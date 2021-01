WhatsApp ändert AGB: Facebook bekommt Zugriff auf Daten

WhatsApp-Datenvolumen sparen: So senkst du deinen Verbrauch

Wer zur Zeit WhatsApp auf dem Smartphone öffnet, wird vom Messengerdienst mit einem Hinweis auf aktualisierte Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie begrüßt. Diese treten am 8. Februar in Kraft.

Nutzer des Dienstes müssen den geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zustimmen. Doch was steckt dahinter?

WhatsApp übermittelt künftig Daten an Facebook

Wie schon im Dezember angekündigt, will WhatsApp künftig Pushnachrichten innerhalb der App verschicken. Damit soll aber keine Werbung gemacht, sondern auf Änderungen und Updates hingewiesen werden. Für diese Funktion braucht WhatsApp die Zustimmung der User.

Gravierender ist die neue Datenverzahnung mit Facebook, welche die geänderten AGB enthalten. Denn in Zukunft werden bestimmte Informationen eines WhatsApp-Accounts mit Facebook geteilt. Egal ob ein WhatsApp-User auch ein Facebook-Account hat oder nicht. Zuvor konnten Nutzer, die bei beiden Diensten einen Account haben, zudem selbst über den Datenaustausch bestimmen. Diese Option scheint nun zu entfallen.

Zu den geteilten Informationen gehören laut neuer AGB die Telefonnummer, Kontoinformationen, IP-Adressen, Transaktionsdaten sowie Infos über das benutzte Smartphone und Interaktionen "mit anderen". Damit können auch andere Unternehmen gemeint sein. Zudem ist in den AGBs die Rede von "anderen Informationen". Diese würden aber nur mit einer weiteren Erlaubnis des Users erfasst. Inhalte von Chatnachrichten bleiben aufgrund der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung privat.

Facebook treibt die Vernetzung der Dienste wie WhatsApp und Instagram voran

WhatsApp ist genau wie Instagram ein Tochterunternehmen von Facebook. Der Tech-Gigant hat in den letzten Jahren begonnen seine Dienste enger zu verzahnen. Damit könnte eine Zerschlagung des Unternehmens erschwert werden. Diese droht nach der Kartell-Klage der US-Regierung gegen Facebook wegen des Vorwurfs des unfairen Wettbewerbs im Dezember.

Facebook gibt an, mit den WhatsApp-Daten das Nutzungsverhalten der verschiedenen Dienste durch Werbekunden besser "verstehen" zu wollen. Die Dienste sollen dadurch verbessert werden. Nutzer sollen auch Vorschläge erhalten "Funktionen und Inhalte zu personalisieren". Zudem will Facebook den Nutzern mit Hilfe der Daten "relevante Angebote und Anzeigen über die Facebook Unternehmensprodukte hinweg zeigen". Werbebanner in WhatsApp selbst sind bisher aber ausdrücklich nicht geplant.

(jas/dpa)