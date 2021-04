Klitschko: Gesundheitssystem in der Ukraine "am Abgrund"

Do, 08.04.2021, 10.42 Uhr

In der Ukraine sind binnen 24 Stunden mehr als 480 Corona-Infizierte gestorben - das sind so viele Tote wie noch nie an einem Tag. "Wir sind am Anschlag", sagt Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko bei einem Besuch in einem Krankenhaus der Hauptstadt. Die Corona-Neuinfektionen und Todesfälle steigen seit Monaten Das Gesundheitssystem des postsowjetischen Landes droht zusammenzubrechen