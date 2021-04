Bunte Lastenbusse aus Handarbeit in Kolumbiens Bergen

Do, 08.04.2021, 07.08 Uhr

Sie sind klein und wendig und sie transportieren Menschen und jegliches Gepäck: Bunte Lastenbusse prägen die Straßen in den Anden in Kolumbien. Die sogenannten Chivas werden in Handarbeit in kleinen Werkstätten gebaut.