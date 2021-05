Kreuzimpfung im Ausland anerkannt? Erst Astrazeneca, dann Biontech oder Moderna

Viele Menschen bekommen erst Astrazeneca geimpft, dann Biontech. Wie wirksam ist die Kreuzimpfung?

Studien zufolge liegt die Zahl der Antikörper deutlich höher

Sind Reisen ins Ausland unkompliziert mit der Kreuzimpfung möglich? Wie sind die Nebenwirkungen?

Seit Ende März empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) den Impfstoff von Astrazeneca nur noch für Menschen ab 60 Jahren. Hintergrund ist das seltene Auftreten von Thrombosen im Zusammenhang mit den Impfungen.

Doch noch vor dieser Empfehlung haben in Deutschland nach offiziellen Angaben des Bundesgesundheitsministeriums rund 2,2 Millionen Bürger unter 60 Jahren eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten. Wie geht es für sie nun weiter?

Die Stiko empfiehlt für diese Menschen eine Kreuzimpfung: Jüngere, die zuvor Astrazeneca erhalten hatten, sollen ihre zweite Dosis mit einem mRNA-Impfstoff bekommen. Doch aus dieser Empfehlung ergeben sich viele offene Fragen.

Wie hoch ist die Wirksamkeit einer Kreuzimpfung?

Die Stiko hält es für unbedenklich, wenn sich jemand zuerst mit Astrazeneca und dann mit Biontech oder Moderna impft. Doch die WHO hält die Datenlage aktuell für „nicht ausreichend“, deswegen gibt es ihrerseits noch keine Empfehlung für Impfstoffkombinationen. Demnach solle vorläufig das gleiche Produkt für beide Impfungen gespritzt werden.

Leif Erik Sander, Infektiologe an der Charité Berlin, sieht die Sache jedoch anders. Er begrüßt die Empfehlung der Stiko: „Aus immunologischer Sicht kann eine solche Kombination sogar vorteilhaft sein und die Impfantwort des Immunsystems sogar verstärken. Ich erwarte mir von dieser Kombination daher eine gute Sicherheit und eine sehr gute Wirksamkeit mit einem exzellenten Schutz vor der Covid-19-Erkrankung“, erklärt er in einem Twitter-Video.

Eine neue Studie aus Spanien scheint das zu bestätigen. Die Immunantwort (igG-Antikörper) sei bei einer solchen Kombination von Biontech/Pfizer und Astrazeneca um das 30- bis 40-fache höher als bei einer einzelnen Astrazeneca-Dosis gewesen, heißt es in den am Dienstag veröffentlichten Ergebnissen einer Untersuchung von Spaniens staatlichem Gesundheitsinstitut Carlos III.

Demnach hätten 670 Teilnehmer zunächst Astrazeneca erhalten, bei der zweiten Dosis dann aber Biontech. Ob die Kombination der beiden Impfstoffe zu einer besseren Immunantwort führe als eine zweite Dosis Vaxzevria, lasse sich zwar auf Grundlage dieser Studie nicht zeigen, betont Professor Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie – „aber es ist wahrscheinlich“. Sicher sei jedenfalls, so Watzl: „Die Kreuzimpfung ist sehr, sehr wirksam und steht homologen Impfungen in nichts nach.“

Können verschiedene Impfstoffe kombiniert werden?

Die unterschiedlichen Vakzine nutzen zwar verschiedene Mechanismen, doch sowohl beim vektorbasierten Impfstoffen von Astrazeneca und Johnson & Johnson als auch bei den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna ist das Antigen (Spike-Protein), gegen das eine Immunantwort ausgelöst wird, dasselbe.

Vorstellbar wäre sogar, dass der Impfschutz durch die kombinierte Impfung länger bestehen bleibt. Interessante Ergebnisse liefert dazu eine Mäuse-Studie des National Institute for Food and Drug Control aus China. Den Mäusen wurde zuerst ein Vektorimpfstoff und dann ein mRNA-Impfstoff verabreicht.

Der Impfsoff-Mix hat die Immunreaktion bei den Mäusen deutlich verbessert. Die Forscher beobachteten bei den Tieren einen deutlich höheren Antikörperspiegel und eine bessere T-Zellen-Antwort. Allerdings kann dieses Ergebnis nicht 1:1 auf Menschen übertragen werden.

Gibt es häufiger Nebenwirkungen nach einer Kreuzimpfung?

Ja, die neusten Erkenntnisse deuten zumindest darauf hin. Aus den Daten einer vorläufigen Studie der Universität Oxford geht hervor, dass es bei einer Kreuzimpfung von Biontech/Pfizer und Astrazeneca häufiger zu milden bis moderaten Nebenwirkungen nach der zweiten Impfdosis kommen kann. Anlass zur Sorge um die Patientensicherheit gebe es deswegen aber nicht, betonten die Wissenschaftler. Ob die Immunreaktion davon betroffen ist, könne noch nicht beurteilt werden. Daten dazu würden aber in den kommenden Monaten erwartet.

Betrachtet wurden 830 Freiwillige im Alter von über 50 Jahren, die in vier Gruppen jeweils zwei Impfdosen gleicher Art und in unterschiedlicher Reihenfolge je zuerst das eine und dann das andere Präparat erhielten. Es sei möglich, dass die Nebenwirkungen bei jüngeren Menschen noch verbreiteter seien, hieß es in der Mitteilung weiter.

Bekomme ich als Zweitimpfung automatisch einen mRNA-Impfstoff?

Ja. Das Bundesgesundheitsministerium schreibt dazu: Personen unter 60, die bereits eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben, können zwölf Wochen nach der Erstimpfung eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff (BioNTech oder Moderna) erhalten. Bereits vereinbarte Termine zur Zweitimpfung können übergangsweise auch ab der neunten Woche nach der Erstimpfung stattfinden. Lesen Sie hier, warum die Ärzte dazu raten, den Abstand zwischen den Impfungen nicht zu verkürzen.

Kann ich bei der Zweitimpfung trotzdem bei Astrazeneca bleiben?

Das geht auch. Voraussetzung ist ein dokumentiertes Aufklärungsgespräch mit dem Arzt oder der Ärztin und das Einverständnis des Geimpften. Jüngere Menschen können sich nach Beratung auch von Anfang an mit Astrazeneca impfen lassen. Anders als bei den mRNA-Impfstoffen ist die Priorisierung bei Astrazeneca bundesweit aufgehoben worden.

Erste Spritze im Impfzentrum, zweite beim Hausarzt. Geht das?

Theoretisch ja. „Es gibt keine starren Vorgaben dazu, wo die Zweitimpfung erfolgen muss“, sagt Dr. Ulf Zitterbart, Vorsitzender des Thüringer Hausärzteverbands. Trotzdem würde der Mediziner dazu raten, die zweite Impfung dort machen zu lassen, wo man bereits die erste erhalten habe. „Dann bleibt es organisatorisch besser geregelt, denn es gibt keine Absprachen zwischen Hausärzten und Impfzentren“, erklärt Zitterbart.

Das bedeutet also, dass Menschen, die hin- und her hüpfen, im schlimmsten Fall ihren bereits ausgemachten Termin im Impfzentrum verfallen lassen, nur weil sie vielleicht schneller an die zweite Impfung beim Hausarzt rankommen – oder auch umgekehrt. „Das Ganze könnte das Impfprozedere nur unnötig in die Länge ziehen“, warnt Zitterbart.

Gelten für die Geimpften mit Kreuzimpfung die gleichen Lockerungen?

Vielen Bürgern stellt sich die Frage, ob sie nach einer Kreuzimpfung die gleichen Erleichterungen bekommen wie die Menschen mit zwei gleichen Impfungen. Das Bundesministerium für Gesundheit sieht hier keine Probleme: „Die Kreuzimpfungen bieten einen umfänglichen Schutz, deshalb gelten die Menschen nach der zweiten Impfung auch hier als vollständig immunisiert.“

Darf ich mit Kreuzimpfung in den Urlaub fahren?

Ob die Kreuzimpfung auch im Ausland als vollständiger Impfschutz betrachtet wird, ist noch nicht umfassend geklärt. Das Bundesministerium für Gesundheit verweist dabei auf den geplanten digitalen Impfnachweis, der spätestens Ende Juni in allen EU-Ländern gelten soll. Welche Erleichterungen das digitale Zertifikat gewähren wird, ist jedoch noch nicht klar: „Dazu laufen noch die Gespräche auf internationaler Ebene. Dabei werden auch neueste Erkenntnisse aus der Forschung berücksichtigt.“