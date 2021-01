Super Bowl 2021: Hier läuft das Event im TV und im Stream

Sechs Mal hat er ihn schon gewonnen, nun könnte Quarterback Tom Brady seinen siebten Super-Bowl-Titel holen. In diesem Jahr tritt er allerdings mit den Tampa Bay Buccaneers und nicht wie in den Jahren zuvor mit den New England Patriots an.

Was ist beim diesjährigen Finale der amerikanischen Football-Liga (NFL) noch alles besonders? Wann findet es statt? Und wo kann ich das große Sportereignis live verfolgen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Welche Teams treffen im Super Bowl aufeinander?

Im 55. Super Bowl stehen sich die Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs gegenüber. Im Halbfinale hatte Tampa Bay die Green Bay Packers mit 31:26 besiegt, Titelverteidiger Kansas hatte gegen die Buffalo Bills mit 38:24 gewonnen.

hat sich damit zum zehnten Mal in seiner Karriere die Chance auf den Sieg im Super Bowl erarbeitet. Nach neun Super-Bowl-Teilnahmen in 20 Jahren mit den New England Patriots ist der 43-Jährige beim zehnten Auftritt nun erstmals Anführer der Buccaneers. Mit sechs Super-Bowl-Siegen ist Brady schon jetzt Rekordhalter in der NFL.

NFL-Legende Tom Brady führte die Tampa Bay Buccaneers in den Super Bowl. Foto: dpa

Wann findet der Super Bowl statt?

Der Super Bowl findet dieses Jahr in der Nacht von Sonntag, dem 7. auf Montag, den 8. Februar statt. Los geht es um 0.40 Uhr (MEZ). Zum ersten Mal genießt ein Team einen Heimvorteil. Austragungsort ist nämlich das Ramond James Stadium in Tampa. „Immer, wenn du etwas als Erster machen kannst, ist das normalerweise etwas Cooles“, sagte Brady.

Wie kann ich den Super Bowl live verfolgen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Super Bowl live zu sehen: beim Streaming-Anbieter DAZN (kostenpflichtig), im Free-TV bei ProSieben und auf der Streaming-Plattform ran.de. Bereits ab 20.15 Uhr startet bei ProSieben der Countdown zum Super Bowl.

Wer tritt dieses Mal in der Halbzeit auf?

Die Sängerin Jazmine Sullivan und der Country-Star Eric Church sollen die US-amerikanische Nationalhymne singen, in der Halbzeitpause soll dieses Jahr der kanadische Musiker The Weeknd auftreten. In der Vergangenheit hatten schon Stars wie Lady Gaga, Beyoncé, Whitney Houston, Diana Ross, Jennifer Hudson, Billy Joel, Mariah Carey, Alicia Keys, Neil Diamond, Jennifer Lopez oder Shakira beim Super Bowl auf der Bühne gestanden.

Wird es trotz Corona-Pandemie Zuschauer im Stadion geben?

Ja, beim Super Bowl sollen in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie 22 000 Fans live im Stadion dabei sein dürfen. 7500 davon seien bereits geimpfte Mitarbeiter von medizinischen Einrichtungen, die die Tickets als Dank für ihren Einsatz in der Pandemie kostenlos erhielten, teilte die US-Football-Liga NFL mit. Zusätzlich sollen 14.500 weitere Fans unter Einhaltung von strikten Schutzmaßnahmen live bei dem Sport-Großereignis im Stadion dabei sein. (jb/sid/dpa)