Regierung hebt ihre Wachstumsprognose deutlich an

Mi, 28.04.2021, 02.01 Uhr

Deutschlands Wirtschaft ist "startklar für den Neustart": Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hob deshalb die Prognose der Regierung für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr deutlich auf 3,5 Prozent an. of Minister for Economics Peter Altmaier