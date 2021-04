Corona-Impfungen geben New Yorkern Hoffnung

Mi, 07.04.2021, 15.27 Uhr

In den USA sollen sich ab dem 19. April alle Erwachsenen gegen das Coronavirus impfen lassen können. In New York sind schon jetzt alle impfberechtigt - für die Einwohner ist das ein Hoffnungsschimmer in der Pandemie.