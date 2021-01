Alzheimer: Nazan Eckes nimmt TV-Auszeit um ihren Vater zu pflegen

Köln. Moderatorin Nazan Eckes steht für das RTL-Magazin „Extra“ vor der Kamera. Nun pausiert sie wegen ihres an Alzheimer erkrankten Vaters.

Weil ihr Vater auf Pflege angewiesen ist, nimmt sich Nazan Eckes, Moderatorin des RTL-Magazins „Extra“, eine Auszeit. Wie RTL am Freitag bekannt gab, werde die 44-Jährige von Montag an für zwei Monate pausieren, um ihre Mutter zu unterstützen.

„Leider hat sich die Alzheimer-Erkrankung meines Vaters in den letzten Monaten dramatisch verschlechtert, so dass ich und meine Geschwister uns intensiv um unsere Eltern kümmern und jetzt als Familie besonders füreinander da sein müssen“, wird Eckes in der Mitteilung zitiert. Sie sei sehr dankbar dafür, eine Auszeit nehmen und für ihre Eltern da sein zu können.

Nazan Eckes pausiert bei „Extra“: Vertretung durch Jana Azizi

Bis einschließlich Februar übernimmt nun ihre Kollegin Jana Azizi die Vertretung bei „Extra“. Sie ist unter anderem aus „Punkt 12“ und „Guten Morgen Deutschland“ bekannt. Ab März soll Eckes die Moderation wieder übernehmen.

Eckes hatte Ende 2019 die Moderation des Magazins „Extra“ von Birgit Schrowange übernommen, die 25 Jahre lang durch die Sendung geführt hatte. Im gleichen Jahr begeisterte Eckes das Publikum mit ihrer „Let’s Dance“-Teilnahme.

