner dürfen die Metropole nicht mehr verlassen.

Die Gesundheitskommission der Provinz meldete 90 Patienten in Krankenhäusern und mehr als 140 asymptomatische Infektionen. Die Behörden riefen „den Kriegszustand“ im Kampf gegen das Virus aus.

Mobilität ging an Weihnachten und Silvester deutlich zurück

14.34 Uhr: Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, hat sich die Mobilität der Menschen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verändert.

So zeige die Sonderauswertung experimenteller Mobilitätsdaten, dass die Mobilität an den Weihnachtstagen deutschlandweit durchschnittlich um 14,6 Prozent gegenüber dem jeweiligen Tag des Vorjahres zurückgegangen sei.

Der Rückgang fiel am ersten Weihnachtsfeiertag mit einem Minus von 14,3 Prozent und am zweiten Weihnachtsfeiertag mit minus 18,5 Prozent stärker aus als an Heiligabend mit minus 11,1 Prozent.

Kinos sollen mehr Unterstützung erhalten

13.46 Uhr: Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) will zur Unterstützung kleinerer Kinos weitere drei Millionen Euro bereitstellen. Das Zukunftsprogramm Kino soll in diesem Jahr auf 25 Millionen Euro aufgestockt werden, wie sie am Donnerstag ankündigte.

Filmtheater in kleineren Gemeinden oder mit besonderem Programm können das Geld beantragen, um etwa Technik zu erneuern oder in der Pandemie umzubauen.

Bisher seien rund 300 Kinos unterstützt worden. Bundesweit sind Kinos und andere Einrichtungen derzeit geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmmen.

WHO besorgt über neue Coronavirus-Variante

13.22 Uhr: Angesichts der neuen Variante des Corona-Erregers in Europa hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Alarm geschlagen. Die Variante sei bereits in 22 von 53 Ländern der Region Europa entdeckt worden, warnte WHO-Direktor Hans Kluge während einer Videokonferenz in Kopenhagen.

Ohne verstärkte Anstrengungen, die Ausbreitung der neuen Variante zu verlangsamen, gerieten die Gesundheitssysteme noch weiter unter Druck. Die neue Variante, die erstmals in Großbritannien entdeckt wurde, berge eine höhere Ansteckungsgefahr als vorangegangene, erklärte der WHO-Regionaldirektor für Europa.

Der mutierte Erreger verbreite sich in allen Altersklassen. Es sei davon auszugehen, dass die Variante die älteren Ausformungen verdrängen werde. Die neue Variante sei aber trotz stärkerem Ansteckungsrisiko nicht gefährlicher als die bereits vorher bekannten Typen.

WHO-Mitarbeiter äußerten sich zuversichtlich, dass die bislang verfügbaren Impfstoffe auch gegen die neue Variante wirken. Im Dezember 2020 meldeten britische Behörden der WHO das Auftauchen der Variante.

Flugverkehr sinkt wegen Corona-Krise auf Niveau der Achtziger Jahre

12.52 Uhr: Die Corona-Krise hat den Flugverkehr in und über Deutschland auf das Niveau der 80er Jahre reduziert: Die Deutsche Flugsicherung (DFS) zählte im vergangenen Jahr nur 1,46 Millionen Starts, Landungen und Überflüge – damit habe sich das Flugverkehrsaufkommen mehr als halbiert, teilte das bundeseigene Unternehmen am Donnerstag mit. Der Rückgang betrug 56,3 Prozent. Mit einer Erholung rechnet die DFS „erst in einigen Jahren.“

Die Corona-Krise hat den Flugverkehr in und über Deutschland auf das Niveau der 80er Jahre reduziert Foto: imago images/Oliver Schaper

Lockdown - Mehr als acht Millionen Kinder müssen zu Hause betreut werden

12.16 Uhr: Der verlängerte Corona-Lockdown mit weiter geschlossenen Schulen und Kitas stellt vor allem berufstätige Eltern mit jungen Kindern vor zusätzliche Betreuungsprobleme. Das Statistische Bundesamt nannte am Donnerstag für das Jahr 2019 die Zahl von rund fünf Millionen Paarfamilien mit Kindern unter elf Jahren und mindestens einem Erwerbstätigen.

Dazu kommen noch 581 000 berufstätige Alleinerziehende mit jüngeren Kindern. Bei zwei von drei der genannten Paare arbeiteten beide Elternteile. Von den Alleinerziehenden waren 90 Prozent Frauen und 41 Prozent arbeiteten Vollzeit. Nach weiteren Zahlen gingen im vergangenen Schuljahr in Deutschland rund 4,5 Millionen Kinder in die Klassen 1 bis 6 und weitere 3,7 Millionen wurden in Kindertagesstätten betreut.

Corona - Merkel sieht "schwerste Monate noch vor uns"

11.45 Uhr: Bei der Corona-Pandemie in Deutschland ist aus Sicht von Kanzlerin Angela Merkel noch keine Entwarnung möglich. "Natürlich haben wir die schwersten Monate - das kann man glaube ich erahnen - der Pandemie noch vor uns", sagte sie in Berlin bei der Klausurtagung der CSU-Abgeordneten im Bundestag.

Dies sei jedoch "gepaart mit einem Stück Hoffnung" durch die inzwischen zur Verfügung stehenden Impfstoffe. Merkel sagte, gleichwertige Lebensbedingungen in ganz Deutschland würden nach der Corona-Pandemie "eine noch größere Herausforderung" werden. "Es ist für mich auch die Voraussetzung dafür, dass die Fliehkräfte in unserem Lande nicht immer größer werden."

WHO Europa sieht Wendepunkt im Verlauf der Pandemie

11.39 Uhr: Das Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation in Europa sieht den Kontinent zum Start ins neue Jahr an einem wichtigen Punkt im Kampf gegen das Coronavirus. "Dieser Moment stellt einen Wendepunkt im Verlauf der Pandemie dar", sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge bei einer Online-Pressekonferenz in Kopenhagen.

Man habe mittlerweile deutlich mehr Erkenntnisse und neue Werkzeuge wie Impfstoffe zur Verfügung. Gleichzeitig gebe es aber neue Herausforderungen wie ansteckendere Varianten des Virus. Wissenschaft, Politik und andere müssten eine Allianz bilden, um Corona zurückzudrängen.

Großbritannien kündigt neue Corona-Maßnahmen für Einreisen an

11.05 Uhr: Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, will Großbritannien neue Maßnahmen an seinen Grenzen einführen. Die Vorschriften würden "in den nächsten Tagen" verkündet, sagte Innenministerin Priti Patel dem Sender BBC Radio 4. "Reisen sollten nur unter sehr strengen Regeln stattfinden", sagte Patel. Die Menschen sollten zu Hause bleiben und nur ins Ausland reisen, wenn sie eine Ausnahmegenehmigung hätten.

Premierminister Boris Johnson wollte sich am Donnerstagabend um 18.00 Uhr (MEZ) zur Corona-Lage äußern. Er hatte zuletzt Maßnahmen angekündigt, die sicherstellen sollen, dass Einreisende auf das Coronavirus getestet werden. Im Gespräch ist die Pflicht, an der Grenze ein negatives Testergebnis vorzulegen. Ausgenommen sein sollen demnach Lastwagenfahrer.

Aus London mehren sich die Berichte von überfüllten Ambulanzen. Foto: Yui Mok / dpa

Corona: Hochschulen setzen primär auf digitale Prüfungen

10.45 Uhr: An den deutschen Hochschulen wird es nach Einschätzung des Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz, Peter-André Alt, wegen des Infektionsgeschehens aktuell kaum Prüfungen im Präsenzformat geben. Viele Hochschulen entwickelten stattdessen "flexible Lösungen und unterschiedliche Formen für neue, digitale Prüfungsformate", die sie auch erfolgreich einsetzten, sagte Alt der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Präsenzprüfungen seien allerdings durch die Corona-Verordnungen der Länder erlaubt und blieben möglich. Insgesamt rechnet Alt mit zunehmenden Schwierigkeiten für den Hochschulbetrieb bei einem Fortdauern der Pandemie. Mit der Zeit wüchsen auch die Herausforderungen, Studenten beim Lernen individuell zu unterstützen. Der persönliche Austausch bleibe für das akademische Leben zentral und sei virtuell schwer zu ersetzen.

Corona-Tote – Neuer Tageshöchstwert in den USA

10.15 Uhr: Den zweiten Tage in Folge haben die USA einen Höchstwert bei Corona-Todesfällen binnen 24 Stunden verzeichnet. Nach Zahlen der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore wurden am Mittwoch 3865 Tote im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Am Vortag waren es 3775 gewesen, der bis dahin höchste Wert innerhalb von 24 Stunden.

Ryanair streicht Flugplan noch drastischer zusammen

9.35 Uhr: Die jüngste Verschärfung der Corona-Pandemie durchkreuzt bei Europas größtem Billigflieger Ryanair die ohnehin schon dürren Geschäftspläne für den Winter. Wegen der neuen Lockdowns in Irland, Großbritannien und einigen anderen EU-Staaten streicht das irische Unternehmen sein Flugangebot ab 21. Januar drastisch zusammen, wie es am Donnerstag in Dublin mitteilte. Ab Ende Januar will Ryanair nur noch wenige oder überhaupt keine Flüge von und zu britischen und irischen Airports anbieten. Dies gelte, bis die scharfen Reisebeschränkungen aufgehoben werden.

Aus der ersten Corona-Welle nichts gelernt – Ethikratmitglied kritisiert Politik

8.45 Uhr: Der Ethiker und Philosoph Jürgen Manemann hat der Politik Versäumnisse im Kampf gegen die Corona-Pandemie vorgeworfen. „Wenn wir auf die Maßnahmen schauen, müssen wir uns leider eingestehen, dass wir aus der ersten Krise nichts dazugelernt haben“, sagte Manemann, der Mitglied im Niedersächsischen Ethikrat ist, der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Die Zeit, sich auf eine nächste Welle vorzubereiten, sei nicht genutzt worden. „Obwohl wir alle wussten, dass die nächste Corona-Welle ab dem Herbst auf uns zurollt und im Winter die Infektionszahlen in die Höhe schießen werden.“

Tokio zählt Rekord an Corona-Neuinfektionen

8.35 Uhr: Wenige Monate vor den geplanten Olympischen Spielen in Tokio ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der japanischen Hauptstadt auf einen Rekord gestiegen. Erstmals wurden binnen eines Tages mehr als 2000 Fälle registriert, wie japanische Medien berichteten. Erst am Vortag war die Zahl erstmals über die Marke von 1500 Fällen geklettert.

Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga erklärt wegen der Corona-Krise den Notstand in der Hauptstadt Tokio und drei benachbarten Bezirken. Dies gelte vom 8. Januar bis 7. Februar, sagt der Regierungschef.

Pendler tragen Schutzmasken während des morgendlichen Berufsverkehrs in Tokio. Foto: Eugene Hoshiko/AP/dpa

Kinderärzte fordern schnellere Corona-Impfungen für Minderjährige

8.20 Uhr: Deutschlands Kinderärzte fordern schnellstmögliche Corona-Impfungen für Kinder, damit Kitas und Schule wieder geöffnet werden können. Minderjährige hätten es in der Pandemie seit Beginn besonders schwer, sagte der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

„Dass sie nun auch beim Impfen hinten anstehen – und die Schulen deswegen weiter dichtbleiben – ist daher doppelt bitter.“ Die Impfstoffe von Biontech und Moderna sind derzeit für Personen ab 16 Jahren zugelassen. Beide Hersteller haben laut der Zeitung Tests gestartet, um die Verträglichkeit der Vakzine für Kinder ab 12 Jahren zu prüfen.

Corona-Auflagen - Alleinerziehende fordern Klarheit über Betreuung

8.00 Uhr: Die knapp 330.000 Alleinerziehenden minderjähriger Kinder in NRW befürchten erhebliche Lasten durch die neuen Corona-Einschränkungen in Schulen und Kitas. Sie fordern schnell Klarheit über die geplanten Kinderkrankentage zur Sicherung der Betreuung.

„Die erneute Umstellung auf Distanzunterricht und der eingeschränkte Pandemiebetrieb in der Kindertagesbetreuung ist für Eltern und insbesondere erwerbstätige Alleinerziehende wieder eine enorme Belastung“, sagte Nicola Stroop, Vorstand des Verbands allein erziehender Mütter und Väter (VAMV) NRW, der dpa.

Größter Corona-Ausbruch seit Monaten in China

7.45 Uhr: China erlebt den größten Ausbruch des Coronavirus seit Monaten. Nachdem das bevölkerungsreichste Land das Virus seit dem Sommer weitestgehend im Griff hatte und nur noch ganz vereinzelt Infektionen zählte, sind die Zahlen in der Provinz Hebei direkt vor den Toren Pekings in wenigen Tagen auf insgesamt mehr als 200 gestiegen. Bis Donnerstag meldete die Gesundheitskommission in der Provinz um die Hauptstadt 90 Erkrankungen und 144 asymptomatische Infektionen. Es wurde mit einem weiteren Anstieg gerechnet.

Corona - Kramp-Karrenbauer will Bundessicherheitsrat

7.30 Uhr: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht sich als Lehre aus der Corona-Krise in der Forderung nach einer zentralen Schaltstelle für die Sicherheit Deutschlands bestärkt. "Ich bin der Auffassung, man braucht so etwas wie einen Bundessicherheitsrat auch für solche Situationen.

Wir brauchen einen Ort, an dem man die Organisationen und Behörden zusammennehmen kann, an dem gemeinsame Lagebilder erstellt werden, an dem man die Dinge koordinieren kann", sagte die CDU-Chefin der Nachrichtenagentur dpa. "Ich finde, dass Corona bewiesen hat, dass ein Bundessicherheitsrat ein solcher Ort sein könnte."

Annegret Kramp-Karrenbauer ist CDU-Bundesvorsitzende und Verteidigungsministerin. (Michael Kappeler/dpa)

Mehrheit gegen Corona-Impfpflicht im Kampf gegen die Pandemie

7.00 Uhr: Eine Mehrheit der Deutschen lehnt eine Impfpflicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie ab. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich 56 Prozent gegen eine zwingende Immunisierung gegen das gefährliche Virus aus. 33 Prozent befürworteten einen solchen Schritt dagegen. 11 Prozent machten keine Angaben.

Corona-Krise: IW-Chef übt scharfe Kritik an Rettungspaketen der Politik

6.50 Uhr: Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft aus Köln (IW), Michael Hüther, hat die Bundesregierung für die Ausgestaltung der Corona-Hilfen scharf kritisiert. „Die Aussage von Finanzminister Scholz, wir halten das finanziell lange durch, kann man zynisch beantworten: ja, weil das Geld nicht abfließt und daran auch kein Interesse besteht. Die Rettungspolitik ist mehr Erzählung und Propaganda als Realität“, sagte Hüther unserer Redaktion.

Für ihn liege der „eigentliche Skandal“ nicht bei der Impfstrategie, sondern bei den nicht abfließenden Hilfsgeldern. „Die Zugangshürden sind zu hoch, die administrative Umsetzung ist eine schiere Katastrophe“, kritisierte Hüther.

Der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien, warnte vor Überlegungen, bei steigenden Infektionszahlen weitere Betriebe zu schließen. „Es liegt am Verhalten der Menschen, dass wir nicht vorankommen. Deshalb macht es auch keinen Sinn, weitere Betriebe zu schließen“, sagte Dullien.

So sei die Homeoffice-Quote von 27 Prozent im April auf 14 Prozent im November gesunken. „Es gibt also Potenzial, konsequenter von zu Hause aus zu arbeiten. Und zur Not muss die Mobilität weiter eingeschränkt werden, etwa in Form von Ausgangssperren. Das wäre hilfreicher, als weitere Betriebe zu schließen“, sagte Dullien.

Mittelstand warnt nach Lockdown-Beschlüssen vor „kippender Stimmung“ in Betrieben

6.30 Uhr: Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) fordert angesichts des verlängerten Lockdowns weitere Hilfen von Bund und Ländern. „Durch den staatlich angeordneten Hausarrest kippt die Stimmung in der mittelständischen Wirtschaft“, sagte BVMW-Hauptgeschäftsführer Markus Jerger unserer Redaktion.

Als „Trotzreaktionen“ würden erste Geschäfte trotz Lockdown wieder öffnen wollen. „Um die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen zu erhöhen ist Folgendes notwendig: Weitere Staatshilfen, ein konkreter Fahrplan für die Rückkehr zur Normalität sowie ein erhöhtes Tempo bei den Impfungen“, forderte Jerger. Zudem drang der BVMW-Hauptgeschäftsführer darauf, dass die zugesagten Hilfen ausgezahlt werden. „Der Mittelstand braucht Planungssicherheit und verlässliche politische Rahmenbedingungen“, sagte Jerger.

SPD legt mit Kritik an Corona-Impfstoffbeschaffung nach

2.15 Uhr: Die SPD hat mit ihrer Kritik an der Beschaffung von Impfstoffen gegen das Coronavirus nachgelegt. SPD-Bundesvize Kevin Kühnert hielt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in der „Rheinischen Post“ und dem „General-Anzeiger“ vor, zu zögerlich bei der Bestellung gewesen zu sein. „Es ist doch so: Wenn ich die Nadel im Heuhaufen noch nicht finden kann, sie aber dringend brauche, dann kaufe ich doch erstmal zur Sicherheit den Heuhaufen, und zwar komplett.“ Er bezog sich dabei darauf, dass lange nicht klar war, welche Impfstoff-Entwicklungen erfolgreich sein würden.

Grünen-Chefin kritisiert neue „Ein-Freund-Regel“ im Lockdown

01.05 Uhr: Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat davor gewarnt, Familien mit den neuen Ein-Freund-Kontaktbeschränkungen zu überfordern. Es sei richtig, dass Bund und Länder den Lockdown verlängert und die Maßnahmen verschärft hätten. „Wichtig ist aber, dass die Maßnahmen in der Lebensrealität der Menschen auch umsetzbar sind“, sagte Baerbock unserer Redaktion.

So werde die Regel, nur noch eine Person außerhalb des eigenen Haushaltes zu treffen, Familien vor erhebliche Probleme stellen. „Wenn die Nachbarin bei sich zu Hause nur eins von zwei Geschwisterkindern betreuen kann, während die Eltern arbeiten, ist das alles andere als sinnvoll. Dann müssen Eltern ihre Kinder in die Notbetreuung schicken, obwohl es zur Kontaktreduzierung anders viel besser wäre“, sagte Baerbock, die Mutter von zwei Kindern ist.

Die Politik müsse bedenken, dass sie mit nicht zu Ende gedachten Maßnahmen ausgerechnet diejenigen Familien vor den Kopf stoße, „die sich mit heftigsten Einschränkungen bei Vereinbarkeit von Job und Familie an der Pandemiebekämpfung bisher am solidarischsten beteiligen“.

Für Alleinerziehende sei die Ein-Freund-Regel überhaupt nicht umsetzbar: „Sie sind völlig auf sich zurückgeworfen“, kritisierte Baerbock. „Ebenso kleine Kinder, die damit für Wochen komplett isoliert sind, weil eine Dreijährige sich schlecht allein auf dem Spielplatz treffen kann.“







Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Foto: imago images/photothek

6. Januar: Curevac und Bayer wollen laut Bericht Impfstoff-Allianz gründen

Das Tübinger Unternehmen Curevac und der Chemiekonzern Bayer wollen laut einem Medienbericht bei Weiterentwicklung, Produktion und Vertrieb eines Corona-Impfstoffes zusammenarbeiten

und der Chemiekonzern wollen laut einem Medienbericht bei Weiterentwicklung, Produktion und Vertrieb eines Corona-Impfstoffes zusammenarbeiten Geschäfte und Restaurants bleiben bis mindestens Ende Januar dicht. Doch welche Branchen sind noch betroffen und welche dürfen arbeiten? Was bedeutet dies für die Wirtschaft? Erfahren Sie hier mehr.

bleiben bis mindestens Ende Januar dicht. Doch welche Branchen sind noch betroffen und welche dürfen arbeiten? Was bedeutet dies für die Wirtschaft? Erfahren Sie hier mehr. Professor Reinhard Berner war am Montagabend bei der großen Runde dabei, die die strengeren Corona-Regeln vorbereitet hat. Als Einziger in der Expertenrunde hat er sich gegen eine längere Schließung von Kindergärten und Schulen ausgesprochen. Lesen Sie hier weiter.

war am Montagabend bei der großen Runde dabei, die die strengeren vorbereitet hat. Als Einziger in der Expertenrunde hat er sich gegen eine längere von Kindergärten und Schulen ausgesprochen. Lesen Sie hier weiter. Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland ist der Meinung, dass die Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns wegen des Coronavirus insgesamt richtig ist. Lesen Sie auch: 15-km-Radius: Darum benachteiligt die Hotspot-Regel das Land

des Lockdowns wegen des Coronavirus insgesamt richtig ist. 15-km-Radius: Darum benachteiligt die Hotspot-Regel das Land Als zweiter Corona-Impfstoff ist ab sofort auch das Mittel des US-Herstellers Moderna in der Europäischen Union zugelassen

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat die bedingte Marktzulassung des Moderna-Impfstoffes empfohlen

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat seine Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) abberufen. Sie soll durch Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (CSU) ersetzt werden

Für Kinder und Teenager gelten neue Regeln. Waren unter 14-Jährige bisher von den Kontaktbeschränkungen ausgenommen, so gilt das seit dem Beschluss von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den 16 Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am 5. Januar nicht mehr.

China verzögert weiter die Einreise von Experten, die im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Ursprünge des Coronavirus erkunden sollen

Als letztes Land der EU haben auch die Niederlande mit dem Impfen begonnen

: Corona-Regeln: Strenge Kontaktbeschränkungen auch für Kinder China verzögert weiter die Einreise von Experten, die im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Ursprünge des Coronavirus erkunden sollen

Als letztes Land der EU haben auch die Niederlande mit dem Impfen begonnen

5. Januar: Bund und Länder einigen sich auf Verlängerung des Corona-Lockdowns

Die Regeln für Einreisende aus Corona-Risikogebieten im Ausland werden verschärft. Ab dem 11. Januar müssen sie nicht nur für zehn Tage in Quarantäne, sondern sich auch 48 Stunden vor oder nach Einreise auf das Virus testen lassen

Wegen weiter hoher Corona-Infektionszahlen wird der Lockdown an Schulen und Kitas bis Ende Januar verlängert. Darauf haben sich Bund und Länder bei ihren Beratungen am Dienstag verständigt.

Die Kontaktbeschränkungen werden wegen der weiter hohen Infektionszahlen verschärft. Private Zusammenkünfte sind nur noch im Kreis des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren Person gestattet

Ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern sollen die Länder lokale Maßnahmen ergreifen, um den Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort zu begrenzen, sofern kein triftiger Grund vorliegt

Der Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wird wegen weiter hoher Infektionszahlen bis zum 31. Januar verlängert

Seit 16. Dezember sind die Friseure in Deutschland geschlossen. Doch wie kommt man jetzt an einen Haarschnitt?

Englands neue Abriegelung wird bis März andauern und einige Einschränkungen werden sogar noch länger in Kraft bleiben, sagte Vize-Premierminister Michael Gove

Englands neue Abriegelung wird bis März andauern und einige Einschränkungen werden sogar noch länger in Kraft bleiben, sagte Vize-Premierminister Michael Gove

4. Januar: Bericht: Grüne fordern Corona-Schnelltests für Heimgebrauch

Die Grünen im Bundestag wollen einem Medienbericht zufolge, dass die Bundesbürger sich künftig selbst auf das Coronavirus testen können

im Bundestag wollen einem Medienbericht zufolge, dass die Bundesbürger sich künftig selbst auf das Coronavirus testen können Der Premierminister des Vereinigten Königreichs Boris Johnson hat in einer Fernsehansprache einen landesweiten Lockdown angekündigt

Die EU-Wettbewerbshüter haben deutsche Staatshilfen bis zu 1,25 Milliarden Euro für den schwer von der Corona-Krise getroffenen Reisekonzern Tui genehmigt. Das teilte die EU-Kommission in Brüssel mit.

Im Homeoffice tragen viele gerade lieber eine Jogginghose statt dem Business-Outfit. Doch das könnte die Arbeitsleistung schwächen. Lesen Sie dazu : Studie - Schlechtere Leistung durch Jogginghose im Homeoffice

: Studie - Schlechtere Leistung durch Jogginghose im Homeoffice Der Corona-Lockdown geht wohl in die Verlängerung. Doch was ist mit Schulen und Kitas? Wann sollen sie öffnen? Ein Pro und Contra unserer Kollegen Diana Zinkler und Jörg Quoos: Pro und Contra - Sollen Schulen und Kitas wieder öffnen?

Das Vertrauen der Bevölkerung in die politischen Institutionen in Deutschland ist in der Corona-Krise stark gewachsen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn prüft eine Beschleunigung der Impfungen. So könne der Abstand zwischen der ersten und der nötigen zweiten Impfung vergrößert werde, heißt es in einem Ministeriumspapier

In England ist der erste Brite mit dem heimischem Impfstoff der Uni Oxford und des Pharmakonzerns Astrazeneca geimpft worden

3. Januar: Neue Corona-Variante in Griechenland und Zypern nachgewiesen

Die in Großbritannien entdeckte Coronavirus-Variante hat auch Griechenland und Zypern erreicht

Angesicht der Verdreifachung der Infektionszahlen ändern die Briten die Impfstrategie. Das könnte den Impfschutz an sich gefährden. Lesen Sie hier: So soll nun in Großbritannien geimpft werden

So soll nun in Großbritannien geimpft werden Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hält angesichts der noch immer hohen Infektionswerte eine Verschärfung der Thüringer Corona-Regeln für nötig

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) setzt zur Lösung der Probleme bei den Corona-Impfungen auf eine schnelle Zulassung des Impfstoffs des britisch-schwedischen Konzerns Astrazeneca

Die auch als Corona-Impf-Hotline genutzte Nummer 116 117 des ärztlichen Bereitschaftsdienstes ist teilweise schwer erreichbar. Lesen Sie mehr dazu hier: Bericht: Corona-Impf-Hotline überlastet - lange Wartezeiten

genutzte Nummer 116 117 des ärztlichen Bereitschaftsdienstes ist teilweise schwer erreichbar. Lesen Sie mehr dazu hier: Bericht: Corona-Impf-Hotline überlastet - lange Wartezeiten Der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten , erwartet in der Corona-Krise für 2021 herausfordernde erste sechs Monate. Mehr dazu: Drosten erwartet "komplizierte erste Jahreshälfte"

, erwartet in der Corona-Krise für 2021 herausfordernde erste sechs Monate. Drosten erwartet "komplizierte erste Jahreshälfte" In den USA hat die Zahl der an einem Tag erfassten Corona-Fälle einen neuen Höchststand erreicht. Am Samstag meldeten die Behörden 299.087, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Sonntagmorgen (MEZ) hervorging

2. Januar: Röttgen kritisiert "Systemversagen" bei der Digitalisierung der Schulen

Vor der Corona-Schalte der Regierungschefs von Bund und Ländern am Dienstag hat CDU-Vorsitzkandidat Norbert Röttgen in scharfen Worten mangelnde Fortschritte bei der Digitalisierung der Schulen beklagt. Lesen Sie hier das ganze Interview: Corona: Röttgen geißelt "Systemversagen" bei den Schulen

der Regierungschefs von Bund und Ländern am Dienstag hat CDU-Vorsitzkandidat in scharfen Worten mangelnde Fortschritte bei der Digitalisierung der Schulen beklagt. Lesen Sie hier das ganze Interview: Corona: Röttgen geißelt "Systemversagen" bei den Schulen In der Debatte über eine Verlängerung des bundesweiten Lockdowns sprach sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 8CDU) für eine Beibehaltung der Maßnahmen über den 10.Januar hinaus aus

Italiens Wintersportgebiete dürfen nach einer langen Corona-Sperre ihre Ski-Lifte ab dem 18. Januar wieder für Freizeitsportler öffnen

dürfen nach einer langen ihre Ski-Lifte ab dem 18. Januar wieder für Freizeitsportler öffnen Erneut haben sich auch im Sauerland und im Harz viele Ausflügler auf den Weg in die Ski- und Rodelgebiete gemacht - trotz wiederholter Bitten, darauf im Lockdown zu verzichten. Lesen Sie dazu: Chaos in Skigebieten - Ansturm im Harz und im Sauerland

auf den Weg in die gemacht - trotz wiederholter Bitten, darauf im Lockdown zu verzichten. Chaos in Skigebieten - Ansturm im Harz und im Sauerland Laut Regierungsangaben hat Indien den von AstraZeneca und der Universität Oxford entwickelten Corona-Impfstoff per Notfallzulassung freigegeben

den von und der Universität Oxford entwickelten Corona-Impfstoff per Notfallzulassung freigegeben Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erwartet im ersten Quartal sehr hohe Ansteckungs- und Totenzahlen, zeigt sich aber zuversichtlich, dass 2021 insgesamt deutlich besser wird als 2020

erwartet im ersten Quartal sehr hohe Ansteckungs- und Totenzahlen, zeigt sich aber zuversichtlich, dass 2021 insgesamt deutlich besser wird als 2020 Eine illegale Silvesterparty mit rund 2500 Teilnehmern im Westen Frankreichs hat erst am Samstagmorgen begonnen sich aufzulösen. Lesen Sie hier: Silvester-Party mit 2500 Menschen in Frankreich eskaliert

1. Januar: Irland beendet den Einreisestopp für Briten

Irland will das Verbot für Einreisen aus Großbritannien am 6. Januar aufhebenIn London sollen nun doch auch sämtliche Grundschulen in den kommenden zwei Wochen geschlossen bleiben, um eine Ausbreitung des Virus einzudämmen

sollen nun doch auch sämtliche Grundschulen in den kommenden zwei Wochen geschlossen bleiben, um eine Ausbreitung des einzudämmen Britische Medizinerverbände haben angesichts der extrem angespannten Corona-Situation in Großbritannien vor einer Überlastung des Krankenhauspersonals gewarnt

In einem belgischen Seniorenwohnheim sind 26 Bewohner mit oder an Covid-19 gestorben. Auslöser war der Besuch eines Nikolaus-Imitators. Lesen Sie dazu: Nach Besuch vom Nikolaus - 26 Corona-Tote in Altenheim

Vor dem nächsten Corona-Krisengipfel mahnt die Politik die Bürger zu Geduld. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) forderten auch mehrere Ministerpräsidenten in ihren Neujahrsansprachen die Menschen trotz Impfstart zum Durchhalten auf

in ihren Neujahrsansprachen die Menschen trotz Impfstart zum Durchhalten auf Weniger als zwei Wochen nach dem Beginn einer Impfkampagne im Rekord-Tempo hat Israel schon fast eine Million seiner Bürger geimpft

31. Dezember: Gericht in NRW kippt Demonstrationsverbot

Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht hat ein vom Land verhängtes Demonstrationsverbot für Silvester und den Neujahrstag kurzfristig aufgehoben

Angesichts eines Anstiegs der Ansteckungen mit der neuartigen Corona-Mutation hat England am Donnerstag die Wiedereröffnung seiner Notfall-Lazarette vorbereitet

vorbereitet In Norwegen muss man sich bei der Einreise ab dem 2. Januar verpflichtend auf das Coronavirus testen lassen

muss man sich bei der Einreise ab dem 2. Januar verpflichtend auf das Coronavirus testen lassen Staatshilfen und andere Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Krise könnten Bund und Länder im Jahr 2020 bis zu 1,3 Billionen Euro gekostet haben

gekostet haben Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ihrer Neujahrsansprache weiter zu Zusammenhalt im Kampf gegen das Coronavirus aufgerufen und den Menschen gedankt. Was Merkel Corona-Leugnern vorwirft und in ihrer wohl letzten Neujahrsansprache sonst noch sagen wird, lesen Sie hier

hat in ihrer Neujahrsansprache weiter zu Zusammenhalt im Kampf gegen das Coronavirus aufgerufen und den Menschen gedankt. Was Merkel Corona-Leugnern vorwirft und in ihrer wohl letzten Neujahrsansprache sonst noch sagen wird, lesen Sie hier Mit Sinopharm hat nun auch in China erstmals ein Pharmahersteller eine Zulassung für die breite Anwendung eines Corona-Impfstoffes erhalten

erhalten Die Kosten zur Bewältigung der Corona-Pandemie für Bund und Länder belaufen sich allein in diesem Jahr einem Medienbericht zufolge auf bis zu 1,3 Billionen Euro

für Bund und Länder belaufen sich allein in diesem Jahr einem Medienbericht zufolge auf bis zu 1,3 Billionen Euro CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat sich dafür ausgesprochen, Corona-Geimpften größere Freiheitsrechte in der Pandemie zu gewähren

30. Dezember: USA: Anhebung der Corona-Direkthilfen kaum noch möglich

Eine Anhebung der Corona-Direkthilfen für US-Bürger auf 2000 Dollar hat wegen einer Blockade im Senat kaum noch Aussicht auf ErfolgNach Großbritannien hat auch Argentinien den Corona-Impfstoff der Universität Oxford und des Pharmakonzerns Astrazeneca zugelassen

für US-Bürger auf 2000 Dollar hat wegen einer Blockade im Senat kaum noch Aussicht auf ErfolgNach Großbritannien hat auch den Corona-Impfstoff der Universität Oxford und des Pharmakonzerns zugelassen Wegen stark gestiegener Corona-Neuinfektionen und der Ausbreitung einer neuen Virusvariante, fährt Irland das öffentliche Leben für mindestens einen Monat herunter

Im vergangenen Januar steckte sich der erste Deutsche mit dem Coronavirus an.

Die Pharma-Industrie rechnet damit, dass in Deutschland schon bald eine größere Zahl an Dosen mit Corona-Impfstoff zur Verfügung steht

Die Zahl der Todesfälle in Deutschland ist im November deutlich gestiegen

Die Pharma-Industrie rechnet damit, dass in Deutschland schon bald eine größere Zahl an Dosen mit Corona-Impfstoff zur Verfügung steht

zur Verfügung steht Die Zahl der Todesfälle in Deutschland ist im November deutlich gestiegen

