Corona-Gipfel: Werden Schulen & Kitas wieder geöffnet?

Vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen zur Corona-Pandemie am Dienstag zeichnet sich ab, dass der Lockdown verlängert wird. Die Infektionslage lässt nach Ansicht vieler Experten und Spitzenpolitiker keine andere Entscheidung zu. Umstritten ist vor allem, wie es mit den Schulen weitergeht.

Vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern scheint eine Verlängerung des Lockdowns in Deutschland mehr als wahrscheinlich

Doch was bedeuten die andauernden Beschränkungen für Schulen und Kindergärten aus?

Am Montag konnten sich die Länder auf einen Stufenplan zur gestaffelten Wiedereröffnung der Schulen einigen

Ob die Empfehlung der Kultusminister heute auch Teil des Beschlusses von Bund und Ländern wird, ist noch nicht klar

Am Dienstag soll die Entscheidung fallen, ob Deutschland im Lockdown bleibt. Ab 13 Uhr schalten sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit Angela Merkel in einer Videokonferenz zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Die derzeitigen Corona-Auflagen laufen offiziell am kommenden Sonntag aus.

Schon jetzt scheinen sich die Regierungschefs einig zu sein, dass der aktuell geltende Lockdown verlängert werden muss, dem Vernehmen nach voraussichtlich bis mindestens zum 31. Januar. Bei der Videoschalte wird aber wohl auch darüber diskutiert werden, ob weitere Verschärfungen notwendig sind.

Die Kultusminister einigten sich bereits am Montag mit einer gemeinsamen Beschlusslage auf einen Stufenplan zur gestaffelten Rückkehr an die Schulen. Grundsätzlich sollten die Bildungseinrichtungen aber geschlossen bleiben, wenn das Infektionsgeschehen eine Wiederaufnahme des Schulbetriebs nicht erlaube. Das teilte die Kultusministerkonferenz (KMK) nach der Schalte in Berlin mit.

Lockdown in Deutschland: Der Stufenplan der Kultusminister

Zuerst sollen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 an die Schulen zurückkehren.

an die Schulen zurückkehren. Durch eine Halbierung der Klassen soll in der zweiten Stufe für die höheren Klassen Wechselunterricht ermöglicht werden.

Abschlussklassen sollen ausgenommen sein, sodass sie sich angemessen auf Prüfungen vorbereiten können.

Bis Ende dieser Woche bleiben Schulen und Kitas erst einmal geschlossen. Mit dem Stufenplan soll es aber möglich sein, dass Länder ihre Schulen schon in der kommenden Woche für die Klassen 1 bis 6, 10 und 12 öffnen. In ihrem Beschluss betonten die Kultusminister, dass die Öffnung von Schulen höchste Bedeutung habe. „Sollte es zu Lockerungen der im Dezember 2020 beschlossenen Maßnahmen kommen, müssen die Schulen von Anfang an dabei sein.“

Allerdings diente die Videokonferenz der Bildungsminister vor allem zur Vorbereitung des Treffens von Bund und Ländern an diesem Dienstag. Nach Informationen dieser Redaktion waren die Länder zunächst uneinig darüber, wie mit Schulen und Kitas weiterverfahren werden soll. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lehnt eine Debatte über Schulöffnungen unter Verweis auf die derzeitige Infektionslage ab.

Corona-Gipfel mit Merkel: Bleiben Schulen und Kitas geschlossen?

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek rief zu großer Vorsicht auf. "Die Infektionszahlen sind weiter besorgniserregend hoch und es ist noch unklar, welche Auswirkungen Treffen an den Weihnachtstagen und über den Jahreswechsel auf das Infektionsgeschehen haben", sagte die CDU-Politikerin dieser Redaktion. Eine vollständige Rückkehr zum Präsenzunterricht in allen Jahrgängen sei nicht vorstellbar, so Karliczek.

Viele Ministerpräsidenten und -präsidentinnen, die am Dienstag über die Empfehlung der Kultusminister beraten, glauben im Gegensatz zu ihren Landesministern nicht, dass eine schnelle Öffnung der Schulen schon im Januar möglich sein wird. Unklar ist weiterhin, welche Maßnahmen für Kita- und Grundschulkinder gelten werden.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier erwartet von der Bund-Länder-Schalte keine Lockerungen der Corona-Auflagen. "Ich gehe davon aus, dass die Maßnahmen verlängert werden", sagte er unserer Redaktion. "Einzelheiten, insbesondere Schule und Kitas, müssen noch besprochen werden."

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sieht derzeit nur wenig Chancen für Präsenzunterricht. Wenn wieder erste Schritte in Richtung Normalität möglich seien, müssten die Schulen an oberster Stelle stehen, sagte Müller am Montagabend dem rbb. Er gehe aber davon aus, dass es im Januar keinen Präsenzunterricht geben werde.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte bei SWR Aktuell, der Fernunterricht an den Schulen in Rheinland-Pfalz solle auf jeden Fall mindestens bis zum 15. Januar weiterlaufen.

(fmg/mit dpa)

