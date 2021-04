Aufhebung der Corona-Impf-Priorisierung laut Spahn im Juni

Do, 22.04.2021, 16.42 Uhr

Im Juni könnten die Priorisierungen für Corona-Impfungen in Deutschland aufgehoben sein. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Bundesrat in Berlin an.