Spahn: 940.000 Impfdosen für Hausärzte kommende Woche

Do, 01.04.2021, 11.29 Uhr

Die deutschen Hausärzte werden nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in der kommenden Woche 940.000 Impfdosen gegen das Coronavirus bekommen. Der Beginn der Impfungen in den Arztpraxen sei "noch kein großer aber ein wichtiger Schritt" in der Impfkampagne, sagte Spahn in Berlin.