Bis minus 17 Grad in der Börde - Eisschollen auf Mittellandkanal

Der Norden Sachsen-Anhalts ist seit dem Sonntagmorgen eine einzige Kältekammer. In der Börde und der Altmark zeigte das Thermometer teilweise Minus 17 Grad Celsius an. Auf dem Mittellandkanal zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen hat sich über Nacht eine Eisschicht gebildet. Die schweren Schiffe haben damit aber noch keine Probleme. Sie drücken die Schollen einfach zur Seite. Anders sieht es für kleinere Boote aus. Diese sind fest im Eis verpackt.

Strahlende Winterlandschaft am Sonntag

Der frostige Start in den Sonntag hatte aber auch eine schöne Seite, denn die extreme Kälte wurde von einem tollen Morgenrot begleitet. Das bunte Farbenspiel verwandelte die Region in ein Winterwunderland. Nur teilweise mussten sich die wärmenden Sonnenstrahlen durch dicke Nebelfelder kämpfen. Wie zum Beispiel im Raum Helmstedt. Hier tauchte das Kraftwerk Buschhaus eher langsam am Horizont auf. Da waren es aber immer noch Minus 12 Grad.

