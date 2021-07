Notlandung im Pazifik: Flugzeug versinkt vor Hawaii im Meer

Eine Boeing 737 am Flughafen in Honolulu. Eine Maschine diesen Typs musste am Freitag im Pazifik vor Hawaii notlanden.

Dramatische Szenen vor der Küste Hawaiis: Ein Frachtflugzeug vom Typ Boeing 737 musste am Freitag in der Nähe der Inselhauptstadt Honolulu im Pazifik notlanden. Dabei wurden die beiden Piloten verletzt, einer von ihnen liegt laut der örtlichen Nachrichtenseite "Hawaii News Now" mit lebensgefährlichen Verletzungen auf der Intensivstation.

Technische Probleme: Flugzeug landet vor Hawaii im Pazifik

Das Flugzeug der Airline "Rhodes Aviation", das laut "Welt" im Auftrag von "Transair" unterwegs weg, war der der Deutschen Presse-Agentur zufolge auf dem Weg von der hawaiianischen Hauptinsel Oahu nach Kahului auf Maui (ebenfalls Hawaii) unterwegs. Kurz nach dem Start in Honolulu sei es zu technischen Problemen gekommen – offenbar berichteten die Piloten über Funk zunächst über Schwierigkeiten mit einem Triebwerk, dann mit beiden Antrieben.

Der Versuch, auf den Flughafen von Honolulu zurückzukehren, sei gescheitert. Die Crew sei deswegen gezwungen gewesen, das Flugzeug auf dem Wasser zu landen. Beide Besatzungsmitglieder seien danach mit Hubschraubern gerettet worden, berichtet der Sender "CNN". Das Flugzeug sei danach im Pazifik versunken, die Überreste sollen jedoch geborgen werden.

Nach Notwasserung im Pazifik: Behörden wollen Vorfall untersuchen

Wie genau es zu dem Zwischenfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) sowie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB haben bereits angekündigt, den Vorfall zu untersuchen. Bei dem Flugzeug soll es sich laut "Welt" um ein relativ altes Modell handeln, das bereits vor 46 Jahren seinen Erstflug hatte.

Die Bilder des sinkenden Flugzeugs erinnern an die Notlandung eines Airbus im Hudson River in New York. Das vollbesetzte Flugzeug musste 2009 in dem Fluss in notlanden, alle 155 Menschen an Bord überlebten. Damals hatte ein Schwarm Kanadagänse einen Triebwerksschaden verursacht. (nfz)

