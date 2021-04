Prinz Philip: "Stärke und Stütze" der Queen

Fr, 09.04.2021, 17.40 Uhr

Die Queen hat ihre "Stärke und Stütze" verloren: Ihr Mann Prinz Philip ist am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben. Seit 1947 war das Paar verheiratet, in all dieser Zeit war Philip immer der Mann an der Seite von Königin Elizabeth II. - oder der Mann in ihrem Schatten. N°93A74Z