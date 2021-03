Do, 25.03.2021, 10.52 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) appelliert an die Bürger, sich möglichst häufig auf das Coronavirus testen zu lassen. Dies sei kostenlos möglich und wichtig in der derzeitigen Lage, sagte Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag in Berlin.