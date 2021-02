Corona: RKI Zahlen verzögern sich - Neuer Impfstoff beantragt Zulassung

Die Meldung der Fallzahlen durch das RKI verzögert sich

WHO: Britische Corona-Variante schon in 94 Ländern nachgewiesen

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson beantragt die Zulassung seines Corona-Impfstoffs in der EU

Medizinisches Personal und Pflegekräfte sollten nach Ansicht des Ärztechefs nicht mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca geimpft werden

Das Paul-Ehrlich-Institut prüft Hinweise auf starke Nebenwirkungen bei den Corona-Impfstoffen von Astrazenca und Biontech/Pfizer

Gesundheitsminister Spahn plant kostenlose Schnelltests für alle

Berlin. Nach heftiger Kritik am Impfstoffmangel in Europa ergreift EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen die Initiative im Kampf gegen die gefürchteten Varianten des Coronavirus. Ziel ist es, möglichst rasch angepasste Impfstoffe gegen die mutierten Viren in großen Mengen zur Verfügung zu haben. Den Plan will von der Leyen heute gegen 12.00 Uhr in Brüssel vorstellen.

Erstmals findet der politische Aschermittwoch nur online statt. Weil Großveranstaltungen coronabedingt untersagt sind, sprechen viele Hauptredner der Parteien zwar an den gewohnten Kundgebungsorten - aber nicht vor Publikum, sondern nur in Kameras. Thematisch dürfte die Corona-Krise das alles beherrschende Thema sein. Bei der CSU in Passau ist Parteichef Markus Söder der Hauptredner. Als Gastredner wird der neue CDU-Vorsitzende Armin Laschet zugeschaltet.

Corona-News des Tages: RKI meldet 3856 Neuinfektionen

Am Mittwoch verzögert sich bislang die Meldung der Fallzahlen durch das RKI. Am Dienstag haben die deutschen Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 3856 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 477 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Außerdem wurden 528 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Dienstag hervorgeht.

Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 3379 Neuinfektionen und 481 neue Todesfälle verzeichnet. Die Meldung der aktuellen Fall- und Todeszahlen durch das RKI hatte sich am Dienstagmorgen zunächst verzögert. Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom 17. Februar: WHO: Britische Corona-Variante schon in 94 Ländern nachgewiesen

5.34 Uhr: Die zuerst in Großbritannien aufgetretene und besonders ansteckende Variante des Coronavirus ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in mittlerweile 94 Ländern nachgewiesen worden. Das teilte die Organisation am späten Dienstagabend in Genf mit. Die aus Südafrika stammende Virus-Variante hat sich demnach bereits auf 46 Länder ausgebreitet, bei der zunächst in Brasilien und Japan entdeckten Mutante seien es 21 Länder. Anzunehmen ist jedoch, dass Varianten wie die britische Mutante B.1.1.7 sich unbemerkt noch weiter ausgebreitet haben, da nicht jede Ansteckung auch entdeckt und entsprechend registriert wird.

Sorgen bereitet vor allem die britische Mutante, die nach vorsichtigen Schätzungen gut ein Drittel ansteckender ist als das ursprüngliche Virus. Auch für andere Varianten wie die südafrikanische wird eine höhere Übertragbarkeit angenommen, genaue Daten dazu gibt es aber noch nicht.

Herrmann verteidigt Grenzschließungen

1.00 Uhr: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat die Schließung der Grenzen zu Tirol und Tschechien gegen wachsende Kritik verteidigt. „Wir müssen die Grenzkontrollen solange durchführen, wie es die aktuelle Pandemielage erfordert, um die hochgefährlichen Coronamutationen aus Tschechien und Tirol einzudämmen“, sagte der CSU-Politiker unserer Redaktion. „Und nur wenn wir die strengen Einreisebeschränkungen konsequent kontrollieren, sind sie auch wirksam.“ Ein einzelner Corona-Infizierter könne bereits eine Infektionslawine lostreten.

Die Einschränkungen für die Wirtschaft würden „so verträglich wie nur möglich“ gestaltet, sagte Herrmann zu. Deshalb seien Ausnahmen von den Einreisebeschränkungen für systemrelevante Betriebe und Einrichtungen vereinbart worden. Und bei den Grenzkontrollen würden die Fahrzeuge „so zügig wie nur möglich“ abgefertigt.

Corona-News vom 16. Februar: Laschet wegen Distanzierung von Corona-Messzahlen in der Kritik

Mit skeptischen Äußerungen über den Inzidenzwert 35 als Messlatte für Corona-Lockerungen hat der neue CDU-Chef Armin Laschet Irritationen ausgelöst. Scharfe Kritik kam von SPD und Grünen. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans bezeichnete die Aussagen am Dienstag gegenüber unserer Redaktion als „unwürdig" für einen Parteivorsitzenden.

Gericht: Ausgangssperre in Niederlanden bleibt vorläufig

21.49 Uhr: Erst verboten und nun doch wieder erlaubt: Die Ausgangssperre als Maßnahme gegen die Corona-Pandemie war am Dienstag in den Niederlanden Gegenstand von gleich zwei Prozessen. Zunächst hatte ein Verwaltungsgericht in Den Haag die Ausgangssperre mit sofortiger Wirkung verboten. Dagegen hatte die Regierung Berufung eingelegt und im Eilverfahren die Aussetzung des Urteils gefordert. Dem gab das Gericht am Abend statt. Bis zum Berufungsverfahren am Freitag bleibt die Ausgangssperre damit also in Kraft.

Die coronaskeptische Protestgruppe „Viruswahrheit“ hatte gegen die Ausgangssperre, die seit dem 23. Januar gilt, geklagt. Das Verwaltungsgericht hatte der Gruppe recht gegeben und die Maßnahme für unrechtmäßig erklärt.

Leere Schiffe liegen in einer Gracht an. Der Tourismus ist aufgrund von Reisebeschränkungen und Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nahezu zum Erliegen gekommen. Foto: Peter Dejong/AP/dpa

Unternehmen wollen Touristen Covid-Impfung anbieten

Der Impfstart in Deutschland wird heftig kritisiert. Vor allem die zu geringen Impfstoffbestellungen durch die EU-Kommission werden von vielen moniert. Auch wenn versucht wird, nachzubessern: Noch fehlt der Impfstoff, um das Tempo anzuziehen. Ein Blick in Länder wie Israel oder Großbritannien zeigt, dass es schneller geht - Reiseunternehmen wittern darin eine Chance für den Impftourismus.

Drosten: Astrazeneca-Impfstoff besser als sein Ruf

20.01 Uhr: Der Virologe Christian Drosten hält den derzeit vieldiskutierten Corona-Impfstoff von Astrazeneca unverändert für ein wichtiges Instrument im Kampf gegen die Pandemie. Es gebe keinen Grund, in Deutschland nicht mit dem Mittel zu arbeiten, sagte der Charité-Virologe im Podcast „Coronavirus-Update“ vom Dienstag bei NDR-Info.

Wenn er sich die öffentliche Diskussion um diesen Impfstoff anschaue, habe er den Eindruck, dass vieles falsch verstanden worden sei. Drosten sprach sich dafür aus, hierzulande unbedingt auch auf den nach seiner Einschätzung „sehr guten“ Astrazeneca-Impfstoff zu bauen. Lesen Sie auch: Drosten: Astrazeneca-Impfstoff viel besser als sein Ruf

Ministerium betrachtet Astrazeneca-Impfstoff-Vorbehalte mit Sorge

19.42 Uhr: Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca stößt offenbar auch in Nordrhein-Westfalen auf gewisse Akzeptanzprobleme. Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium berichtete am Dienstag, es habe einzelne Hinweise erhalten, dass die Impfbereitschaft mit Blick auf Astrazeneca bislang tendenziell verhalten ist. Das Ministerium betrachte dies mit Sorge.

„Der zugelassene Impfstoff von Astrazeneca ist kein Impfstoff zweiter Klasse. Der Impfstoff zeigt eine gute Wirksamkeit und eine gute Verträglichkeit, um schwere Erkrankungen mit SARS-CoV 2 zu verhindern", betonte ein Ministeriumssprecher. Die Impfverordnung des Bundes sehe derzeit vor, dass allen Menschen unter 65 Jahren, denen aufgrund der Priorisierung ein Impfangebot gemacht werde, dieser Impfstoff angeboten werden solle.

Südafrika bietet seine Astrazeneca-Impfdosen der Afrikanischen Union an

19.10 Uhr: Südafrika hat seine bereits gelieferten Corona-Impfdosen des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca der Afrikanischen Union angeboten, da es Zweifel an der Wirksamkeit des Vakzins bei der südafrikanischen Corona-Mutante gibt. „Die Dosen, die wir gekauft haben, sind der Afrikanischen Union vorgeschlagen worden“, sagte Gesundheitsminister Zwelin Mkhize am Dienstag im Parlament in Kapstadt. Diese Impfdosen könnten an Länder verteilt werden, die dafür bereits Interesse angemeldet hätten.

Corona-Infektion bei Reul: Britische Mutation festgestellt

17.52 Uhr: Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hat sich mit der besonders ansteckenden britischen Variante des Corona-Virus infiziert. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte zuvor berichtet, dass Reul an einer mutierten Form des Virus erkrankt sei.

Tausende Amazon-Beschäftigte irrtümlich in Quarantäne

17.46 Uhr: Wegen einer Panne im britischen Corona-Testsystem sind Tausende Amazon-Beschäftigte in Großbritannien zunächst fälschlicherweise in Quarantäne geschickt worden. Knapp 4000 Mitarbeiter seien nach Routinetests über ein positives Ergebnis benachrichtigt und zur Selbstisolation aufgefordert worden, obwohl sie eigentlich negativ auf das Coronavirus getestet worden seien, bestätigte das britische Gesundheitsministerium auf Nachfrage.Zunächst hatte der „Guardian“ über die Panne am Wochenende berichtet. Im Laufe des Tages sei der Fehler jedoch aufgefallen und alle Betroffenen benachrichtigt worden, hieß es vom Ministerium.

Das britische Test- und Nachverfolgungssystem - von der Regierung im vergangenen Jahr als "weltbestes" angekündigt - steht immer wieder in der Kritik. Zeitweise war es für Betroffene extrem schwierig, überhaupt an Tests zu kommen, außerdem haperte es an der Nachverfolgung und Benachrichtigung von Kontaktpersonen.

Blick auf das Logo des Versandhandels Amazon. Foto: dpa

Johnson & Johnson beantragt Corona-Impfstoff-Zulassung in der EU

16.57 Uhr: Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson hat die Zulassung seines Corona-Impfstoffs in der Europäischen Union (EU) beantragt. Wie die in Amsterdam ansässige Europäische Arzneimittelagentur (EMA) am Dienstag mitteilte, ging bei ihr ein Antrag auf „bedingte Zulassung“ von der europäischen Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson ein. Eine Entscheidung darüber könnte bis Mitte März getroffen werden.

Der „Janssen“ genannte Impfstoff solle beschleunigt geprüft werden. Eine Zulassung wird gegenwärtig auch in den USA geprüft. Eine Entscheidung darüber könnte bis Mitte März getroffen werden.

Laut Studien ist das Vakzin zu mindestens 66 Prozent wirksam gegen Covid-19. In den Studienarmen in den USA war er noch effektiver. Dort lag die Wirksamkeit im Schnitt bei 72 Prozent.

Zurückhaltung beim Impfen mit Astrazeneca Zurückhaltung beim Impfen mit Astrazeneca

Ärztechef gegen Astrazeneca-Impfung bei medizinischem Personal

16.45 Uhr: Medizinisches Personal und Pflegekräfte sollten nach Ansicht des Vorsitzenden des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, nicht mit dem Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca geimpft werden. Der Impfstoff sei zwar genauso sicher wie die anderen. „Doch die geringere Wirksamkeit lässt sich nicht wegdiskutieren“, sagte Montgomery der "Rheinischen Post".

„Daher halte ich es für geboten, Menschen mit hohem Infektionsrisiko, zu denen medizinisches Personal oder Pflegekräfte gehören, mit besser wirksamen Vakzinen zu impfen“, so Montgomery. Er habe Verständnis für medizinisches Personal, dass sich nicht mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen wolle. Jüngere Menschen mit wenigeren Kontakten und einem geringeren Risiko für schwere Verläufe könnten hingegen von Astrazeneca profitieren, sagte Montgomery weiter.

Covid-19 greift die Leber an

16.26 Uhr: Eine Covid-19-Erkrankung belastet einer neuen medizinischen Studie zufolge nicht nur die Lunge, sondern auch erheblich die Leber. Ein interdisziplinäres Forscherteam aus Bielefeld, Hamburg, Hannover und Boston in den USA hat anhand von Lebergewebeproben verstorbener Patienten nachgewiesen, dass die Leber bis in die Mikrogefäße geschädigt wird, wie das Evangelischen Klinikum Bethel (EvKB) in Bielefeld mitteilte. Bei der Behandlung könnten blutverdünnende Medikamente bei Patienten mit schweren Covid-19 Verläufen helfen, die Leber zu schützen.

Die Forschergruppe um die Zellbiologin der Universität Bielefeld, Barbara Kaltschmidt, und Chefarzt Jan Schulte am Esch vom Evangelischen Klinikum hat für die Studie Leber-Gewebeschnitte von 73 verstorbenen Patienten aus der Rechtsmedizin der Universitätsklinik in Hamburg untersucht. Alle verstarben demnach an einer Lungenentzündung, aber 13 Patienten ohne Sars-CoV-2. „Damit hatten wir erstmals eine Kontrollgruppe“, sagte Kaltschmidt. Bei der Laboruntersuchung habe sich ergeben: Die Erkrankung schädigt die Leber durch Mikrothrombosen.

Walter-Borjans: „Laschet bereits jetzt überfordert“

16.24 Uhr: SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet nach seiner Kritik an der deutschen Corona-Politik massiv attackiert. Die Aussage, Politiker würden „Grenzwerte erfinden, um das Leben der Menschen bewusst einzuschränken, ist eines Parteivorsitzenden unwürdig“, sagte Walter-Borjans unserer Redaktion. „Offensichtlich ist Armin Laschet mit seiner Doppelrolle bereits jetzt überfordert.“

Noch vor einer Woche habe der nordrhein-westfälische Ministerpräsident mit seinen Amtskollegen und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Grenzwerte zur Eindämmung der Pandemie selbst beschlossen, die er jetzt torpediere. „Er distanziert sich damit von sich selbst und vollführt die nächste Wende seiner Politik.“

Laschet hatte die Politik vor einer Fokussierung auf die Infektionszahlen gewarnt. „Wir können unser ganzes Leben nicht nur an Inzidenzwerten abmessen.“ Man müsse all die anderen Schäden, etwa für Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur, genauso im Blick haben. Seine „Grundposition“ sei: Die 50 sei erreicht, „wir werden in Kürze auch die 35 erreichen, aber man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet“, sagte er.

Paul-Ehrlich-Institut prüft Hinweise auf starke Nebenwirkungen bei Impfstoffen

15.53 Uhr: Das für die Impfstoffkontrolle zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) prüft derzeit Hinweise auf unerwartet starke Nebenwirkungen bei den Corona-Impfstoffen von Astrazenca und Biontech/Pfizer: „Aktuell untersucht das Referat Arzneimittelsicherheit des Paul-Ehrlich-Instituts, ob die gemeldeten Reaktionen über das hinausgehen, was in den klinischen Prüfungen beobachtet wurde und ob – sofern das der Fall ist – Gründe dafür erkennbar sind“, sagte eine Sprecherin des PEI unserer Redaktion.

Aus den klinischen Prüfungen sei grundsätzlich bekannt, dass der Impfstoff von Astrazeneca reaktogen sei, also häufig Impfreaktionen auslöse, und auch, dass bei den beiden zugelassenen mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna die Reaktionen nach der zweiten Dosis stärker ausfallen können.

Derzeit häufen sich Meldungen, nach denen es bei der Impfung mit dem Astrazeneca-Vakzin zu starken Nebenwirkungen beim geimpften medizinischen Personal kommt. Einige Kliniken klagen über ungewöhnlich hohe Krankenstände nach der Impfung. Zudem gibt es Meldungen, dass vor allem bei der zweiten Impfung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer bei vielen hohes Fieber auftritt.

Linnemann: Regierung muss bis zum nächsten Bund-Länder-Treffen Stufenplan für Wirtschaft vorlegen

15.38 Uhr: Nach dem Wirtschaftsgipfel hat der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion von CDU/CSU (MIT), Carsten Linnemann (CDU), konkrete Öffnungspläne von der Regierung für die Wirtschaft gefordert.

„Bis zum nächsten Bund-Länder-Treffen muss ein konkreter Stufenplan vorliegen“, sagte Linnemann unserer Redaktion: „Statt pauschaler Absagen an den Osterurlaub und immer neuen Inzidenzwerten muss es für die Wirtschaft nachvollziehbare Kriterien geben, unter welchen Bedingungen und mit welchen Hygienekonzepten sie eine Öffnungsperspektive hat.“

Kubicki: Schlechter als Altmaier hätte es Merz auch nicht machen können

15.18 Uhr: Nach dem Wirtschaftsgipfel hat FDP-Vize Wolfgang Kubicki Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier als Fehlbesetzung kritisiert. „Es wirkt, als wäre Peter Altmaier von den Geschehnissen nur noch getrieben. Seine katastrophalen Fehler bei der Auszahlung staatlicher Hilfen sind nach über einem Jahr Pandemie keine lässliche Sünde mehr, sondern ein Versagen, für das er verantwortlich ist“, sagte Kubicki unserer Redaktion.

„Es wäre im Nachhinein wohl besser gewesen, hätte die Kanzlerin das Angebot von Friedrich Merz angenommen, Altmaiers Platz einzunehmen. Schlechter als Altmaier hätte er es auch nicht machen können.“

Es bleibe unklar, was die Schalte des Wirtschaftsministers mit den Wirtschaftsverbänden an neuen Erkenntnissen gebracht habe, fügte Kubicki hinzu. „Denn die jetzt groß angekündigte Öffnungsperspektive sollte schon lange vorliegen.“

Ab 22. Februar in NRW Kindertagesbetreuung für alle

14.45 Uhr: Ab dem 22. Februar können alle Kinder in Nordrhein-Westfalen wieder in die Kitas und die Tagespflege kommen. Das kündigte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Dienstag an. Allerdings bleibt es zunächst bei einem landesweit pauschal um zehn Wochenstunden gekürzten Betreuungsangebot und bei festen Gruppen.

Wenn die Corona-Neuinfektionszahlen weiter sinken, dürften Kita-Leitungen und Träger voraussichtlich ab dem 8. März selbst entscheiden, ob sie die Kinder wieder im vollen Umfang betreuen. Wo das für den Infektionsschutz vor Ort weiter nötig sei, dürften Einrichtungen den Betreuungsumfang dann weiterhin um maximal zehn Wochenstunden kürzen. Diese Regelung soll zunächst bis Ostern gelten.

In den vergangenen Wochen waren zwar die Kitas in NRW geöffnet. Der Minister hatte aber einen Appell an die Eltern gerichtet, ihre Kinder möglichst zu Hause betreuen.

Ermittlungen in Vechta: Arzt soll trotz Corona-Symptomen weiter behandelt haben

14.21 Uhr: Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat Ermittlungen gegen ein Arzt aus dem Landkreis Vechta aufgenommen. Dem Mediziner wird vorgeworfen trotz eigener Symptome noch mehr als 200 Patienten behandelt zu haben - teilweise ohne Maske. Ermittelt werde nun wegen des Verdachts der versuchten beziehungsweise vollendeten Körperverletzung, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Nach Einschätzung des niedersächsischen Kristenstabs lasse sich ein größerer Ausbruch im Landkreis Vechta auch auf diesen Arzt zurückführen. „Da fällt einem nicht mehr viel zu ein", hatte Krisenstabsleiter Heiger Scholz bereits in der vergangenen Woche zu dem Fall gesagt. Seine Stellvertreterin Claudia Schröder hatte zudem bekannt gegeben, es sei „offensichtlich bekannt, dass dieser Arzt auch zu denen gehört, die Corona leugnen und das alles nicht schlimm finden“.

Der Landkreis hatte die Praxis bereits Ende Januar wegen Hygienemängeln vorübergehend geschlossen. Mittlerweile ist die Praxis aber wieder geöffnet und der Arzt befindet sich auch nicht mehr in Quarantäne, hieß es vom Landkreis. Der Fall werde von der Behörde noch geprüft.

Altmaier und Wirtschaft wollen Öffnungsstrategie erarbeiten

13.54 Uhr: Wirtschaftsminister Peter Altmaier und die Wirtschaft wollen für den nächsten Corona-Gipfel von Bund und Ländern Anfang März Empfehlungen für eine Öffnungsstrategie erarbeiten. Das kündigte der CDU-Politiker nach dem „Wirtschaftsgipfel“ mit Verbänden am Dienstag an. Es sei von Verbänden „nachvollziehbar“ beklagt worden, dass Ungewissheit mit das schwierigste sei in der derzeitigen Lage.

Der Lockdown mit der Schließung etwa der Gastronomie und vieler Einzelhandelsgeschäfte war zuletzt von Bund und Ländern noch einmal bis zum 7. März verlängert worden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am 3. März beraten, wie es weitergeht. Altmaier sprach von einer „begründeten Hoffnung“, dass es für viele Bereiche bei den nächsten Bund-Länder-Beratungen eine Öffnungsperspektive geben könne. Er kündigte außerdem an, bei den Kriterien zu staatlichen Finanzhilfen über Anpassungen nachzudenken.

Nachweis von Corona-Mutation löst Großeinsatz der Polizei aus

13.24 Uhr: Nach dem Nachweis der britischen Variante des Coronavirus bei einem Bauarbeiter stehen vier Wohnhäuser in Hamm (Nordrhein-Westfalen) mit bis zu 140 Bewohnern unter Quarantäne. Nach Angaben der Stadt war am Montag ein Montage-Arbeiter positiv auf die britische Variante B.1.1.7 getestet worden und befindet sich mit seiner Ehefrau und einer weiteren Familie seitdem in häuslicher Isolation.

Die insgesamt vier Mehrfamilienhäuser an vier verschiedenen Standorten der Stadt sind vorerst abgeriegelt. Vier mobile Testteams waren mit Unterstützung zahlreicher Polizisten auch am Dienstag unterwegs, um möglichst bei allen infrage kommenden Bewohnern und Kontaktpersonen PCR-Testungen vorzunehmen, die dann auf die britische Variante untersucht werden sollen.

Zur Gefahrenabwehr war am Montag ein Krisenstab unter Leitung von Hamms Oberbürgermeister Marc Herter gebildet worden. „Wir haben unverzüglich geeignete Maßnahmen beschlossen“, sagte Herter. „Die britische Mutante des Corona-Virus ist hochansteckend. Um die Ausbreitung zu verhindern, waren diese Maßnahmen das Gebot der Stunde. Das ist im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger geschehen, ebenso aber auch im Interesse der Betroffenen selbst.“

Lesen Sie auch: Corona-Mutationen in Tirol - Droht ein zweites Ischgl?

Einsatzkräfte der Polizei unterhalten sich durch ein Fenster mit einem Mann. In Hamm (NRW) mussten nach einem Nachweis der britischen Corona-Mutation vier Häuser unter Quarantäne gestellt werden. Foto: Bernd Thissen/dpa

Studie: Corona-Pandemie verschärft Rechtsextremismus in Europa

12.55 Uhr: Antisemitsche Verschwörungstheorien haben sich laut der Berliner Amadeu Antonio Stiftung während der Corona-Pandemie über ganz Europa verbreitet. Mutmaßungen über vermeintliche Eliten, Lockdown-Entscheidungen und Impfkampagnen seien mittlerweile in rechtsextremen Gruppen auf dem ganzen Kontinent zu finden, heißt es in der am Dienstag vorgestellten Untersuchung über Rechtsextremismus und -terrorismus in Europa.

Für die Untersuchung „State of Hate - Far Right Extremism in Europe“ wurden im Auftrag der Amadeu Antonio Stiftung, der britischen Nichtregierungsorganisation Hope not Hate Charitable Trust und der schwedischen Expo-Stiftung 12.000 Bürger in acht europäischen Ländern zu politischen und gesellschaftlichen Themen befragt. Außerdem legt die Studie Länderberichte zu 32 Staaten vor.

Viele Menschen leben seit Corona ungesünder

12.09 Uhr: Knapp jeder dritte Deutsche lebt laut einer neuen Umfrage im Corona-Lockdown ungesünder. Mit Blick auf Stress, Alkoholkonsum oder sportliche Aktivitäten gaben 30 Prozent der vom Institut Forsa Befragten an, dass sie sich seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt weniger gesund verhalten als vorher. Wie die DAK-Gesundheit mitteilte, meinten dagegen 16 Prozent, dass sie mehr für ihre Gesundheit getan hätten als vor der Pandemie. Bei 54 Prozent der Befragten hat sich im Großen und Ganzen nichts verändert.

Die Studie wurde im Auftrag der Krankenkasse erstellt. Demnach finden es 65 Prozent aus gesundheitlicher Sicht grundsätzlich sinnvoll, mehrere Wochen gezielt auf ein bestimmtes Genussmittel wie Alkohol und Süßigkeiten oder Konsumgüter wie Handy und Auto zu verzichten. 33 Prozent halten das für weniger oder gar nicht sinnvoll.

Gericht kippt Ausgangssperre in den Niederlanden

11.45 Uhr: Ein niederländisches Verwaltungsgericht hat die Ausgangssperre als staatliche Maßnahme im Kampf gegen die Corona-Pandemie für unrechtmäßig erklärt und die sofortige Aufhebung angeordnet. Das Gericht in Den Haag gab damit einer Klage der corona-skeptischen Protestgruppe "Viruswahrheit" recht. Seit dem 23. Januar gilt in den Niederlanden eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5:30 Uhr. An den ersten Abenden nach Inkrafttreten hatte es in zahlreichen Städten heftige Krawalle deswegen gegeben.

Die Regierung hatte die Ausgangsperre auf Grundlage eines Notgesetzes verhängt, nach der sie Maßnahmen ergreifen kann auch ohne das Parlament einzubeziehen. Nach Auffassung des Gerichts handelte es sich aber nicht um eine akute Notsituation. Die Ausgangssperre ist nach Ansicht des Gerichts eine schwere Einschränkung der Bewegungsfreiheit und ein Eingriff in die persönlichen Lebensumstände der Bürger.

Leere Schiffe liegen in einer Gracht an. Der Tourismus in Amsterdam ist aufgrund von Reisebeschränkungen und Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nahezu zum Erliegen gekommen. Foto: Peter Dejong/AP/dpa

Corona: Anträge auf Hilfen für Soloselbstständige nun möglich

11.30 Uhr: Pünktlich zum „Wirtschaftsgipfel“ können Soloselbstständige seit Dienstag Anträge auf Finanzhilfen stellen. Wie eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums auf Anfrage mitteilte, bekommen Soloselbstständige, die nur geringe Betriebskosten haben, mit einer „Neustarthilfe“ einen einmaligen Zuschuss von maximal 7500 Euro - und zwar für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2021. Voraussetzung ist, dass ihre wirtschaftliche Tätigkeit in dieser Zeit durch Corona Einbußen erlitten hat.

Nordkorea verübt Hackerangriff auf Impfstoff-Hersteller Pfizer

11.00 Uhr: Hacker aus Nordkorea haben nach südkoreanischen Angaben einen Cyberangriff auf das US-Pharmaunternehmen Pfizer verübt. Sie hätten versucht, Informationen über den Impfstoff und Behandlungsmethoden gegen das neuartige Coronavirus zu erbeuten, sagte der Abgeordnete Ha Tae Keung zu Reportern. Er berief sich auf Angaben des südkoreanischen Geheimdienstes.

Der US-Pharmariese Pfizer hat zusammen mit dem Mainzer Unternehmen BioNTech einen Corona-Impfstoff entwickelt, der seit Ende 2020 in der EU zugelassen ist. Der Impfstoff wird weltweit eingesetzt, auch in Deutschland. Derzeit gibt es noch zu wenig Impfstoff, weil die Produktionskapazitäten nicht ausreichen.

Corona: Lockdown-Lockerungen in Israel

10.45 Uhr: Das Corona-Kabinett in Israel hat weitere Lockerungen auf den Weg gebracht. Das Gremium verständigte sich am Montagabend im Grundsatz auf neue Öffnungsschritte aus dem Lockdown. So sollen Schüler der Klassen fünf und sechs sowie elf und zwölf in Orten mit niedrigen Infektionszahlen ab Sonntag wieder in die Schule gehen dürfen.

Darüber hinaus dürfen demnach von dem Tag an Einkaufszentren, Museen, Bibliotheken und Märkte wieder für Ungeimpfte öffnen. Geimpfte und Genesene sollen zudem Fitnessstudios, Kultur- und Sportveranstaltungen, Messen und Schwimmbäder besuchen dürfen.

Spahn plant kostenlose Corona-Tests für alle

10.30 Uhr: Ab dem 1. März sollen alle Bürgerinnen und Bürger ein Anrecht auf kostenlose Corona-Schnelltests bekommen. Das sieht nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) eine Erweiterung der Nationalen Teststrategie vor, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dem Corona-Kabinett vorlegen will.

Kostenlose Schnelltests soll es den Plänen zufolge nicht nur in Testzentren des öffentlichen Gesundheitsdienstes geben, sondern auch in Arztpraxen, bei Zahnärzten oder Apotheken. Die Kosten übernimmt der Bund. “Es sind mittlerweile deutlich mehr Schnelltests am Markt verfügbar. Daher sollen alle Bürgerinnen und Bürger kostenlos von geschultem Personal mit Antigen-Schnelltests getestet werden können”, sagte Spahn.

Die Erweiterung der Nationalen Teststrategie sieht zudem vor, dass auch Laien-Selbsttests direkt nach ihrer bald erwarteten Zulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) für alle zugänglich sein sollen. Um entsprechende Kontingente für den deutschen Markt zu sichern, steht Spahns Ministerium den Informationen zufolge bereits in Verhandlungen mit verschiedenen Herstellern.

Sobald diese Tests in ausreichender Zahl verfügbar seien, würden sie als Teil der Teststrategie der Länder für Kitas und Schulen zum Einsatz kommen, heißt es in dem Vorschlag des Gesundheitsministeriums. “Die neuen Laien-Schnelltests werden schnellstmöglich geprüft und zugelassen”, versicherte Spahn. “Diese Tests können zu einem sicheren Alltag beitragen, gerade auch in Schulen und Kitas”, betonte der Gesundheitsminister.

Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit, spricht bei einer Pressekonferenz zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie Foto: Michael Kappeler/dpa

Spahn plant wohl längere Einreisebeschränkungen

9.58 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will einem Medienbericht zufolge die strengeren Regeln für Einreisen aus sogenannten Virusvariantengebieten bis Anfang März verlängern. Der CDU-Politiker habe laut "Spiegel" gestern Abend eine entsprechende Kabinettsvorlage an die anderen Regierungsmitglieder verschickt. Dies würde etwa Länder wie Großbritannien, Südafrika und Brasilien betreffen.

Auch Tschechien und Tirol wären von den verlängerten Beschränkungen betroffen: An den Grenzen Deutschlands zu Tirol - und auch zu Tschechien - gelten seit Sonntag schärfere Einreiseregeln. Aus Angst vor den dort verbreiteten ansteckenderen Varianten des Coronavirus wird an den Grenzübergängen streng kontrolliert. Die verschärften Einreiseregeln sollten laut Innenministerium zunächst auf zehn Tage befristet sein. Lesen Sie hier: Das gilt für die Einreise aus Tschechien, Tirol und Co.

Altmaier warnt vor Folgen einer dritten Corona-Welle

9.30 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat vor dem Treffen mit Wirtschaftsverbänden vor den Folgen einer möglichen dritten Corona-Welle für Unternehmen gewarnt. „Die Wirtschaft kann nicht florieren, wenn wir eine dritte Welle von Infektionen bekommen“, sagte Altmaier im ARD-„Morgenmagazin“ am Dienstag. Daher müsse alles daraufhin abgestimmt sein, dass man die Wirtschaft öffne, aber gleichzeitig eine dramatische Situation wie in Nachbarländern vermeide. Selbsttests könnten dabei definitiv helfen, so Altmaier. Das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hofft auf eine Zulassung erster Corona-Selbsttests im März.

Pandemie: ADAC zählt deutlich weniger Pannen

8.55 Uhr: Die Pannenhelfer des ADAC sind im Corona-Jahr 2020 deutlich seltener im Einsatz gewesen als üblich. Rund 3,4 Millionen Mal rückten die Helfer aus – ein Rückgang um knapp zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie der Autoclub in München mitteilte. „Das liegt natürlich an Corona“, sagte ADAC-Sprecher Johannes Boos. „Weniger Verkehr bedeutet weniger Pannen.“

Großer Corona-Ausbruch in Osnabrücker Eisfabrik

8.30 Uhr: In einer Eisfabrik in Osnabrück ist es zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen. Das Werk sei deswegen geschlossen worden, bestätigte ein Sprecher der Stadt am Dienstagmorgen. Das Gesundheitsamt sei dabei, die Mitarbeiter der Fabrik zu testen. Nach Angaben des Betreibers Froneri handelt es sich beim Standort Osnabrück um eines der größten Eiskremwerke Europas.

Mehrere Medien hatten berichtet, dass sich mindestens 170 Beschäftigte mit dem Coronavirus angesteckt hätten. Bei einigen von ihnen sei die Mutante B.1.1.7 nachgewiesen worden, die als besonders ansteckend gilt. Osnabrücks Stadträtin Katharina Pötter nannte die Lage dem NDR zufolge „sehr besorgniserregend“. Dem Bericht zufolge sind 850 Mitarbeiter in Quarantäne. Das Werk bleibe mindestens bis 26. Februar geschlossen. Mehr Hintergründe: Corona-Ausbruch in Eisfabrik: Mehr als 200 Infizierte

Der Froneri Ice Cream Deutschland GmbH Standort in Osnabrück. Hier haben sich mindestens 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Corona infiziert. Foto: imago images/osnapix

Dobrindt fordert Impfstoff-Produktion in Deutschland

7.55 Uhr: Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, fordert verbindliche Regelungen, damit heimische Pharma-Unternehmen "alle wichtige Komponenten in mindestens einer Variante in Europa produzieren". Der Aufbau einer starken Impfstoffproduktion und -entwicklung sei Grundlage dafür, dass Europa in anderen Regionen der Welt helfen könne, sagte er der "Augsburger Allgemeinen".

In einem Strategiepapier der Landesgruppe, aus dem die Zeitung zitiert, wirft Dobrindt der EU-Kommission "Fehlleistungen und Fehleinschätzungen beim zeitlichen Zulauf der bestellten Impfdosen" vor und fordert mehr Anstrengungen zur Impfstoffbeschaffung. Es sei zwar richtig, die Beschaffung auch auf europäischer Ebene zu organisieren. Daneben müsse Deutschland aber die nationalen Anstrengungen ausweiten.

New Yorker Gouverneur räumt Fehler ein

7.30 Uhr: Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo hat Fehler bei der Information über die Zahl von Corona-Toten in Pflegeheimen eingeräumt. "Wir hätten besser daran arbeiten müssen, so viele Informationen, wie wir konnten, so schnell bereitzustellen, wie es uns möglich war", sagte Cuomo. Dafür sei er verantwortlich.

In den vergangenen Wochen hatte die New Yorker Regierung eingeräumt, dass die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorbenen Langzeit-Pflegeheimbewohner bei etwa 15.000 gelegen habe, statt wie zuvor angegeben bei ungefähr 8500. Zunächst seien Pflegeheimbewohner nicht mitgezählt worden, die nach einer Infektion in Krankenhäuser gebracht worden und dort gestorben seien.

Cuomo versicherte, alle Todesfälle in Krankenhäusern und Pflegeheimen seien immer vollständig und korrekt veröffentlicht worden. Das Problem sei die Zuordnung gewesen. Der Staat New York habe die Toten den Einrichtungen zugerechnet, in denen sie gestorben seien.

New York: Eine Frau führt ihren Hund an einem Wandgemälde von Anthony Fauci, dem Direktor des US-amerikanischen Nationalen Instituts für Allergie und Infektionskrankheiten, vorbei. Foto: imago images/Xinhua

Testlauf für Veranstaltungen unter Pandemie-Bedingungen in Utrecht

7.20 Uhr: Etwa 500 Menschen haben sich in einem Theater im niederländischen Utrecht an einem Testlauf für Veranstaltungen unter Pandemie-Bedingungen beteiligt. Nach Angaben der Regierung sollen bei dem Test gewonnene Daten genutzt werden, um Wege zu sicheren Veranstaltungen trotz Corona aufzuzeigen.

Wirtschaftsministerin Mona Keijzer erklärte, jeder wolle zur Normalität zurückkehren. Sämtliche Teilnehmer wurden nach offiziellen Angaben vor der Untersuchung negativ auf das Virus getestet, zudem sei die Temperatur gemessen worden und auch nach dem Versuch werde erneut ein Corona-Test durchgeführt, hieß es. Die Niederlande befinden sich derzeit in einem strengen Lockdown.

Ständige Impfkommission will Lehrpersonal nicht bevorzugen

7.00 Uhr: Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, sieht keinen Grund, Lehrkräfte bevorzugt gegen Corona zu impfen. "Die Stiko hat ihre Empfehlung auf die Auswertung internationaler Daten und auch die Meldedaten aus Deutschland gegründet. Daraus ergibt sich keine Notwendigkeit, die Lehrer jetzt abweichend von der Empfehlung vorzuziehen", sagte Mertens der "Rheinischen Post".

Lehrkräfte mit entsprechendem Alter und solche mit besonderen Vorerkrankungen würden bereits auf dieser Grundlage priorisiert. Die Stiko-Empfehlungen seien aber Empfehlungen, "und die politischen Entscheidungsträger können und dürfen von dieser Empfehlung abweichen", betonte Mertens. Die geänderte Vorgehensweise müssten dann aber auch diese Politiker begründen.Bund und Länder forderten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf, eine frühere Impfung von Lehrkräften sowie Erzieherinnen und Erziehern zu prüfen.

Altmaier empfängt Wirtschaftsvertreter

6.45 Uhr: Angesichts großen Unmuts über schleppende staatliche Finanzhilfen will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mit Vertretern zahlreicher Branchen beraten. Zu dem "Wirtschaftsgipfel" sind Vertreter von mehr als 40 Verbänden eingeladen. Themen sollen die aktuelle Krisenlage, die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern, die Hilfsprogramme und mögliche Öffnungsperspektiven etwa für Handel und Gastgewerbe sein.

Grenzkontrollen - Klöckner warnt vor Hamsterkäufen

6.30 Uhr: Vor dem Hintergrund der Grenzschließungen zu Tschechien und Tirol hat Bundesernährungsministerin Julia Klöckner vor Hamsterkäufen gewarnt. Lebensmitteltransporte seien nicht vom Beförderungsverbot erfasst, sagte die CDU-Politikerin dieser Redaktion. „Für Hamsterkäufe gibt es also auch jetzt keinen Grund.“ Die Lieferketten funktionierten. „Wer trotzdem hortet, handelt nicht nur unlogisch, sondern auch unsolidarisch.“

Klöckner verwies auf Lehren aus dem ersten Lockdown im Frühjahr. Saisonarbeitskräfte, Grenzpendler und Transportpersonal seien nun von den Einreisebeschränkungen ausgenommen.

Auch an der Tiroler Grenze gelten strenge Einreisebeschränkungen.

Corona-Selbsttests vor der Zulassung: Hersteller erwarten keine Lieferengpässe

5.32 Uhr: Der Verband der Diagnostica-Industrie (VDHG) ist zuversichtlich, bei einer Zulassung von Corona-Selbsttests für den Privatgebrauch die Nachfrage schnell bedienen zu können: Die Erfahrungen mit Antigen-Schnelltests für den professionellen Gebrauch hätten gezeigt, dass die industriellen Hersteller schnell in der Lage seien, qualitativ hochwertige Tests in größeren Mengen zu liefern, sagte Verbandsgeschäftsführer Martin Walger dieser Redaktion.

„Dies wird auch nach erfolgter Zulassung für Antigenschnelltests für den Laiengebrauch der Fall sein.“ Antigenschnelltests bestünden aus weniger Einzelkomponenten als PCR-Tests. „Insofern ist mit Lieferengpässen hier nicht zu rechnen“, so Walger. Aus Sicht des VDGH seien deswegen staatliche Vorverträge nicht unbedingt erforderlich. Im Branchenverband der Diagnostica-Industrie (VDHG) sind rund 100 Mitgliedsfirmen organisiert.

Tourismusverband mahnt „einheitliche Öffnungsperspektive“ an

5.01 Uhr: Der Deutsche Tourismusverband hat eine „einheitliche Öffnungsstrategie“ und eine „planbare Perspektive“ angemahnt. „Immer wieder neue Spekulationen um Öffnungstermine für den Tourismus an Ostern sind unverantwortlich“, sagte der Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbands, Norbert Kurz, unserer Redaktion.

Wenig differenzierende Äußerungen wie vom sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) verstärkten die existentiellen Sorgen der touristischen Betriebe und „führen zu weiterer Verunsicherung auch bei Gästen und Besuchern.“ Der Verband hält Tourismus für möglich, wenn die Inzidenz stabil unter 50 liege. Kurz: „Die Betriebe bangen um ihre Existenz, weil sie im Unklaren gelassen werden, wie es weitergeht.“

Lesen Sie mehr zum Thema hier: Corona - Warum der Osterurlaub tatsächlich gefährdet ist

Umfrage: Lebensfreude der Deutschen sinkt durch die Corona-Pandemie deutlich

4.44 Uhr: Die Corona-Pandemie hat die Zufriedenheit der Deutschen deutlich eingetrübt. Nur noch 68 Prozent der Bevölkerung zeigen sich mit ihrem Leben familiär, finanziell und gesundheitlich zufrieden, in den beiden Jahren zuvor sagten dies noch 73 Prozent. Dies geht aus einer repräsentativen Nielsen-Umfrage im Auftrag des Bundesverbands der Arzneimittel-Hersteller (BAH) für den Gesundheitsmonitor hervor, die unserer Redaktion vorliegt.

Lesen Sie mehr hier: Umfrage: Corona verringert die Zufriedenheit mit dem Leben

Ärztepräsident nennt Bedingungen für Einsatz von Corona-Selbsttests

3.33 Uhr: Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat den Einsatz von Corona-Selbsttests für Laien an bestimmte Bedingungen geknüpft: So müssten die Tests nicht nur einfach handhabbar und zuverlässig sein. Sie dürften darüber hinaus im Alltag nicht zu Ausgrenzung führen, etwa wenn sie neben Schulen und Kitas auch bei der schrittweisen Öffnung von Kulturveranstaltungen und für den Freizeitsport zum Einsatz kämen.

„Voraussetzung dafür ist, dass ausreichend Tests zur Verfügung stehen und dass sie für alle Menschen bezahlbar sind“, sagte Reinhardt dieser Redaktion. Keinesfalls dürfe es zum Beispiel bei Freizeitaktivitäten zu sozialer Ausgrenzung kommen, weil sich Einkommensschwache die Tests nicht leisten können, mahnte der Präsident der Bundesärztekammer.

Als Bedingung für eine Zulassung forderte Reinhardt zudem gut aufbereitete und verständliche Informationen für den Gebrauch der Tests und die Deutung der Testergebnisse. „Negative Testergebnisse dürfen nicht zu einer Scheinsicherheit führen und zu einem sorglosen Umgang mit den Gefahren des Virus verleiten“, warnte der Mediziner. „Es handelt sich immer nur um eine Momentaufnahme mit einer kurzen Gültigkeit. Corona-Schnelltests können und dürfen die Einhaltung der AHA-Regeln nicht ersetzen.“

Lesen Sie hier: Corona: So könnten uns Selbsttests mehr Freiheit bringen

BDI warnt vor abreißenden Lieferketten in ganz Europa

1.11 Uhr: Der Industrieverband BDI hat vor schwerwiegenden Folgen der Grenzschließungen zu Tschechien und Tirol gewarnt. „Die Gefahr ist groß, dass in den nächsten Tagen überall in Europa Lieferketten abreißen“, sagte Hauptgeschäftsführer Joachim Lang dieser Redaktiob. Grenzschließungen und Reisebeschränkungen im nationalen Alleingang beeinträchtigten auch den internationalen Güterverkehr und schadeten der deutschen Industrie massiv. Schon jetzt verursachten die Grenzschließungen „chaotische Verhältnisse, die bei Unternehmen zu großer Unsicherheit in Bezug auf ihre Versorgungslage und Mitarbeiterverfügbarkeit führen“.

Lang rief die Bundesregierung dazu auf, die von der EU empfohlene Regelung der „Green Lanes“ zur Aufrechterhaltung des freien Güterverkehrs zu befolgen. „Grenzübergänge sollten weiterhin für alle Frachtfahrzeuge mit Gütern offenbleiben“, forderte er.

Corona-News vom 15. Februar: Engländer verstoßen gegen Reiseregeln - wegen eines seltenen Vogels

22.08 Uhr: In der englischen Grafschaft Devon sind mehrere Vogel-Fans bei einer verbotenen Reise erwischt worden. Die fünf Hobby-Ornithologen hatten sich in das Seebad Exmouth in Devon begeben, um dort die seltene Spottdrossel zu fotografieren. Nachdem der Verstoß gemeldet worden war, bekamen die Übeltäter eine Geldstrafe von der Polizei aufgebrummt. Im aktuellen Lockdown sind Reisen bis auf wenige Ausnahmen verboten. Die Menschen in England dürfen das Haus zwar für Sport oder Spaziergänge verlassen, sollen dabei aber im eigenen Viertel bleiben.

Die Spottdrossel soll Berichten zufolge zum ersten Mal seit 30 Jahren in der Region aufgetaucht sein. Üblicherweise kommt die Vogelart eher in Kanada, Mexiko oder den USA vor. Ein Anwohner in Exmouth hatte Fotos von dem Vogel in seinem Garten auf Twitter geteilt und damit für Begeisterung in der Beobachter-Szene gesorgt.

@RSPBExeEstuary @exeterbirder @RSPBEngland Spotted this little chap in our garden in Exmouth over the last few days, mainly in the holly and palm flowers. We think a northern mockingbird, any ideas? pic.twitter.com/CMFesX23Vx — Chris Woodward-Biddle (@ChrisBiddle109) February 6, 2021

Tausende Berliner feiern trotz Corona auf dem Eis

20.36 Uhr: Trotz wiederholter Warnungen vor zugefrorenen Gewässern waren in Berlin-Kreuzberg am Sonntag Tausende am Urbanhafen auf dem Eis - und auch ein DJ. Polizisten lösten die nicht genehmigte Veranstaltung am Nachmittag auf. Zwischen 2000 und 2500 Menschen seien bei Musik auf dem Eis unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der Urbanhafen ist ein Binnenhafen des Landwehrkanals, der keine Hafenfunktionen mehr hat.

Polizisten hätten die Anwesenden über Lautsprecherdurchsagen dazu aufgefordert, das Eis zu verlassen - daraufhin habe sich die Menschenmenge schnell wieder zerstreut. Weil nur wenige Beamte vor Ort waren, habe man einzelnen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz nicht nachgehen können.

WHO erteilt Notfall-Zulassung für Astrazeneca-Impfstoff

18.54 Uhr: Nach dem Biontech-Corona-Impfstoff empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) jetzt auch den Impfstoff von Astrazeneca für den Einsatz. Die WHO erteilte am Montag eine Notfallzulassung, wie sie in Genf berichtete. Sie folgte damit der Empfehlung ihres unabhängigen Impfrats (SAGE). Neben der Wirksamkeit und Sicherheit prüft die WHO für eine solche Zulassung auch die Qualität der Fabriken, in denen das Serum hergestellt wird.

Die WHO-Notfallzulassung (EUL - Emergency Use Listing) ist die Voraussetzung, damit UN-Organisationen den Impfstoff einkaufen und verteilen können. Ebenso können Länder, die keine eigenen Kapazitäten für wissenschaftlichen Prüfungen haben, aufgrund der Vorarbeit der WHO eine Zulassung in ihrem Land erteilen.

Für Länder wie Großbritannien, die USA oder die Mitglieder der EU und viele weitere spielt die WHO-Notfallzulassung keine Rolle. Sie machen selbst Risikoanalysen und entscheiden über eine Zulassung.

Lufthansa-Chef erwartet keine schnelle Erholung des Luftverkehrs

18.29 Uhr: Lufthansa-Chef Carsten Spohr erwartet weiterhin keine schnelle Erholung des Luftverkehrs in der Corona-Krise. Bislang sei keine Entspannung zu spüren, stattdessen gebe es zusätzliche Reisebeschränkungen, sagte der Manager am Montag in einem Online-Gespräch der London School of Economics. In den kommenden Wochen werde es daher sehr schwache Passagierzahlen geben und auch ab dem Sommer rechne er nur mit 40 bis 60 Prozent des Vorkrisen-Niveaus. Allein diese Spanne bedeute für sein Unternehmen eine große operative Herausforderung bei der Einsatzplanung für Personal und Jets.

Der Airline-Chef sprach sich erneut für den stärkeren Einsatz von Corona-Tests vor Flugantritt aus. Es fehle aber weiterhin an behördlichen Vorschriften, während sich Lufthansa auf den Testeinsatz vorbereitet habe.

Österreich verlängert Lockdown für Hotels und Gastronomie bis Ostern

18.27 Uhr: Die österreichische Regierung verlängert den Lockdown für Hotels und Gastronomie bis „rund um Ostern“. Dies gelte auch für den Kulturbereich, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag nach Beratungen mit den im Parlament vertretenen Parteien sowie Experten und den Ländern. Ein konkretes Datum für die Wiederöffnung in diesem Bereich nannte der Regierungschef nach Angaben der Nachrichtenagentur APA nicht. Am 1. März solle erneut beraten werden.

Das Infektionsgeschehen im Land sei nach der Öffnung des gesamten Handels nach wie vor stabil, konstatierte Kurz. Allerdings habe in Ostösterreich die britische Virus-Mutante zugenommen, in Tirol die südafrikanische. Deshalb sei weiter große Vorsicht geboten, private Kontakte sollten möglichst vermieden werden.

Strenge Einreisebeschränkungen an Tiroler Grenze Strenge Einreisebeschränkungen an Tiroler Grenze

EU-Behörde ECDC: Ohne Corona-Maßnahmen starker Infektionsanstieg

17.46 Uhr: Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC warnt davor, Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus und dessen Varianten zum jetzigen Zeitpunkt zu lockern. Die epidemiologische Lage bleibe sehr besorgniserregend, die Belegung der Krankenhaus- und Intensivbetten auf einem hohen Niveau, teilte ECDC-Direktorin Andrea Ammon am Montag mit. Sollten die Maßnahmen zur Virus-Eindämmung nicht beibehalten oder gar verstärkt werden, müsse man Studien zufolge mit einem beträchtlichen Anstieg der Infektions- und Todesfallzahlen rechnen.

Unmittelbare, strikte und entschiedene Maßnahmen seien entscheidend, um die Virus-Übertragungen zu kontrollieren und die Kapazitäten des Gesundheitswesen zu schützen, erklärte das ECDC in seiner am Montag veröffentlichten neuen Corona-Risikobewertung.

Expertengruppe: Corona-Variante B.1.1.7 könnte Sterberisiko erhöhen

17.25 Uhr: Die britische Coronavirus-Variante B.1.1.7 könnte nicht nur ansteckender sein als der Wildtyp von Sars-CoV-2, sondern auch häufiger zu schweren Krankheitsverläufen führen. Das geht aus dem aktuellen Bericht der britischen Expertengruppe "New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group" (Nervtag) hervor.

Der Bericht listet sieben Studien auf, von denen fünf auf ein höheres Risiko für schwere Krankheitsverläufe – und damit ein erhöhtes Sterberisiko – hinweisen. Bereits im Januar hatte Nervtag einen ähnlich lautenden Bericht veröffentlicht, allerdings mit dünnerer Studienlage. Auch die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Virusvariante B.1.1.7 war niedriger.

Die nun aufgeführten Studien stammen von renommierten Universitäten in Großbritannien, etwa die Universität Exeter und das Imperial College London, sowie der englischen und schottischen Gesundheitsbehörde. Keine der Studien ist jedoch bisher einer unabhängigen Prüfung unterzogen worden, die ihre jeweiligen Ergebnisse verifiziert. Damit verdichten sich dennoch die Hinweise darauf, dass die britische Coronavirus-Variante sehr ernst zu nehmen ist. In Deutschland ist B.1.1.7 derzeit auf dem Vormarsch. Das Robert Koch-Institut geht derzeit davon aus, dass rund sechs Prozent der Neuinfektionen hierzulande mit der britischen Variante geschehen.

Sars-CoV-2-Infektion schützt laut Studie erheblich vor erneuter Ansteckung

16.51 Uhr: Einer Studie aus Österreich zufolge schützt eine Corona-Infektion zumeist vor einer erneuten Ansteckung. Nach einem Abstand von ungefähr sieben Monaten zur Erstinfektion hätten Menschen mit einer bereits durchgemachten Sars-CoV-2-Infektion ein um 91 Prozent niedrigeres Risiko für eine Ansteckung aufgewiesen, berichten Forscher um Stefan Pilz von der Medizinischen Universität Graz im „European Journal of Clinical Investigation“. Die Ergebnisse seien aber noch vorsichtig zu interpretieren, hieß es am Montag von der Universität.

Über 400.000 Menschen in Österreich wurden bisher positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Für die Studie wurden in der zweiten Infektionswelle von September bis November vergangenen Jahres Menschen, die sich in der ersten Infektionswelle (Februar bis April 2020) mit dem Virus infiziert hatten, mit der übrigen österreichischen Allgemeinbevölkerung verglichen.

„Diese Daten zeigen eine sich aufbauende Immunität gegen Sars-CoV-2 in der österreichischen Bevölkerung, wobei wir aktuell noch nicht wissen, inwieweit diese Immunität auch auf diverse Sars-CoV-2-Virusmutationen umzulegen ist, beziehungsweise wie lange und in welcher Stärke dieser Re-Infektionsschutz über größere Zeiträume anhält“, betonte Franz Allerberger von der Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages). Weitere Auswertungen über längere Zeiträume sowie von Daten aus anderen Ländern seien erforderlich.

Grünen-Chef Habeck will staatliche Abnahmegarantie für Corona-Selbsttests

16.45 Uhr: Um die Produktion von Coronavirus-Schnelltests anzukurbeln, hat Grünen-Chef Robert Habeck für eine staatliche Abnahmegarantie plädiert. Selbst-Schnelltests könnten ein wichtiger Bestandteil einer Lockerungsstrategie sein, sagte Habeck am Montag in Berlin. Es brauche solche Tests für Schulen, Kitas und andere Bereiche des öffentlichen Lebens in ausreichender Menge.

Aus der „nicht glücklich gelaufenen“ Impfstoff-Beschaffung müssten Lehren gezogen werden, verlangte Habeck. Bei den Schnelltests wie auch in früheren Phasen der Pandemie habe die Bundesregierung aber zu spät und wenig vorausschauend agiert. Derzeit sind solche Tests noch im Prüfverfahren für eine Zulassung. Die Idee bei einer Abnahmegarantie: Wenn staatliche Stellen schon zuvor den Einkauf bestimmter Mengen zusichern, könnten Hersteller bereits vor der Zulassung mit der Produktion beginnen und wüssten, dass sich die Investition lohnt.

Grünen-Politiker Robert Habeck sieht Schnelltests als wichtigen Bestandteil einer Lockerungsstrategie. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Das sind die zehn Regionen mit der niedrigsten Corona-Inzidenz

16.35 Uhr: Ab dem 1. März öffnen Friseurläden wieder, der Lockdown wurde aber grundsätzlich bis zum 7. März verlängert. Weitergehende Lockerungen sollen ab einer Inzidenz von unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche möglich sein. Dann könnten in einzelnen Bundesländern vielleicht wieder Geschäfte öffnen oder auch Museen. Hier erfahren Sie, wo die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit besonders gering ist: Corona: Die zehn Gebiete mit dem niedrigsten Inzidenzwert

Israelische Analyse bestätigt: Biontech-Impfstoff ist hochwirksam

16.30 Uhr: Eine Datenanalyse in Israel zum Einsatz des Biontech/Pfizer-Impfstoffes gegen Corona bescheinigt dem Präparat eine hohe Wirksamkeit. Die Krankenkasse Clalit hatte 600.000 Menschen in die Untersuchung einbezogen, deren zweite Impfung mindestens eine Woche zurücklag. Nach Angaben einer Clalit-Sprecherin vom Sonntag gab es in der Gruppe der Geimpften 94 Prozent weniger symptomatische Infektionen wie in einer Kontrollgruppe noch nicht geimpfter Menschen. Bei denjenigen, die sich trotz Impfung infizierten, gab es 92 Prozent weniger schwere Verläufe. Von den 600.000 Menschen in jeder Gruppe waren etwa 430.000 zwischen 16 und 59 Jahren alt, die übrigen 60 und älter.

Eine andere Analyse hatte zuvor bereits ergeben, dass Menschen, die sich nach einer Corona-Impfung mit dem Erreger Sars-CoV-2 infizieren, anscheinend weniger Viren als Ungeimpfte reproduzieren – und damit womöglich weniger ansteckend sind. Das gelte schon nach einer einzigen Impfdosis, berichteten israelische Forscher über die vorläufigen Daten.

Ein Mann erhält seine Dosis des Corona-Impfstoffs im Impfzentrum des Sourasky Medical Centre in Tel Aviv. Foto: dpa

Israel ist für Biontech/Pfizer quasi ein Modellland. Die israelische Regierung stellt den Firmen im Gegenzug für Impfstoff-Lieferungen Daten der Impfkampagne zur Verfügung. Clalit-Experte Ran Balicer sagte, es sei nach dem großflächigen Test nun eindeutig, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer eine Woche nach der Verabreichung der zweiten Dosis eine hohe Wirksamkeit habe. Die beiden Unternehmen hatten die Wirksamkeit ihres Präparats eine Woche nach der zweiten Dosis mit 95 Prozent angegeben.

SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach warnt vor Osterreisen und dritter Welle

16.05 Uhr: In der Debatte über Lockerungen der Corona-Maßnahmen und die Möglichkeit für Osterreisen hat sich SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zu Wort gemeldet. Bei Twitter warnte Lauterbach vor voreiligen Öffnungen und begründete dies mit der Ausbreitung der Coronavirus-Varianten B.1.1.7 und B.1.3.5. Diese Varianten würden ab Mitte März „mehr als die Hälfte der Neuinfektionen ausmachen“. Lockerungen und Osterreisen könnten zur Folge haben, dass dann eine „massive dritte Welle“ droht. Lauterbach schlug vor, hochwertige Selbsttest in großen Zahlen zu produzieren und einzusetzen.

(1) Das Problem, was auf uns zukommen kann: Fallzahlen sinken bis Mitte März, steigen dann automatisch wieder, weil B117 und B135 Varianten mehr als Hälfte der Neuinfektionen ausmachen. Wenn man in einen solchen Anstieg hinein lockert und Osterreisen macht droht massive 3. Welle. https://t.co/dVbaeHXaeT — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) February 15, 2021

Grüne wollen Lockerungen für Open-Air-Veranstaltungen

15.40 Uhr: Die Grünen fordern für niedersächsische Veranstaltungen im Freien eine schnellere Lockerung der Corona-Regeln. Es sei „absurd“, dass der Stufenplan der niedersächsischen Landesregierung kaum zwischen drinnen und draußen unterscheide, sagte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg am Montag. „Wir müssen diese Stufenpläne auch darauf runterbrechen, dass draußen Aktivitäten künftig möglich sind.“ Das sei besonders wichtig für die Branchen, die von Schließungen betroffen sind, etwa Kultureinrichtungen, Restaurants und Geschäfte. In den wärmeren Monaten müsse gelten: „Draußen ist das neue Drinnen.“

Einen entsprechenden Antrag wollen die Grünen am Mittwoch in den Landtag einbringen. Demnach soll die Landesregierung im Stufenplan insbesondere für die Gastronomie, Messen und Geschäfte stärker auf Außenangebote eingehen. Bisher sind frühere Lockerungen darin vor allem für Draußenangebote wie Freilichtbühnen und Zoos vorgesehen.

Wie geht es 2021 für Festivalveranstalter weiter? Auf diesem Archivbild drängen sich Rockfans während des Auftritts der Band Feine Sahne Fischfilet vor der Hauptbühne des Open-Air-Festivals "Rock am Ring". Foto: Thomas Frey/dpa

Südafrika-Mutante in Tirol bei mehr als 300 Fällen nachgewiesen

15.34 Uhr: Im Österreichischen Bundesland Tirol ist die Südafrikanische Coronavirus-Variante in bereits mehr als 300 Fällen nachgewiesen worden. Laut einer Mitteilung der Landesregierung gebe es zudem fast 200 Verdachtsfälle auf eine Infektion mit dieser als besonders ansteckend geltenden Variante des Coronavirus. Das berichtet die Österreichische Nachrichtenagentur APA. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle mit der Südafrika-Mutante stieg auf 318 Fälle, von denen 176 bereits komplett sequenziert seien. 142 Fälle seien wenigstens teilweise sequenziert, heißt es in der Mitteilung. Die 187 Verdachtsfällen sollen nun ebenfalls sequenziert werden.

Die Zahl der Infektionen ist dem Bericht zufolge aber insgesamt gesunken. Innerhalb von 24 Stunden hätten sich 62 Menschen neu infiziert – das ist der niedrigste Wert seit Anfang Oktober.

Corona-Reisebeschränkungen: Jeder Dritte an kontrollierten Grenzen zurückgewiesen

15.30 Uhr: Im Zuge der strengen Einreisebeschränkungen an den Grenzen zu Österreich und Tschechien ist nach Angaben der Bundespolizei bis zum frühen Montagmorgen etwa jeder dritte Kontrollierte abgewiesen worden. Binnen 30 Stunden habe es fast 5.000 Abweisungen wegen „Corona-Verstößen“ gegeben, teilte die Bundespolizei in Potsdam mit.

Die strengen Grenzkontrollen waren in der Nacht zum Sonntag in Kraft getreten, nachdem Tschechien und das österreichische Bundesland Tirol von Seiten Deutschlands zu sogenannten Virusvarianten-Gebieten erklärt worden waren.

Der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, wertete die hohe Zahl der an der Grenze abgewiesenen Menschen als Beleg für die Notwendigkeit der Kontrollen. „Das zeigt, es gibt diese Verkehre von Personen, die nicht in die Kategorien fallen, die wir im Moment als Ausnahmetatbestände vorgesehen haben“, sagte Alter. „Und das sind Verkehre, die wir uns im Moment mit Blick auf das Infektionsgeschehen nicht leisten können.“

Lesen Sie hier: Diese Corona-Regeln gelten jetzt in ihrem Bundesland

EU-Kommission kritisiert deutsche Grenzschließung weiter scharf

14.44 Uhr: Die EU-Kommission hat ihr Missfallen mit den deutschen Grenzkontrollen und Einreiseverboten bekräftigt. Ein Sprecher der Brüsseler Behörde betonte am Montag, die jüngsten Empfehlungen der EU-Staaten seien sehr deutlich und sollten der Kompass aller EU-Staaten sein. Andernfalls drohten Fragmentierung und Störungen der Freizügigkeit. „Wir erwarten von allen Mitgliedsstaaten, dass sie diesem abgestimmten Ansatz folgen.“ Die EU sei effizienter, wenn alle zusammen handelten und nicht einseitig.

Die EU-Kommission stimme zwar darin überein, dass von nicht-notwendigen Reisen aus Gebieten mit besonders vielen Corona-Infektionen dringend abgeraten werden solle, sagte der Sprecher. Grenzschließungen oder pauschale Einreiseverbote sollten jedoch vermieden werden. Die EU-Kommission werde einen Brief an alle EU-Staaten schicken und daran erinnern, dass sie erwarte, dass alle den gemeinsamen Leitlinien folgten.

Bundespolizisten kontrollieren die Dokumente von aus Österreich kommenden Autofahrern an der Autobahn A93 bei Kiefersfelden in Richtung Deutschland. Foto: dpa

Corona – Olaf Scholz findet Debatte über Osterurlaub verfrüht

14.28 Uhr: Vizekanzler Olaf Scholz hält nichts von einer Debatte über Osterurlaub zum jetzigen Zeitpunkt. Der Beginn der Diskussion sei sehr früh, sagte der SPD-Politiker und Bundesfinanzminister am Montag im Interview bei „Welt“ mit Blick auf Corona. „Ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle ein wenig abwarten, wie sich die Dinge entwickeln, und deshalb macht es keinen Sinn, zum jetzigen Zeitpunkt in die eine oder andere Richtung eine feste Aussage zu treffen.“

Das Osterwochenende beginnt in diesem Jahr am 2. April (Karfreitag). Das ist Freitag in sechs Wochen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte in der „Bild am Sonntag“ gesagt: „Ich bin dafür, Wahrheiten auszusprechen: Osterurlaub in Deutschland kann es dieses Jahr leider nicht geben.“

In der Hotel- und Gastrobranche trifft das auf harte Kritik: „Die pauschale Absage des Osterurlaubs ist völlig inakzeptabel und ein erneuter Schlag ins Gesicht der Branche“, kritisierte Guido Zöllick, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) am Montag.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zeigte sich in der Diskussion zurückhaltend: „Eine so weitgehende Vorhersage - Ostern ist in sechs Wochen – lässt sich jetzt noch nicht machen“, sagte er am Montag auf Anfrage.

Bayer peilt Impfstoff-Lieferung im Dezember an

14.10 Uhr: Nach dem Einstieg in die Produktion eines Corona-Impfstoffes rechnet der Pharmakonzern Bayer im Dezember mit ersten Lieferungen. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir noch vor Jahresende – wenn alles gut geht – auch die ersten Impfstoffe sogar ausliefern können“, sagte Bayer-Chef Werner Baumann am Montag in Wuppertal. Vor zwei Wochen hatte der Leverkusener Konzern bekanntgegeben, einen Teil der Herstellung des vom Tübinger Unternehmen Curevac entwickelten Vakzins zu übernehmen.

Wegen der Beschaffung und Validierung von Geräten sowie aufwendiger Qualifizierungsstudien dauert es noch einige Monate, bis die Bayer-Anlage startklar ist – hergestellt wird in einem „Reinraum“, in dem selbst kleinste Verschmutzungen verhindert werden müssen. Eine zweistellige Zahl von Arbeitsplätzen soll neu aufgebaut werden. Es wäre das erste Mal, dass Bayer einen Impfstoff herstellt.

Für den Curevac-Impfstoff läuft derzeit noch die Phase-III-Studie – die Daten dieser Studie sind nötig für grünes Licht von den Behörden. „Angepeilt wird eine Zulassung im zweiten Quartal“, sagte Bayer-Pharmavorstand Stefan Oelrich. „Genaueres können wir Ihnen erst sagen, sobald die Daten vorliegen.“ Die ersten Chargen sollen woanders produziert werden, im Dezember könnte Bayer einsteigen. 2022 will der Konzern 160 Millionen Impfdosen herstellen.

NRW-Innenminister positiv auf Corona getestet

13.46 Uhr: Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul (CDU), ist als erster Minister der Landesregierung bei einem Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Dem Minister geht es den Umständen entsprechend gut, er führt die Amtsgeschäfte von zu Hause aus“, teilte eine Ministeriumssprecherin am Montag mit.

Herbert Reul (CDU), Innenminister in Nordrhein-Westfalen. Foto: dpa

Niedrige Astrazeneca-Impfbereitschaft – Gesundheitsminister wollen beraten

13.36 Uhr: Saarlands Gesundheitsministerin Monika Bachmann hat eine mangelnde Impfbereitschaft mit dem Vakzin des Herstellers Astrazeneca kritisiert. Am Wochenende seien bei einer „Sonderimpfung im medizinischen“ Bereich 54 Prozent von 200 zur Impfung angemeldeten Personen nicht erschienen, ohne den Termin abzusagen. Dies habe offenbar damit zu tun, dass dieser Impfstoff nur einen Wirkungsgrad von 70 Prozent habe, sagte die CDU-Politikerin.

„Ich will sagen, dass das kein Wunschkonzert ist. Dass alle Impfstoffe zugelassen und gut sind“, sagte die Ministerin. Es sei „nicht solidarisch“, wenn die Hälfte der zur Impfung Angemeldeten nicht erscheine. Bachmann hatte betont, die Empfehlung, Patienten über 65 Jahre nicht mit dem Impfstoff von Astrazeneca zu impfen, habe ausschließlich mit einer nicht ausreichend großen Datengrundlage zu tun. Laut der Ministerin gibt es entsprechende Berichte aus allen Bundesländern. Deswegen habe sie das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Gesundheitsministerkonferenz setzen lassen.

Bundesregierung wagt keine Prognose für Osterurlaub

13.21 Uhr: Die Bundesregierung wagt keine Prognose für den Osterurlaub. Es spreche jetzt vieles dafür, die Entwicklungen in den nächsten Wochen abzuwarten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. "Wir haben zurzeit eine Lage, die sich in vieler Hinsicht positiv entwickelt", so Seibert. Allerdings sei die Lage wegen der Mutationen noch unsicher. Es gebe nach wie vor eine "reale Gefahr". Er gehe aber davon aus, dass Ostern 2021 "ein etwas anderes Fest" werde, als es Ostern 2020 gewesen sei.

Die Bundesregierung wagt keine Prognose für den Osterurlaub 2021. Foto: Sven Hoppe / dpa

13.00 Uhr: Das Bundesgesundheitsministerium erwartet nach Angaben eines Sprechers eine Zulassung von Schnelltests für Privatpersonen ab März. Die Bundesregierung wolle sichergehen, dass die Tests die entsprechende Qualität hätten, sagte ein Sprecher in Berlin.

Innenministerium sieht Grenzkontrollen als "Ausnahmefall"

12.35 Uhr: Laut Bundesinnenministerium sind die Grenzkontrollen zu Tschechien und Tirol der "absolute Ausnahmefall". Sie seien vorübergehend nötig, um die Gesundheitssysteme nicht mit Corona-Mutationsfällen zu überfordern. Es komme deswegen zu Staus und Wartezeiten. Die Bundespolizei habe bislang 10.000 Personen kontrolliert und die Hälfte davon zurückgewiesen.

Mitte der Woche sollten behördliche Bescheinigungen für Berufspendler vorliegen, die als systemrelevant eingeschätzt werden. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte, der Lieferverkehr müsse weiter rollen. Dies werde ständig beobachtet. Bei Problemen müsse es Anpassungen geben.

Corona: Bahn stoppt auch Nahverkehr nach Tirol und Tschechien

12.20 Uhr: Die Deutsche Bahn stellt nach dem Fernverkehr auch den Nahverkehr nach Tschechien und Tirol wegen des neuen deutschen Grenzregimes ein. Damit fahren die Regionalzüge zwischen Garmisch und Innsbruck beziehungsweise Reutte in Tirol nicht mehr, teilte die Bahn mit. Auch die Verbindung zwischen Kempten und Reutte wird eingestellt.

Nach Tschechien gilt dies für die Strecken von Rumburk nach Decin und Nürnberg nach Cheb. Dass die ICE- beziehungsweise EC-Verbindungen zwischen München und Verona sowie Hamburg und Prag nicht mehr fahren, hatte die Bahn bereits vergangene Woche angekündigt.

Giffey setzt bei KiTa-Öffnungen auf Corona-Selbsttests

11.40 Uhr: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey erhofft sich von den neuen Schnelltests zur Selbstanwendung einen grundlegenden Wechsel hin zu mehr Öffnungen von Kitas und Schulen. "Ich halte das für einen Weg, um die Zeit bis zum Impfen zu überbrücken", sagte sie beim Besuch einer Kita in Potsdam, wo ein Modellprojekt mit mehr Schnelltests läuft.

Giffey bezeichnete die Tests als "echten Game-Changer", durch den wieder mehr Kinder in den Regelbetrieb zurückgebracht werden könnten. Sie sprach von Spucktests, die sehr einfach zu handhaben seien. Wenn diese stärker angewandt würden, könnten mehr Kinder in den Regelbetrieb zurückkehren. "Es ist eine Perspektive da."

Corona-Tote – Höchststand in Brasilien

11.00 Uhr: In Brasilien sind in der vergangenen Woche so viele Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Rund 1105 Corona-Tote gab es im Durchschnitt pro Tag, wie ein Zusammenschluss der größten Medien unter Berufung auf die Gesundheitsbehörden mitteilte. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 239.294 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona registriert.

Frankreich nennt Deutschlands Grenzentscheidung "hart"

10.40 Uhr: Frankreichs Europaminister Clement Beaune hat die deutsche Entscheidung für Grenzkontrollen an den Grenzen zu Tirol und Tschechien als "hart" bezeichnet. Eine solche Entscheidung in der Mitte Europas habe weitreichende Folgen, sagt er im Sender France Info. Er hoffe nicht, dass man selbst zu solchen Maßnahmen greifen müsse. Verstärkte Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich sieht die Bundesregierung derzeit nicht vor.

Österreich weitet Corona-Testangebot aus

10.15 Uhr: Österreich weitet sein Corona-Testangebot weiter aus. Ab 1. März werden in Apotheken gratis Corona-Selbsttests für zuhause, die sogenannten Wohnzimmer-Tests, erhältlich sein. Von diesen sollen bis zu fünf Stück pro Person pro Monat zur Verfügung stehen, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA. Sie sind allein für die Eigenkontrolle gedacht und können nicht als Zutrittstests für den Besuch von Friseuren oder anderen körpernahe Dienstleistern genutzt werden.

Der Graben in der Wiener Altstadt ist fast menschenleer. Österreich weitet sein Corona-Testangebot weiter aus. Foto: Helmut Fohringer / dpa

Warnungen vor Osterurlaub: Wegen Corona "völlig inakzeptabel"

10.00 Uhr: Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga kritisiert Warnungen von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der Osterurlaub müsse wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr ausfallen. Solche Aussagen sorgten für Verunsicherung und seien völlig inakzeptabel, sagte Dehoga-Lobbyistin Ingrid Hartges den Sendern RTL und ntv. „Darüber hinaus ist es auch rechtlich fragwürdig.“

Mit Blick auf das Spitzentreffen der Verbände mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Dienstag bemängelte Hartges, die November-Hilfen seien bei über einem Drittel der Betriebe noch nicht angekommen.

Saarland will keine Grenzkontrollen wie 2020

9.45 Uhr: Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hat im Blick auf mögliche Corona-Grenzkontrollen eine enge Abstimmung mit den Nachbarländern versprochen. Strengere Kontrollen der Menschen, die sich über die Grenzen bewegten, seien nicht auszuschließen, sagte er im Landtag in Saarbrücken. "Wir werden aber alles in unserer Macht Stehende tun, um Grenzkontrollen wie im Frühjahr 2020 zu verhindern."

USA: Zahl der Corona-Neuinfektionen rückläufig

9.30 Uhr: In den USA geht die Zahl der täglich erfassten Corona-Neuinfektionen weiter zurück. Die Behörden meldeten am Sonntag 64.194 neue Fälle, wie aus den Daten der Johns Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore von Montagmorgen (MEZ) hervorging. Am Sonntag der Vorwoche waren noch 89.581 neue Infektionen gemeldet worden. Der bisherige Tagesrekord war am 2. Januar mit 300.282 neuen Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet worden.

In dem Land mit seinen rund 330 Millionen Einwohnern haben sich bislang mehr als 27,6 Millionen Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, rund 485.000 Menschen starben. In absoluten Zahlen gemessen sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Pandemie - LKW-Staus an tschechischer Grenze

9.00 Uhr: Vor den Autobahn-Grenzübergängen nach Deutschland haben sich in Tschechien kilometerlange Staus gebildet. Die Bundesregierung hatte das Nachbarland zum Virusvariantengebiet erklärt und stationäre Grenzkontrollen wiedereingeführt. Auf der Autobahn E55/D8 Prag-Dresden stauen sich die Lastwagen bis nach Usti nad Labem zurück. Die Polizei reguliert die Einfahrt in die Tunnel. Auf der E50/D5 in Richtung Nürnberg bildete sich vorübergehend eine mehr als 20 Kilometer lange Lkw-Kolonne. Das geht aus den Angaben der Autobahnverwaltung und des Verkehrsfunks hervor.

Corona - Japanische Firmen gegen Olympia in diesem Jahr

8.40 Uhr: Mehr als die Hälfte der japanischen Unternehmen plädiert einer Umfrage zufolge für eine Verschiebung oder Absage der Olympischen Sommerspiele in Tokio. 56 Prozent seien für einen solchen Schritt, ergab eine Online-Befragung des Instituts Tokio Shoko Research von Anfang Februar. Im August waren es noch 53,6 Prozent. Nur 7,7 Prozent der befragten Unternehmen vertraten die Einschätzung, dass die Sportgroßveranstaltung in diesem Jahr wie geplant stattfinden sollte. In der vorherigen Umfrage äußerten noch 22,5 Prozent diese Meinung. Die Olympischen Spiele waren wegen der Corona-Pandemie 2020 um ein Jahr verschoben worden und sollen am 23. Juli eröffnet werden.

Größte Stadt Neuseelands im Corona-Lockdown

8.00 Uhr: Nach drei Corona-Fällen in Auckland hat heute in der größten Stadt Neuseelands ein dreitägiger Lockdown begonnen. Bei den Fällen handele es sich um die ansteckendere, zuerst in Großbritannien entdeckte Variante, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Genomtests hätten keine Verbindung zu zuvor bekannt gewordenen Fällen ergeben, hieß es. Die neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern hatte den Lockdown nach einer Dringlichkeitssitzung von Kabinettsmitgliedern angekündigt. Der bis Mittwoch geltende Lockdown ist der erste im Land seit sechs Monaten.

Neuseeland: Premierministerin Jacinda Ardern ordnet einen kurzen Lockdown in Auckland an.

Amtsärzte warnen: Gesundheitsämter jetzt nicht vernachlässigen

7.45 Uhr: Die deutschen Amtsärzte warnen davor, die Gesundheitsämter in der Corona-Pandemie weiter zu überlasten. "Man hätte die Gesundheitsämter längst aufrüsten und dauerhaft mit mehr Personal ausstatten können - und nicht nur kurzfristig mit Hilfskräften, wenn die Infektionszahlen steigen", sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der deutschen Amtsärzte, Ute Teichert, den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung".

"Einzelne Ämter haben ein paar Stellen bekommen, aber flächendeckend ist noch nicht allzu viel passiert. Das reicht noch lange nicht aus." Es seien auch nach wie vor zu viele Bundeswehrsoldaten zur Hilfe in den Ämtern nötig. "Den Kurs, mit Hilfskräften aufzustocken, hat man noch nicht verlassen", kritisierte Teichert.

Biden will bei G7-Treffen über Impfstoff-Verteilung sprechen

7.30 Uhr: US-Präsident Joe Biden will bei einem online abgehaltenen Treffen der G7 über die Bewältigung der Corona-Pandemie sprechen. Dabei soll es am Freitag nach Angaben des Weißen Hauses auch um die globale Verteilung von Impfstoffen gehen. Es wird erwartet, dass sich Biden zudem erneut für den Multilateralismus stark macht. Die außenpolitischen Initiativen des 78-Jährigen stehen bislang in scharfem Kontrast zur isolationistischen Politik seines Vorgängers Donald Trump, unter dem sich die USA aus zahlreichen internationalen Verträgen und Organisationen zurückgezogen hatten.

Pandemie: EU genehmigt Impfstoff-Exporte in 21 Länder

7.20 Uhr: Überall in der EU fehlt es an Corona-Impfstoffen. Gleichzeitig exportieren Unternehmen aus der EU in zahlreiche Länder außerhalb - auch nach Großbritannien und in die USA. Hersteller, mit denen die EU einen Liefervertrag für Covid-19-Impfstoffe hat, müssen ihre Exporte in Drittstaaten genehmigen lassen.

Auf Anfrage des ARD-Studios Brüssel teilte die EU-Kommission nun mit, dass im Zeitraum vom 30. Januar bis 10. Februar 2021 insgesamt 37 Exportanfragen gestellt wurden. Alle wurden genehmigt. Die Ausfuhren gehen oder gingen in 21 Länder - darunter die USA, Großbritannien, China, Japan, Kanada und Australien.

6.55 Uhr: Monologe statt Streitkultur: ARD-Talk zu Lockdown und den Perspektiven der Pandemiepolitik enttäuscht trotz hochkarätiger Besetzung.

Corona: Etwa 100 Faschingsnarren ohne Hygieneregeln

6.50 Uhr: In einem Ortsteil der Stadt Marienberg im sächsischen Erzgebirgskreis haben sich mehrere Personen ohne Beachtung von Hygienemaßnahmen zum Ski-Fasching versammelt. Nach Angaben eines Polizeisprechers gab es Hinweise, dass es sich dabei um etwa 100 Personen gehandelt habe.

Die Feier am Sonntagnachmittag sei ohne Mund-/Nasen-Bedeckungen und ohne Einhalten der Abstandsregeln abgehalten worden. Mit dem Eintreffen der Polizei konnte ein Großteil der Feiernden die Veranstaltung zügig auf ihren Skiern verlassen. Die genaue Personenanzahl könne deshalb nicht bestätigt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Nichteinhaltung der sächsischen Corona-Schutzverordnung.

Karneval in Corona-Zeiten: Ein einsamer Karnevalist als Astronaut verkleidet am Karnevals-Sonntag auf einer Bank in der Düsseldorfer Altstadt. Foto: imago images/Kraft

Australien bereit zum Corona-Impfstart

6.00 Uhr: Australien kann Regierungsangaben zufolge mit den Impfungen gegen das Corona-Virus beginnen. "Der Adler ist gelandet ("The eagle has landed")", so teilt Gesundheitsminister Greg Hunt mit dem seit der ersten Mondlandung geflügelten Wort die Ankunft des Impfstoffs mit. Die Impfkampagne werde kommende Woche mit den ersten 142.000 Dosen des BioNTech/Pfizer-Vakzins starten.

Corona-Krise: Zahl der Gespräche bei der Telefonseelsorge gestiegen

5.00 Uhr: Mehr Menschen wenden sich im Lockdown an die Telefonseelsorge. Im ersten Monat dieses Jahres seien mehr als 6200 Seelsorge- und Beratungsgespräche mehr geführt worden als im Vorjahreszeitraum, berichtete die "Bild". Demnach hätten sich im Januar 87.144 Menschen an die Krisenhelfer gewandt. Besonders groß war die Zunahme dem Bericht zufolge im November des vergangenen Jahres mit einem Plus von 14,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sowie in der Osterwoche mit einem Plus von 25 Prozent. Der Anteil der Menschen, die wegen Einsamkeit anriefen, habe sich um 20 Prozent erhöht.

Pandemie: Hotel-Quarantäne für Einreisende in Großbritannien

4.00 Uhr: Großbritannien verschärft die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus für Reisende. Einreisende aus Ländern auf der Roten Liste müssen nach Angaben der britischen Regierung ab Montag für 14 Tage in Hotel-Quarantäne. Die Einhaltung werde überwacht, ein Verstoß könne mit hohen Geldstrafen und Gefängnisstrafen mit bis zu zehn Jahren geahndet werden, erklärt Gesundheitsminister Matt Hancock. Zu den Ländern auf der Roten Liste gehören Südafrika und Brasilien - in beiden Ländern sind Varianten des Virus aufgetreten, die möglicherweise die Wirksamkeit bestehender Impfstoffe verringern könnten. Reisende aus Ländern, die nicht auf der Liste stehen, müssen sich zu Hause für zehn Tage isolieren und zwei negative Covid-19-Tests vorweisen.

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister gegen schärfere Kontrollen an der Grenze

3.30 Uhr: Trotz der in Dänemark steigenden Zahl von Infektionsfällen mit der britischen Corona-Mutante hat sich der schleswig-holsteinische Gesundheitsminister Heiner Garg gegen schärfere Grenzkontrollen im Norden ausgesprochen: Dänemark habe eine 7-Tage-Inzidenz, die inzwischen knapp unter 50 liege, die aktuelle 7-Tage-Inzidenz Schleswig-Holsteins betrage 57, so der FDP-Politiker. „Da machen Grenzkontrollen überhaupt keinen Sinn“, sagte Garg unserer Redaktion. Die Pandemie sei nur europaweit zu bekämpfen. „Statt Grenzen abzuschotten sind vernünftige Teststrategien der clevere Weg“, erklärte der Minister.

Die zunächst in England aufgetretene Variante des Coronavirus (B.1.1.7.) findet sich in Dänemark mittlerweile in mehr als jeder vierten analysierten Corona-Probe. Nach vorläufigen Angaben des dänischen Gesundheitsdienstes wurde sie in 28,5 Prozent der bis Freitag analysierten Proben von Anfang Februar nachgewiesen. Dänemark zählt anders als Tschechien, die Slowakei und Tirol bislang nicht zu den Ländern, die vom Robert-Koch-Institut als so genannte „Virusvarianten-Gebiete“ ausgewiesen sind.

Heiner Garg (FDP), der Minister für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein, trägt einen Mund-Nasenschutz. Foto: Axel Heimken/dpa

Corona-News vom 14. Februar: Ministerpräsident Günther kritisiert neues Inzidenz-Ziel

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat deutliche Kritik an den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern geübt

Österreich hat die neuen deutschen Einreisebeschränkungen scharf kritisiert

In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Fehler in der Pandemie-Strategie eingestanden

Geschlossene Schulen und Kitas, viel Betreuungsbedarf beim Heimunterricht – berufstätige Eltern sind in der Corona-Pandemie doppelt belastet. Mütter und Väter können deshalb seit Jahresanfang auch für gesunde Kinder sogenannte Kinderkrankentage und Kinderkrankengeld in Anspruch nehmen. Die neue Regel gilt allerdings nur für gesetzlich Krankenversicherte.

Lesen Sie hier, wie auch Privatversicherte den Verdienstausfall geltend machen können. Nach dem Auftreten dreier Corona-Fälle in Auckland hat Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern einen dreitägigen Lockdown für die Großstadt angeordnet

in Auckland hat Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern einen dreitägigen Lockdown für die Großstadt angeordnet Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat Urlaub in Deutschland über Ostern wegen der Corona-Pandemie ausgeschlossen

Das Wohlbefinden und die mentale Gesundheit der Menschen in Deutschland leiden einer Befragung zufolge zusehends unter den Lockdown-Auswirkungen Die Corona-Krise führt offenbar dazu, dass Pflegeberufe sowie Jobs im Öffentlichen Dienst insbesondere bei jungen Arbeitnehmern beliebter werden.

sowie Jobs im insbesondere bei jungen Arbeitnehmern beliebter werden. Warum Pflegeberufe trotz Corona-Pandemie beliebter werden An den Grenzen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol sind um Mitternacht schärfere Einreiseregeln in Kraft getreten

Corona-News vom 13. Februar: Kretschmer verteidigt Grenzkontrollen bei Einreise aus Tschechien

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die ab Sonntag geltenden Grenzkontrollen bei der Einreise aus Tschechien verteidigt

Morgen ist Valentinstag, da darf es mitten in der Pandemie schmalzig werden, meint zumindest unsere Kolumnistin. Sie jedenfalls fühlt sich voller Liebe.

Zum Valentinstag: Warum Corona uns so viel Liebe bringt Die EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen hat sich grundsätzlich für die Einführung einer EU-Bescheinigung einer Corona-Impfung ausgesprochen

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sieht in Corona-Schnelltests für jedermann ein Mittel zu einer möglichst sicheren Wiederöffnung von Schulen.

SPD-Fraktionschef sieht in Corona-Schnelltests für jedermann ein Mittel zu einer möglichst sicheren Wiederöffnung von Schulen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich für Corona-Sonderurlaub Wenige Tage nach den Bund-Länder-Beratungen fordert Bundesarbeitsminister Hubertus Heil baldige Beschlüsse für einen Ausstieg aus dem Lockdown

Corona-News vom 12. Februar: 1200 Verdachtsfälle von Corona-Mutationen in NRW laut Zeitungsbericht

In Nordrhein-Westfalen gibt es derzeit rund 1200 Verdachtsfälle der britischen Corona-Variante B.1.1.7.

der britischen Corona-Variante B.1.1.7. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet damit, dass die Corona-Impfkampagne das erste Ziel erreicht und bis Mitte Februar allen Pflegeheimbewohnern ein Impfangebot gemacht wird

Neben Tschechien und Tirol in Österreich gelten auch für die Slowakei wegen der Corona-Pandemie ab Sonntag verschärfte Einreiseregeln.

Mit den ersten Sonderzulassungen von Corona-Schnelltests für Laien rechnet das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Anfang März

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) schließt erneute Grenzkontrollen zu Frankreich oder Luxemburg nicht aus

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich unzufrieden mit den Beschlüssen der jüngsten Bund-Länder-Rune zur Corona-Politik gezeigt

Einen Tag nach Beginn der Antragstellungen für die Überbrückungshilfe III hat der Bund erste Abschlagszahlungen an Unternehmen auf den Weg gebracht.

Die im Amazonas-Gebiet nachgewiesene Coronavirus-Variante ist laut brasilianischen Regierungsangaben ansteckender als das ursprüngliche Virus.

Corona: Brasilianische Mutation ist dreimal ansteckender Die Länder können auch schon vor dem 7. März, dem vorläufig terminierten Ende des aktuellen Lockdowns, weitere Öffnungsschritte beginnen, wie eine Regierungssprecherin dieser Redaktion bestätigte.

Nach der angekündigten Verschärfung von Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen beim Verkehr aus Tirol und Tschechien schließt der Vorsitzende der Innenminister-Konferenz, Thomas Strobl (CDU), auch Grenzschließungen nicht mehr aus

Der neue Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber (BDA), Rainer Dulger, hat die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens zu den aktuellen Corona-Maßnahmen scharf kritisiert.

Corona-News vom 11. Februar: USA beginnen mit Impfungen in Apotheken

In den USA wird nun auch in Apotheken geimpft. Zum Start erhielten am Donnerstag rund 6500 Apotheken Impfdosen.

Die panafrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC empfiehlt Ländern, in denen die aus Südafrika stammende Corona-Variante vorherrscht, nicht den Astrazeneca-Impfstoff einzusetzen.

empfiehlt Ländern, in denen die aus Südafrika stammende Corona-Variante vorherrscht, nicht den einzusetzen. Hessen führt nach der teilweisen Öffnung der Schulen am 22. Februar eine Maskenpflicht ab der ersten Klasse ein.

Laut den neuesten Corona-Beschlüssen dürfen Friseursalons bereits vor anderen Branchen am 1. März wieder öffnen. Die Mitglieder des Corona-Gipfels stützen ihre Entscheidung dabei auch Studien der TU Berlin.

So hoch ist das Infektionsrisiko beim Friseur Das österreichische Bundesland Tirol und Tschechien werden von der Bundesregierung als Virus-Mutationsgebiete ausgewiesen. Ab kommenden Sonntag will das Bundesinneministerium daher neben den bestehenden Binnengrenzkontrollen zu Österreich auch an den Grenzen zu Tschechien vorübergehende Grenzkontrollen einzuführen.

werden von der Bundesregierung als Virus-Mutationsgebiete ausgewiesen. Ab kommenden Sonntag will das Bundesinneministerium daher neben den bestehenden Binnengrenzkontrollen zu Österreich auch an den Grenzen zu Tschechien einzuführen. Das Roche-Medikament Tocilizumab hat sich in einer breit angelegten Studie bei schwer erkrankten und hospitalisierten Covid-Patienten als wirksam erwiesen. Der Wirkstoff senke das Sterberisiko, verkürze die Genesungszeit und verringere den Bedarf an Beatmungsgeräten.

hat sich in einer breit angelegten Studie bei schwer erkrankten und hospitalisierten Covid-Patienten als wirksam erwiesen. Der Wirkstoff senke das Sterberisiko, verkürze die Genesungszeit und verringere den Bedarf an Beatmungsgeräten. Hamburg will anders als viele andere Bundesländer die Grundschulen nicht vor März öffnen.

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca will bereits im kommenden Herbst die nächste Generation seines Corona-Impfstoffes ausrollen, der noch besser vor kursierende Virus-Varianten schützen soll.

will bereits im kommenden Herbst die nächste Generation seines Corona-Impfstoffes ausrollen, der noch besser vor kursierende schützen soll. Der umstrittene Schlagersänger Michael Wendler kann künftig keine Verschwörungstheorien mehr über Instagram verbreiten. Der Kanal des 48-Jährigen war am Donnerstag gesperrt worden.

Ein Ende des Corona-Lockdowns ist nicht in Sicht. Doch viele haben durch die Pandemie Resturlaub und Übsterstunden angesammelt.

ist nicht in Sicht. Doch viele haben durch die Pandemie Resturlaub und Übsterstunden angesammelt. Lesen Sie hier: Muss ich trotz Corona-Pandemie meinen Urlaub abbauen Zwei Coronavirus-Impfstoffe aus China sind in Mexiko zugelassen worden.

Die Oscar-Verleihung soll in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie an mehreren Orten stattfinden.

Corona-News vom 10. Februar: Söder sieht in Tschechien mögliches Mutationsgebiet

Markus Söder, Ministerpräsident Bayerns, hat eine Grenzschließung zu Tschechien wegen der Verbreitung der Corona-Varianten in dem Land ins Spiel gebracht.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat die Ergebnisse der Corona-Beratungen kritisiert. Es sei „unverständlich“, dass sich Bund und Länder nicht auf ein gemeinsames Vorgehen bei Schulen und Kitas geeinigt hätten, sagte sie dieser Redaktion.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat das Ergebnis der Corona-Schalte von Bund und Ländern scharf kritisiert. “Die heutigen Beschlüsse zeigen, dass sich Angela Merkel gedanklich im Lockdown eingemauert hat“, sagte er dieser Redaktion.

Etliche Bundesländer wollen die wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Schulen in den kommenden Wochen schrittweise öffnen. Die meisten planen diesen Schritt für den 22. Februar.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Beschlüsse des Corona-Gipfels vorgestellt. Wie bereits vorher bekannt wurde, wird der Lockdown bis zum 7. März verlängert. Friseure sollen unter Auflagen ab dem 1. März wieder öffnen dürfen, über die Öffnung von Schulen und Kitas sollen die Länder in eigener Regie entscheiden. Weitere mögliche Öffnungsschritte sollen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 kommen.

Lockdown bis zum 7. März verlängert. Friseure sollen unter Auflagen ab dem 1. März wieder öffnen dürfen, über die Öffnung von Schulen und Kitas sollen die Länder in eigener Regie entscheiden. Weitere mögliche Öffnungsschritte sollen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 kommen. Das NRW-Oberverwaltungsgericht hat die Maskenpflicht im Umfeld von Geschäften außer Vollzug gesetzt.

außer Vollzug gesetzt. Astrazeneca will die Herstellung von Corona-Impfstoff beschleunigen und dabei eng mit der Firma IDT Biologika in Dessau zusammenarbeiten.

In einem neuen Strategiepapier fordern die Experten der sogenannten "No Covid" -Initiative ein Ende des "Fahrens auf Sicht" in der Pandemiebekämpfung und legen einen überarbeiteten Plan vor, mit dem das Coronavirus eingedämmt werden soll.

-Initiative ein Ende des "Fahrens auf Sicht" in der Pandemiebekämpfung und legen einen überarbeiteten Plan vor, mit dem das Coronavirus eingedämmt werden soll. "No Covid"-Initiative will Lockdown "intelligent beenden" Das Bundesgesundheitsministerium erwartet bis Ende März noch die Lieferung von 13,6 Millionen Dosen der drei bisher zugelassenen Impfstoffe gegen das Coronavirus.

der drei bisher zugelassenen Impfstoffe gegen das Coronavirus. Rund sechs Wochen nach dem Impfstart in Deutschland haben etwa 2,4 Millionen Menschen eine erste Impfung gegen das neue Coronavirus erhalten. Rund 1,1 Millionen Bundesbürger bekamen darüber hinaus den zweiten Piks für den Schutz vor Sars-CoV-2. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor.

2019 hat Manuela Schwesig den Brustkrebs besiegt. Nun agiert die SPD-Poltikern und Ministerin von Mecklenburg-Vorpommern noch energischer – auch wenn sie Merkel die Stirn bietet.

Manuela Schwesig – SPD-Ministerpräsidentin als Anti-Merkel Ab heute können sich auch die Besitzer der iPhone-Modelle 5s und 6 die Corona-Warn-App herunterladen. Es kann allerdings mehrere Stunden lang dauern, bis die aktualisierte App für alle iPhone-Nutzer sichtbar wird.

5s und 6 die Corona-Warn-App herunterladen. Es kann allerdings mehrere Stunden lang dauern, bis die aktualisierte App für alle iPhone-Nutzer sichtbar wird. Das EU-Parlament hat geplanten Milliardenhilfen zur Unterstützung der europäischen Wirtschaft in der Corona-Krise mit breiter Mehrheit zugestimmt.

zur Unterstützung der europäischen Wirtschaft in der Corona-Krise mit breiter Mehrheit zugestimmt. Nach Umbaumaßnahmen hat der Konzern Biontech mit der Impfstoff-Produktion in seinem Werk in Marburg begonnen.

mit der Impfstoff-Produktion in seinem Werk in Marburg begonnen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey fordert Vorbereitungen für einen massiven Einsatz von Schnelltests in Schulen.

fordert Vorbereitungen für einen massiven Einsatz von Schnelltests in Schulen. Grünen-Chef Robert Habeck hat eine europäische Kraftanstrengung gefordert, um Impfstoffe auch für Entwicklungsländer bereitzustellen.

9. Februar: Britische Forscher besorgt über neue Corona-Variante

In Großbritannien ruft eine veränderte Form der Coronavirus-Variante B.1.1.7 Besorgnis hervor. Grund dafür ist die Befürchtung, dass die veränderte Form von B.1.1.7 gefährliche Eigenschaften der brasillianischen und südafrikanischen Varianten vereinen könnte.

B.1.1.7 Besorgnis hervor. Grund dafür ist die Befürchtung, dass die veränderte Form von B.1.1.7 gefährliche Eigenschaften der brasillianischen und südafrikanischen Varianten vereinen könnte. Seit Wochen warten Tausende pandemiegeplagte Unternehmen und Selbstständige auf die Corona-Hilfen des Bundes – nun soll das Geld endlich fließen.

Die große Koalition hat den Corona-Zuschuss für Empfänger von Grundsicherung, den Kinderbonus und weitere Hilfen in der Pandemie auf den Weg gebracht.

Corona-Zuschuss für Empfänger von Grundsicherung, den und weitere Hilfen in der Pandemie auf den Weg gebracht. Lesen Sie hier: Wann wird der Corona-Zuschuss für Hartz-IV-Empfänger ausgezahlt? Die französische Ordensschwester André, mit bürgerlichem Namen Lucile Randon, gilt als die älteste Frau Europas . Nun hat sie mit fast 117 Jahren eine Corona-Infektion überstanden.

. Nun hat sie mit fast 117 Jahren eine Corona-Infektion überstanden. US-Präsident Joe Biden spricht sich dafür aus, Lehrer vorrangig impfen zu lassen.

spricht sich dafür aus, Lehrer vorrangig impfen zu lassen. Das Kanzleramt will die Lockdown-Maßnahmen bis in den März verlängern. Das geht aus einer Beschlussvorlage für das Bund-Länder-Treffen am Mittwoch hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Ein genaues Datum ist noch nicht festgelegt, statt eines Tages steht im Entwurf nur "XXX März".

für das Bund-Länder-Treffen am Mittwoch hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Ein genaues Datum ist noch nicht festgelegt, statt eines Tages steht im Entwurf nur "XXX März". Österreich verhängt im Ringen gegen eine Ausbreitung der Corona-Mutationen nun doch schärfere Maßnahmen in Tirol . Aus dem Bundesland ist – von Osttirol abgesehen – vom kommenden Freitag an für zehn Tage eine Ausreise nur noch mit negativem Coronatest möglich.

. Aus dem Bundesland ist – von Osttirol abgesehen – vom kommenden Freitag an für zehn Tage eine Ausreise nur noch mit negativem Coronatest möglich. Ein Experte der Weltgesundheitsorganisation hat Vorwürfe gegen China zum Ursprung des Coronavirus entkräftet. Es sei unwahrscheinlich, dass das Virus aus einem chinesischen Labor entwichen sei, sagte der Experte für Lebensmittelsicherheit und Tierkrankheiten, Peter Ben Embarek, am Dienstag.

zum Ursprung des Coronavirus entkräftet. Es sei unwahrscheinlich, dass das Virus aus einem chinesischen Labor entwichen sei, sagte der Experte für Lebensmittelsicherheit und Tierkrankheiten, Peter Ben Embarek, am Dienstag. Angesichts der Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Österreich bei gleichzeitig hohen Infektionszahlen wird in Bayern über eine Schließung der Grenze nachgedacht.

Alle bisherigen Corona-News

12.35 Uhr: Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(fmg/dpa/afp)