U-Boot vor Bali verschwunden – Seeleute drohen zu ersticken

Die 53 Seeleute erleiden das Schlimmste, was ihnen nur widerfahren kann. Ihr U-Boot liegt irgendwo am Meeresgrund, sie sind gefangen in einem knapp 60 Meter langen und sechs Meter breiten Sarkophag.

Die indonesische Marine sucht mit Spezialschiffen, Sonar und einem Hubschrauber fieberhaft nach dem U-Boot „KRI Nanggala-402“, das seit der Nacht zum Mittwoch vermisst wird. Plötzlich war der Kontakt abgebrochen. „Wir vermuten, dass sich das U-Boot in einer Tiefe zwischen 600 und 700 Metern befindet“, sagt Militärsprecher Julius Widjojono.

Die Besatzung war von ihrem Heimathafen Surabaya auf Java zu einer Übung gestartet und sollte nach einigen Tagen zurückkehren. Längst hat ein Wettlauf gegen die Zeit begonnen. Niemand weiß genau, wie lange der Sauerstoffvorrat reicht. Werden die Retter die „Nanggala“ rechtzeitig finden, bevor die Seeleute ersticken? Lesen Sie hier:

U-Boot verschollen: Sauerstoff wird knapp

Jürgen Weber (66) kennt das Ende der 70er-Jahre in Kiel gebaute Boot so gut wie wenige andere. Der am Starnberger See lebende gebürtige Ostwestfale ist Fregattenkapitän im Ruhestand und lernte Vertreter der indonesischen Marine vor 40 Jahren an, als die das Boot in Schleswig-Holstein abholten.

„Sehr sympathische Leute“, erinnert sich Weber, der am Schicksal der eingeschlossenen Kameraden Anteil nimmt, gegenüber unserer Redaktion. Wenn die Seeleute auf der „Nanggala“ sparsam seien, reiche der Sauerstoff mehrere Tage. „Ich glaube, dass sie eine Woche überbrücken können.“

Jürgen Weber, Fregattenkapitän a. D., kennt das U-Boot. Foto: Sky

Aus dem indonesischen Militär ist indes zu hören, man gehe von nur 72 Stunden aus – bis dahin müsse das Boot lokalisiert werden. Das größte Problem neben der schwindenden Atemluft: Die „Nanggala“ ist nicht mit der Ausrüstung bestückt, um sich über die Notluke mit einem Rettungstauchboot zu verbinden.

„Die Seeleute können in 500 Metern Tiefe nicht mehr aussteigen“, mahnt Weber. Liegt die „Nanggala“ tatsächlich so tief unter der Wasseroberfläche, bliebe nur die Möglichkeit, das gesamte Boot zu heben. Doch das ist ein langwieriger Prozess. Lesen Sie hier:Verschollenes U-Boot in 907 Metern Tiefe im Atlantik geortet

Der Kommandant muss eine Panik verhindern

Erst einmal müsste es überhaupt gefunden werden – ohne Funkkontakt eine schwierige Aufgabe. „Sogar gute, ruhige Leute könnten in so einer Situation durchdrehen“, sagt Weber. Er weiß aus langjähriger Erfahrung, was an Bord zu tun ist: Die Truppe soll bloß nicht grübeln.

„Der Kommandant wird die Besatzung zum Beispiel anweisen, immer wieder die Bordverschlüsse zu kontrollieren, ob irgendwo Wasser eindringt. Das ist eine sinnvolle Beschäftigungstherapie.“ Immerhin baten die Indonesier früh um Hilfe – Malaysia und Singapur haben bereits Schiffe zur Unterstützung in Richtung Bali geschickt. Auch interessant:Legendäres Schiff „Endeavour“ von James Cook entdeckt

Die „KRI Nanggala-402“ war von Bali aus zu einem Manöver gestartet. Das Boot wurde in einer Kieler Werft gebaut. Foto: AFP

Anders die russische Militärführung im Jahr 2000: Als die „Kursk“ nach einer Explosion während eines Manövers in der Barentssee sank, lehnte man ausländische Hilfsangebote aus „Gründen der Geheimhaltung“ ab – obwohl die ungeeignete russische Technik eine Bergung verhinderte. Alle 118 Seeleute starben.

Vermisstes U-Boot: Überlebenschancen sind ungewiss

An Bord der „KRI Nanggala-402“ kommt es darauf an, möglichst wenig Sauerstoff zu verbrauchen. Jede Minute zählt. „Der Kommandant wird jeden, der nicht gebraucht wird, in die Kojen schicken“, vermutet Jürgen Weber. Denn schlafend verbrauchen die Seeleute weniger Atemluft.

Die meisten Tauchboote haben spezielle Sauerstoffkerzen dabei, die beim Verbrennen Sauerstoff abgeben. Außerdem Kanister mit Chemikalien, die Kohlendioxid entfernen, sobald Luft durch sie gespült wird.

Trotz der guten Voraussetzungen sind die Überlebenschancen ungewiss. Das Boot ist eigentlich nur dafür konstruiert, in einer Tiefe von bis zu 500 Metern zu tauchen. Das Absinken auf den Meeresgrund und der damit verbundene Wasserdruck könnte den Treibstofftank beschädigt haben. Ein Hubschrauber hat bereits einen Ölfleck im Meer entdeckt.

Jürgen Weber bangt weiter: „Ich gebe die Hoffnung nicht auf.“