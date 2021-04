Ausgangssperren: Diese Bundesländer verschärfen Corona-Maßnahmen

Die Zahlen der Infektionen steigen immer weiter an und die Lage sieht laut Experten schlimmer aus als vor Weihnachten. Worüber die Politiker jetzt nachdenken, sehen Sie im Video.

Corona: In diesen Bundesländern gelten Ausgangssperren

In den letzten Wochen wurde viel über Lockerungen der Corona-Maßnahmen diskutiert. Angesichts der steigenden Infektionszahlen scheinen diese Diskussionen allerdings schon wieder überholt.

Weil die Sieben-Tages-Inzidenz in vielen Städten und Landkreisen mittlerweile wieder über der kritischen Grenze von 100 liegt, wird deshalb eher die Notbremse gezogen als dass gelockert wird. Diese Notbremse bedeutet vielerorts deshalb auch: Nächtliche Ausgangssperre. Unsere Übersicht zeigt, wo Bürgerinnen und Bürger nachts nicht mehr das Haus verlassen dürfen. Lesen Sie hier: Diese Corona-Regeln gelten an Ostern.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg sollen Ausgangssperren dort erlassen werden, wo die Sieben-Tages-Inzidenz an sieben Tagen in Folge bei über 100 liegt.

Die Ausgangssperren gelten zwischen 21 Uhr und 5 Uhr.

In dieser Zeit darf man nur mit triftigem Grund aus dem Haus - etwa um arbeiten zu gehen.

Nächtliche Ausgangssperren werden dort laut Corona-Verordnung des Landes dort verhängt, wo "regionale Maßnahmen nicht zu einem Rückgang (der Zahlen) geführt haben".

Das Sozialministerium hat laut der "Stuttgarter Zeitung" in einem Brief die Städte und Landkreise angehalten, Ausgangssperren ab einer Inzidenz von 150 "ernsthaft in Betracht zu ziehen". Wenn sich Städte oder Landkreise weigern, will das Ministerium eine entsprechende Weisung herausgeben.

Bayern

Bayern hat nächtliche Ausgangssperren in Städten und Landkreisen mit einer Inzidenz über 100 eingeführt

Die Ausgangssperre gilt zwischen 22 Uhr und 5 Uhr.

Die Inzidenzen in Bayern sind hoch. Derzeit gelten in 68 von 96 Städten und Landkreisen nächtliche Ausgangssperren.

Brandenburg

In Brandenburg gilt in der Karwoche bis nach Ostern eine nächtliche Ausgangssperre.

Die Ausgangsbeschränkungen gelten vom 1. April bis zum Morgen des 6. April - also von Gründonnerstag bis nach Ostern.

Die Ausgangssperre gilt von 22 Uhr bis 5 Uhr - landesweit.

Auch Modellprojekte für die Erprobung von Öffnungen werden vorerst auf Eis gelegt.

Hamburg

Auch Hamburg macht über Ostern dicht: Hier gelten die Ausgangsbeschränkungen ab Karfreitag.

Zwischen 21 Uhr und 5 Uhr müssen die Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt zuhause bleiben.

Ausnahmen gelten für berufsbedingte Wege oder Notfälle, aber auch für "körperliche Betätigung" im näheren Umkreis der eigenen Wohnung, kündigte Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher (SPD) an.

Die neue Verordnung soll zunächst bis zum 18. April gelten - wenn die Inzidenz vorher "stabil unter 100" liegt, würde die Ausgangssperre allerdings früher aufgehoben werden.

Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern können Landkreise ab einer Inzidenz von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner Ausgangsbeschränkungen verhängen.

Diese gelten zwischen 21 Uhr und 6 Uhr am Folgetag.

Derzeit werden Ausgangsbeschränkungen nur im Landkreis Lundwigslust-Parchim verhängt, der eine Inzidenz von 176 aufweist.

Niedersachsen

Niedersachsen hat sich ebenfalls entschieden, nächtliche Ausgangsbeschränkungen über die Osterfeiertage einzuführen. Auch interessant: Diese Länder machen wieder dicht

Die Ausgangssperren gelten in Städten und Landkreisen mit einer Inzidenz über 150.

In den meisten Städten und Landkreisen dürfen Bürgerinnen und Bürger ihr Grundstück zwischen 21 Uhr und 5 Uhr nur mit triftigem Grund verlassen

Eine Ausnahme bildet Hannover - hier gilt die Ausgangssperre erst ab 22 Uhr.

Zur Zeit sind zehn Städte und Landkreise von den Beschränkungen betroffen.

Die Ausgangssperren gelten für unterschiedliche Zeiträume: In Osnabrück und Cloppenburg sollen sie ab dem 11. April aufgehoben werden, in Oldenburg und Wesermarsch dagegen erst am 18. April.

Sachsen

Auch in Sachsen sind allgemeine Ausgangsbeschränkungen vorgesehen, wenn die Inzidenz in einem Landkreis oder einer Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen bei mehr als 100 liegt.

Die Ausgangsbeschränkungen in Sachsen gelten ganztägig, es gibt jedoch Ausnahmen bei triftigen Gründen wie der "Abwehr von Gefahr für Leib und Leben", dem Besuch von Kirchen oder Sport im Umkreis der eigenen Wohnung. Lesen Sie mehr: Bund könnte in der Pandemie durchregieren

(mit dpa)