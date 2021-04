Privatklinik bei Paris stößt an ihre Kapazitätsgrenzen

Mo, 05.04.2021, 15.06 Uhr

In Antony bei Paris stößt eine Privatklinik in der dritten Corona-Welle an ihre Grenzen: Allerdings sind nicht Betten und Ausrüstung das Problem, sondern es fehlt an qualifiziertem medizinischem Personal. Ein täglicher Kampf um Leben und Tod.