Österreich: Frau und Kind erschossen in Auto entdeckt

In der Nähe von Wien sind eine Frau und ihr Kind erschossen in einem Auto aufgefunden worden.

Eine Frau und ein Kind sind am Sonntag in einem Wald in Österreich tot aufgefunden worden. Das etwa fünfjährige Kind und seine Mutter sind laut Polizeiangaben wohl erschossen worden. Ein Spaziergänger hatte die Leichen in einem Auto auf einem Feldweg in Mistelbach rund 60 Kilometer nördlich von Wien entdeckt. Ob das Auto der Frau oder jemand anderem gehörte, war zunächst unklar.

Wie mehrere österreichische Medien übereinstimmend berichtet sei am Tatort keine Waffe gefunden worden. Daher würden die Ermittler von einer vorsätzlichen Tat ausgehen. Laut Informationen der österreichischen Tageszeitung "Kurier" fahndet die Polizei derzeit nach dem Partner beziehungsweise Ex-Partner der Mutter. (fmg/dpa)