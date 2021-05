Nick Kamen: Sänger und Model mit 59 Jahren gestorben

Der Sänger Nick Kamen („I Promised Myself“) ist der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge tot. Der mit einer Jeans-Werbung berühmt gewordene Künstler sei im Alter von 59 Jahren nach langer Krankheit gestorben, meldete PA am Mittwoch unter Berufung auf einen Freund von Kamens Familie. Demnach starb er am Dienstagabend.

In den sozialen Medien sprachen Prominente den Hinterbliebenen ihr Beileid aus. „R.I.P. dem hübschesten und süßesten Mann Nick Kamen“, schrieb Sänger Boy George auf Instagram zu einem alten Foto von Kamen und sich.

Nick Kamen: „I Promised Myself“ war sein größter Hit

Nick Kamen, geboren am 15. April 1962 in Harlow in der britischen Grafschaft Essex, wurde 1985 bekannt, als er in einem Werbespot für den US-Jeanshersteller Levi's zu sehen war. Darin zog er sich in einem Waschsalon bis auf die Unterhose aus.

Youtube: Nick Kamen in seiner Levi's Werbung

Anschließend begann Kamen eine Musikkarriere und veröffentlichte 1986 sein Debütalbum „Each Time You Break My Heart“ - die gleichnamige Single, produziert von US-Popstar Madonna, stieg bis auf Platz fünf der britischen Charts.

Erfolg feierte er dann noch mal 1990 mit seinem Hit „I Promised Myself“, der in Deutschland bis auf Platz fünf schoss, in seiner Heimat aber nicht über Position 50 hinauskam. (dpa/bef)

