Biontech-Impfstoff muss wohl nicht an Mutanten angepasst werden

Mo, 10.05.2021, 15.37 Uhr

Der Impfstoff von Biontech muss womöglich nicht an bekannte Virus-Varianten angepasst werden. Dem Unternehmen zufolge gibt es bisher keinen Hinweis darauf, dass der Covid-19-Impfstoff wegen der bisher identifizierten Mutanten verändert werden muss. BioNTech/Pfizer plants producing the vaccine around the world