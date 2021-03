Corona: Wann bekomme ich die Impfung beim Hausarzt?

Die Impfkampagne soll deutlich schneller vorankommen. Darauf haben sich Kanzlerin Merkel und die Länderchefinnen und -chefs beim Corona-Gipfel am Mittwoch verständigt. Eine große Rolle kommt dabei den Haus- und Facharztpraxen zu: Ab Anfang April sollen auch sie Impfungen verabreichen dürfen. Lesen Sie hier: Corona: Das passiert mit dem übrig gebliebenen Impfstoff

Abstand zwischen Impfungen soll maximal ausgedehnt werden

Außerdem werden die starren Vorgaben zur Impfpriorisierung gelockert: Die Hausärzte selbst sollen flexibler über die Reihenfolge entscheiden können. Und: Der Abstand zwischen der Erst- und der Zweitimpfung soll auf das Maximum ausgedehnt werden - je nach Impfstoff auf bis zu zwölf Wochen. Es gehe nun darum, "so schnell wie möglich Impfstoffe an die Menschen zu bringen", sagte Angela Merkel nach den Verhandlungen.

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) gibt sich optimistisch. "Im Laufe des Aprils gehen die Impfstofflieferungen zahlenmäßig stark hoch", sagte er am Donnerstag dem Sender Hit Radio FFH. Deshalb gehe man davon aus, dass die Impfzentren im Mai "rappelvoll" sein werden. Zur künftigen Rolle der Hausärzte sagte Braun: Am Anfang werde sich das Impfen in den Praxen beispielsweise auf Patienten mit Vorerkrankungen beziehen. "Dass quasi jeder seinen Termin beim Hausarzt machen kann, das wird dann im zweiten Schritt der Fall sein."

Werksärzte sollen zudem Impfzentren unterstützen

Beim Impfen will auch die Chemiebranche helfen: Mit dem Einsatz von Werksärzten könnten staatliche Impfzentren entlastet werden, teilte BAVC-Präsident Kai Beckmann am Donnerstag in Wiesbaden mit. Der BAVC bekräftigte sein Angebot an die Bundesregierung, auch in den Branchenunternehmen impfen zu lassen. Viele Unternehmen stünden bereit zu helfen.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch kritisierte unterdessen die Beschlüsse des Gipfels beim Thema Impfen als unzureichend. "Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung beim Impfen, um den Lockdown dauerhaft hinter uns zu lassen", hob er hervor. Die Bundeskanzlerin müsse dies zur Chefsache machen, damit nicht "bis Ostern über sechs Millionen Impfdosen rumliegen".

