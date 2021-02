Osnabrück: Corona-Ausbruch mit 210 Infizierten - 1000 Menschen in Quarantäne

In Deutschland haben die Impfungen mit dem britischen Vakzin des Anbieters AstraZeneca begonnen. Doch momentan breitet sich Skepsis aus, da der Impfstoff anscheinend stärkere Nebenwirkungen hat, als vorher angenommen. In Niedersachsen melden sich 50% des geimpften Personals nach der ersten Impfung krank. Im Saarland kommt gut die Hälfte aller angemeldeten gar nicht erst zum Impftermin.

Osnabrück/Berlin In einer Eisfabrik in Osnabrück ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Mehr als 200 der 600 Mitarbeiter wurden positiv getestet.

Corona-Ausbruch in Eisfabrik: 1000 Menschen in Quarantäne

In einem der größten Eiscremwerke Europas ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Wie ein Sprecher der Stadt Osnabrück am Dienstag mitteilte, haben sich in der dort ansässigen Fabrik mehr als 200 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Von den rund 600 Beschäftigten seien 210 Menschen positiv getestet worden. Seit dem Wochenende sei die Fabrik geschlossen, eine Spezialfirma habe die Fabrik des Unternehmens Froneri desinfiziert.

Corona-Ausbruch: Einige Mitarbeiter haben sich mit Mutation infiziert

Alle Beschäftigten einschließlich der Geschäftsführung seien in Quarantäne. Mindestens drei Menschen haben sich demzufolge mit der britischen Mutante B.1.1.7 infiziert.

„Die Dimension des Ausbruchs ist vergleichbar mit Ausbruchsgeschehen in Schlachtbetrieben im letzten Jahr und muss ausgesprochen ernst genommen werden“, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Sozialministeriums zu dem Fall.

1000 Menschen nach Massenausbruch in Eisfabrik in Quarantäne

Als Folge des Massenausbruchs wurde für rund 1000 Menschen Quarantäne angeordnet. Das betreffe Mitarbeiter der Fabrik in Osnabrück als auch deren Familienangehörige, sagte ein Stadtsprecher. Am Mittwoch wurden die zuvor negativ getesteten Mitarbeiter des Unternehmens nochmal auf Corona getestet. Diejenigen, die diesen Aufruf nicht mitbekommen hätten, seien nun aufgefordert, sich zu melden.

Insgesamt sollen von 462 zunächst negativ getesteten Personen neue Abstriche genommen werden.

Ausgangsperson der Infektionen soll ermittelt werden

Über die Gründe des Corona-Massenausbruchs war zunächst nichts bekannt. „Der Gesundheitsdienst hat die Kontaktnachverfolgung aufgenommen“, sagte ein Sprecher der Stadt Osnabrück. Die Behörde sucht nun nach der Person, die das Virus ins Unternehmen gebracht hat.

Die zunächst in Großbritannien aufgekommene Mutante B.1.1.7 ist nach konservativen Schätzungen 35 Prozent ansteckender als das ursprüngliche Coronavirus. Auch für andere Varianten wie die südafrikanische wird eine höhere Übertragbarkeit angenommen, genaue Daten dazu gibt es aber noch nicht.

Nach Angaben des Betreibers Froneri handelt es sich beim Standort Osnabrück um eines der größten Eiscremewerke Europas. (msb/dpa)

