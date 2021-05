Corona: RKI meldet Zahlen ++ Spahn gibt Inzidenz-Ziel für Sommer vor

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft die in Indien entdeckte Covid-19-Mutation B.1.617 als "besorgniserregend" ein. Die Auswirkungen einer Mutation variieren stark.

Das RKI meldet die aktuellen Corona-Zahlen, die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Gesundheitsminister Spahn hat als Zielmarke eine Inzidenz von unter 20 ausgegeben

Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnt wegen der aktuellen Corona-Lockerungen zu Vorsicht und fordert Verantwortungsbewusstsein

RKI-Chef Wieler glaubt, dass eine Immunität von 80 Prozent der Bevölkerung erreicht werden muss, um Corona-Ausbrüche langfristig einzudämmen

Für Großbritannien gelten ab Sonntag drastische Reiseregeln, da es als Virusvariantengebiet gilt

Die indische Regierung will den Begriff "indische Variante" aus Online-Medien löschen lassen

Berlin. Ein Jahr und drei Wellen hat es gebraucht, um Deutschlands Blatt in der Corona-Pandemie scheinbar zu wenden: Immer mehr Menschen werden geimpft, die Neuinfektionen und Inzidenzen sinken weiter. Das heißt auch, dass es für Bürgerinnen und Bürger wieder mehr Freiheiten geben wird.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ruft die Bevölkerung zu Vorsicht und Verantwortungsbewusstsein auf: "Besiegt haben wir das Virus noch nicht." Es sei nach wie vor wichtig, sich an Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Der Bundesgesundheitsminister will die Inzidenz für einen halbwegs normalen Sommer auf 20 drücken – und ruft dazu auf, den begehrten Biontech-Impfstoff für Schülerinnen und Schüler vorzuhalten.





Derweil treffen sich Bund und Länder nächste Woche zum Impfgipfel. Vor allem bei der Corona-Immunisierung von Schülern sind viele Fragen offen. Mit dem Ende der Impfpriorisierung am 7. Juni beginnt der ungebremste Wettlauf um Impftermine.

RKI meldet 6714 Corona-Neuinfektionen am Sonntag

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 6714 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Sonntagmorgen hervor. Innerhalb eines Tages wurden 82 weitere Todesfälle gemeldet.

Die 7-Tage-Inzidenz gab das RKI am Sonntagmorgen mit 64,5 Fällen pro 100.000 Einwohner an (Vortag: 66,8; Vorwoche: 83,1). Allerdings könnte die Inzidenz ein besseres Bild der Infektionslage zeichnen, als sie tatsächlich ist. Denn aufgrund von Feier- und Brückentagen wie in der vergangenen Woche suchen dem RKI zufolge weniger Personen einen Arzt auf, wodurch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die Gesundheitsämter gemeldet werden. Lesen Sie mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News von Sonntag, 23. Mai: Moderna will Anfang Juni Zulassung für Kinder und Jugendliche in der EU beantragen

9.00 Uhr: Das US-Pharmaunternehmen Moderna will Anfang Juni die Zulassung seines Corona-Impfstoffs in der EU für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren beantragen. Ideal wäre es, diese Altersgruppe vor Ende August zu impfen, sagte Moderna-Chef Stéphane Bancel der französischen Sonntagszeitung "Journal du dimanche". Andernfalls könne eine vierte Corona-Welle drohen.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) prüft derzeit bereits die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Zwölf- bis 15-Jährige. In den USA ist der Impfstoff schon für diese Altersgruppe zugelassen.

Dreyer fordert mehr Impfstoffe für die Bundesländer

8.25 Uhr: Die rheinlandpfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer fordert eine deutliche Steigerung der Impfstofflieferungen an die Länder: "Der Bund ist gefordert, dringend für mehr Impfstoff für die Impfzentren und die niedergelassenen Ärzte zu sorgen, insbesondere wenn nun zum 7. Juni auch alle Impfpriorisierungen aufgehoben werden sollen", sagte die SPD-Politikerin dieser Redaktion. Zusätzlicher Impfstoff müsse auch deshalb zur Verfügung stehen, weil zusätzliche Ärztegruppen, wie die Betriebsärztinnen und -ärzte in die Impfkampagne einbezogen würden.

Mit Blick auf den Impfgipfel der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin in der kommenden Woche verlangte Dreyer "mehr Transparenz und Verlässlichkeit" in Bezug auf die mengenmäßige und gerechte Verteilung von Impfstoff nach Einwohnerschlüssel je Bundesland. Auf Dauer, so Dreyer, sei die die Pandemie nur zu besiegen, wenn den Ländern genügend Impfstoff zur Verfügung stehe.

FDP fordert bundesweiten Einsatz von Lolli-Tests in Kitas und Grundschulen

8.15 Uhr: Die FDP im Bundestag fordert eine flächendeckende Einführung so genannter Lolli-Tests in Kitas und Grundschulen: "Kindern, Jugendlichen und ihren Familien muss die Politik endlich ein praxisnahes Angebot für mehr Normalität im Corona-Alltag vorlegen", sagte FDP-Gesundheitsexperten Kathrin Helling-Plahr den Zeitungen dieser Redaktion. Lolli-Tests, wie sie bereits in Schulen in Nordrhein-Westfalen genutzt würden, seien dafür ein wichtiger Schritt.

In Kooperation mit den Ländern sollten nach dem Willen der FDP bundesweit Lolli-Tests in ausreichender Menge für Kitas, Grund- und Förderschulen zur Verfügung gestellt werden, um jedes Kind mindestens zweimal pro Woche auf COVID-19 testen zu können.

Die Forderung ist Teil eines Antrags der FDP-Fraktion, der dieser Redaktion vorliegt. Die Freien Demokraten fordern darin zudem schnellstmögliche Impfungen für Kinder: Im Rahmen der Zulassung müsse Kindern bis zum Ende der Sommerferien ein vollständiger Impfschutz ermöglicht werden. Für Kinder ab 12 Jahren solle es dazu Impfungen in Kinder- und Jugendarztpraxen, in Schulen und durch mobile Impfteams geben.

Lehrerin Siliva Lapsien erklärt der elfjährigen Ilay eine Aufgabe an ihrem Tablet am Dienstag, den 4. April 2021am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium in Duisburg Marxloh. Digitales Modellprojekt am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium: Die 6b ist Pilotklasse und probiert mit Tablet - PCs den "digitalen Klassenraum" ohne Stift, Papier und Schulbücher aus. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Spahn nennt Ziel-Inzidenz für den Sommer – Biontech soll für Schülerinnen und Schüler reserviert werden

7.40 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat als Zielmarke eine Inzidenz von unter 20 ausgegeben, damit es im Sommer weitreichende Lockerungen der Corona-Regeln geben kann. Für einen unbeschwerten Sommer müsse die Inzidenz weiter gesenkt werden, sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". "Im vergangenen Sommer lag sie unter 20. Das sollten wir wieder anstreben. Vorsicht und Umsicht gelten weiterhin."

Man habe aus dem vergangenen Sommer gelernt, sagte der Minister. "Damals haben die Auslandsreisen, häufig Verwandtschaftsbesuche in der Türkei und auf dem Balkan, phasenweise rund 50 Prozent der Neuinfektionen ausgelöst. Das müssen wir in diesem Jahr verhindern", sagte Spahn. Beispielsweise wolle er frühzeitig Vereinbarungen mit der Türkei über Tests bei der Ein- und Ausreise schließen.

Der Minister rief außerdem dazu auf, Impfdosen der Hersteller Biontech und Pfizer für Schülerinnen und Schüler zu reservieren. "Ein Weg zu regulärem Unterricht nach den Sommerferien ist das Impfen der Jugendlichen", sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". "Das erklärte Ziel ist, dass die Länder den minderjährigen Schülerinnen und Schülern bis Ende August ein Impfangebot machen. Weil für sie wegen der Zulassung nur ein bestimmter Impfstoff infrage kommt, müssen dafür genügend Biontech-Dosen reserviert werden."

Merkel will 30 Millionen Corona-Impfdosen an arme Länder geben Merkel will 30 Millionen Corona-Impfdosen an arme Länder geben

Arbeitsagentur verzeichnet zehn Prozent weniger Bewerber für Ausbildung

5.32 Uhr: Der Ausbildungsmarkt in Deutschland ist in der Corona-Krise spürbar eingebrochen. Bis April 2021 ging sowohl die Zahl der Bewerber als auch das Angebot an Lehrstellen gegenüber dem Vorjahr deutlich zurück. Das geht aus neuen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervor, die unserer Redaktion vorliegt.

Demnach ging die Bewerberzahl im Ausbildungsjahr 2020/21 um 10 Prozent zurück. Bundesweit gab es bis April rund 345.000 Interessenten für einen Ausbildungsplatz. Beim Lehrstellenangebot verzeichnete die BA im selben Zeitraum ein Minus von fünf Prozent. BA-Chef Detlef Scheele begründete diese Entwicklung vor allem mit Schwierigkeiten in der anhaltenden Corona-Krise. "Dass es aktuell weniger Ausbildungsbewerber gibt, liegt nicht an geringeren Zahlen bei den Schulabgängern oder mangelndem Interesse der jungen Leute, sondern vor allem an der Pandemie", sagte Scheele unserer Redaktion. Wo Schulen geschlossen seien, könne nicht in gewohnter Weise Berufsberatung im Unterricht stattfinden. Auch würden kaum Praktika in Unternehmen kaum angeboten.

Städtetag fordert klaren Fahrplan für die Zukunft der Corona-Impfzentren

3.24 Uhr: Der Deutsche Städtetag fordert einen klaren Fahrplan für die Zukunft der Corona-Impfzentren. "Die Impfzentren werden weiter gebraucht, damit möglichst viele Menschen rasch geimpft werden können", sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung dieser Redaktion. "Aber wir vermissen eine klare Strategie für die nächsten Monate."

So sei derzeit offen, wann Arztpraxen und Betriebsärzte die Impfungen vollständig leisten können. Die Kassenärzte klagten bereits, dass sie überlastet seien, zudem komme bald die Ferienzeit. Unbefriedigend sei zudem, dass ein Teil der Impfzentren derzeit nur noch Zweitimpfungen machen könne, weil Impfstoff fehle. Jung regte an, die Impfzentren im Sommer in die Impfungen von Schülern einzubinden: Es müsse jetzt zügig geklärt werden, wo demnächst Kinder ab 12 Jahren geimpft werden sollen.

Samstag, 22. Mai: RKI-Chef Wieler hält Immunität von 80 Prozent der Bevölkerung für notwendig

21.48 Uhr: In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" hat sich der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, verhalten optimistisch zur aktuellen Corona-Lage geäußert. Allerdings sei "ganz klar", dass die Gefahr weiterhin hoch sei. Um sie zum mindern müsse die Impfbereitschaft hoch bleiben und die Menschen müssten sich weiterhin an Maßnahmen und Regeln halten, selbst wenn umfassende Lockerungen anstünden. Sonst könnte das Infektionsgeschehen wieder intensiver werden, so Wieler.

"Wir brauchen eine Immunität von etwa 80 Prozent der Bevölkerung, um das Virus zu kontrollieren. Durch Impfungen können wir diesen Wert theoretisch noch in diesem Jahr erreichen", erklärte der RKI-Präsident weiter. Zudem dürfe man sich nichts vormachen: "Das Virus wird dann immer noch da sein." Da es sich beim Coronavirus um einen zoonotischen Erreger, also einer, der auch bei Tieren verbreitet ist, handelt, könne man ihn nicht komplett ausrotten. Deshalb werde es auch weiterhin zu Erkrankungen und Ausbrüchen kommen, die sich aber besser eindämmen ließen, wenn genug Menschen immunisiert seien.

RKI-Präsident Lothar Wieler mahnt zur Vorsicht. Foto: dpa

Indische Regierung verbietet Begriff "indische Variante" in Online-Medien

19.46 Uhr: Angesichts der weltweiten Angst vor der zuerst in Indien entdeckten Coronavirus-Mutante geht Neu Delhi gegen die Verbreitung des Begriffs "indische Variante" in den Online-Medien vor: Die indische Regierung forderte Online-Plattformen auf, alle Inhalte mit dem Begriff "indische Variante" zu löschen. Die Mutante B.1.617 hat sich in Indien rasant ausgebreitet und wütet auch in Nachbarländern. Inzwischen wurde die sie auch in Deutschland und 43 anderen Ländern nachgewiesen.

Die Anordnung für das Löschen der Inhalte mit dem Begriff "indische Variante" kam vom indischen Informations- und Technologie-Ministerium am Freitag. Es sei "völlig falsch", wenn Inhalte zirkulierten, dass eine "indische Variante" sich in anderen Ländern ausbreite. Zur Begründung hieß es, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO die Variante B.1.617 nicht mit einem bestimmten Land in Verbindung bringe.

Aida eröffnet Kreuzfahrtsaison ab Kiel mit Ostseetour

17.56 Uhr: Die krisengeschüttelte Kreuzfahrtbranche startet nach mehrmonatiger Coronapause in Deutschland in die Saison. Den Anfang sollte am Samstagabend in Kiel die "Aidasol" der Carnival-Tochter Aida Cruises machen. Das Schiff ist nach Angaben der Reederei ausgebucht und sollte mit rund 900 Passagieren an Bord zu einer Kurztour in die Ostsee aufbrechen.

Weitere Anbieter werde am Sonntag ihre Kreuzfahrten ohne Landgang auf der Ostsee starten. Den neuen Anlauf in Kiel verdankt die Kreuzfahrtindustrie den sinkenden Zahlen von Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein. Das Land zwischen Nord- und Ostsee hat seit längerem mit Abstand die niedrigsten Werte in Deutschland. Die Landesregierung hatte deswegen den Tourismus Mitte Mai geöffnet – unter strengen Vorgaben dürfen Reisende überall ins Land.

Mehr als 50 Millionen Corona-Impfdosen in England verabreicht

15.50 Uhr: In England sind im Kampf gegen die Corona-Pandemie mittlerweile mehr als 50 Millionen Impfdosen gespritzt worden. Wie am Samstag aus den jüngsten Zahlen der Gesundheitsbehörde NHS hervorging, haben seit Beginn der Impfkampagne im Dezember bis einschließlich Freitag rund 31,5 Millionen Menschen in England ihre erste Impfdosis gegen Covid-19 erhalten, knapp 18,7 Millionen auch schon ihre zweite. Das entspricht einem Gesamtanstieg im Vergleich zum Vortag um mehr als 560 000 weitere Impfungen, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete.

Die Impfkampagne in Großbritannien ist im europäischen Vergleich sehr weit vorangeschritten. Es handele sich um eine der größten und wichtigsten nationalen Bemühungen der Geschichte, unterstrich Gesundheitsminister Matt Hancock am Samstag auf Twitter. Mehr als 40 Prozent der Erwachsenen in England sind nach NHS-Angaben bereits vollständig geimpft. Seit Samstag konnten nun auch 32- und 33-Jährige Impftermine buchen.

Boris Johnson applaudiert, nachdem eine Krankenschwester eine Patientin im Guy's Hospital geimpft hat. Foto: dpa

EU-Staaten hoffnungsvoll für die Zeit nach Corona-Wirtschaftskrise

15.12 Uhr: Nach der historischen Corona-Wirtschaftskrise blicken die EU-Staaten zuversichtlich in die Zukunft. "Es gibt gute Aussichten für die Erholung der Wirtschaft in diesem und im nächsten Jahr", sagte Portugals Finanzminister João Leão am Samstag nach einem Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister in Lissabon. Viele Minister hätten gesagt, dass sie von einem womöglich noch größerem Wachstum als in der jüngsten Prognose ausgingen. Es sei eine Zeit der Hoffnung und des Optimismus.

Die EU-Kommission hatte in ihrer jüngsten Konjunkturprognose ein Wachstum in der EU von 4,2 Prozent für 2021 und von 4,4 für 2022 vorhergesagt. Bis Ende 2022 werde die Wirtschaft in allen EU-Staaten zum Vor-Krisen-Niveau zurückkehren, sagte der zuständige EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis am Samstag. Er bekräftigte, dass die EU-Kommission dafür sei, die europäischen Schulden- und Defizitregeln auch 2022 noch auszusetzen. Dann hätten die EU-Staaten weiter freie Hand beim Schuldenmachen. Allerdings müssen die Länder der Empfehlung der EU-Kommission einstimmig folgen. Portugals Minister Leão signalisierte am Samstag seine Unterstützung.

Coronabedingte Lücken: Lernstand wird noch vor Ferien bei Klassenarbeiten erhoben

14.40 Uhr: An den Schulen soll der Lernstand der Schüler nach den Worten von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek noch vor den Sommerferien flächendeckend gesondert überprüft werden. Dies sei mit den Ländern vereinbart worden, erklärte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk-"Interview der Woche". Damit sollten Nachhilfeprogramme im neuen Schuljahr passgenauer ausgerichtet werden können.

Mit den Programmen sollen coronabedingte Lücken geschlossen werden. Der Bund stellt für diesen Zweck eine Milliarde Euro bereit und für soziale Förderprogramme eine weitere Milliarde. Die Tests sollten in den nächsten Wochen nicht als bundesweite Vergleichstests durchgeführt werden, sondern niedrigschwellig als Klassenarbeit, "aber ein bisschen standardisierter", wie sie sagte. "Dafür gibt es Module, die jetzt länderübergreifend genutzt werden können." Auf der Basis sollten die jeweiligen Klassenlehrer dann individuelle Empfehlungen aussprechen, was nachzuholen sei. Karliczek wies auf den Lehrerverband hin, der nach ihren Worten davon gesprochen hatte, dass 20 bis 25 Prozent der Kinder pandemiebedingt große Lücken hätten.

Nach Demo-Verboten verhindert Berliner Polizei Versammlungen

14.02 Uhr: Nach dem Verbot von zwei großen Demonstrationen von Gegnern der Corona-Politik in Berlin hat die Polizei zunächst verhindert, dass sich größere Gruppen in der Stadt versammeln. "Bisher ist die Lage in Berlin weitestgehend ruhig", sagte Sprecher Thilo Cablitz am Samstagmittag. Auch Gruppen mit 50 bis 100 Menschen seien aufgehalten worden, so Cablitz. Reisebusse wurden demnach zurückgeschickt, an der Siegessäule wurden Lastwagen mit Bühnenaufbauten sichergestellt. Die Polizei war deutlich sichtbar: Ein Hubschrauber kreiste, Wasserwerfer standen bereit, auch mit Pferden waren die Beamten im Einsatz. Am Brandenburger Tor und an der Siegessäule wurden Demonstranten von der Polizei aufgefordert, sich nicht zu versammeln.

Pandemie: Lauterbach empört über ESC mit Publikum

13.30 Uhr: Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hält das Finale des Eurovision Song Contest in Rotterdam vor Live-Publikum für ein falsches Signal. "Konzerte mit 3500 Zuschauern können wir uns noch nicht leisten, dafür ist es noch zu früh", sagte der SPD-Politiker im Gespräch mit "ZDFheute". Es zeichne "ein falsches Bild" davon, wo man in der Pandemie aktuell stehe.

Beim Finale des 65. Eurovision Song Contest treten am Samstagabend Interpreten aus 26 Ländern auf - ab 21.00 Uhr in der Ahoy-Halle vor rund 3500 Fans. An den Bildschirmen werden bis zu 200 Millionen Zuschauer erwartet. Für Deutschland tritt Jendrik (Startnummer 15) mit "I Don't Feel Hate" an. Die Show findet unter strikten Bedingungen statt. Alle Besucher müssen ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen, genauso wie Künstler und Mitarbeiter. Er wisse nicht, welche Rückschlüsse sich aus dem ESC darüber ergeben sollten, wie solche Veranstaltungen in Zukunft ablaufen könnten. Für Konzerte in Innenräumen sieht Lauterbach im Sommer noch keine Möglichkeit – im Freien hingegen schon.

Nach Demo-Verboten - Berliner Polizei im Einsatz

13.01 Uhr: Nach dem Verbot von zwei großen Demonstrationen von Gegnern der Corona-Politik hat die Berliner Polizei rund um das Brandenburger Tor und die Siegessäule Präsenz gezeigt. Am Großen Stern wurden am Samstag nach Angaben eines Polizeisprechers Lastwagen überprüft. Dort war ursprünglich eine Kundgebung geplant. Am Brandenburger Tor wurden Demonstranten von der Polizei aufgefordert, sich nicht zu versammeln.

Am Freitagabend hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg das Verbot von zwei Demonstrationen bestätigt. Die negativen Erfahrungen aus der jüngsten Vergangenheit mit dem zu erwartenden Teilnehmerkreis aus der "Querdenker-Szene", rechtfertige die Annahme, dass gerade an den prominenten Orten der Stadt die notwendigen Hygienemaßnahmen nicht eingehalten würden, so das OVG. Die Beschlüsse seien unanfechtbar.

Die Demonstrationen waren für Samstag und Sonntag mit dem Titel "Für Frieden, Freiheit und Grundrechte" und jeweils 16 000 Teilnehmern angemeldet worden. Ungeachtet der Gerichtsentscheidung plant die Polizei einen Großeinsatz mit rund 3000 Polizisten am Wochenende. Unterstützung kommt aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Man müsse sich auch darauf einstellen, dass sich Demonstranten nicht an Verbote halten würden, hieß es. Im Internetkanal Telegram hieß es am Samstag zu der unter "Pfingsten in Berlin" laufenden Aktion: "Wir geben nicht auf!"

In Berlin wurden mehrere Demos gegen Corona-Maßnahmen verboten, die am Pfingstwochenende stattfinden sollten (Archivbild).

Derzeit werden mehr Zweit- als Erstimpfungen gesetzt

12.33 Uhr: Von den verfügbaren Corona-Impfstoffmengen werden derzeit mehr für Zweitimpfungen als für die erste Spritze verwendet. Dies war erstmals am Donnerstag und Freitag der Fall, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Samstag auf Twitter mitteilte. "Eine erwartete, aber neue Entwicklung", schrieb er dort. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag (Stand: 10.50 Uhr) wurden am Vortag 797 359 Menschen immunisiert, 465 678 davon bekamen ihre zweite Dosis. Damit lag der Anteil der Zweitimpfungen über der Hälfte. Die bisher meisten Impfdosen pro Tag wurden am 12. Mai verabreicht: 1,4 Millionen.

Insgesamt sind nun 13,6 Prozent der Bevölkerung (11,3 Millionen) bereits vollständig geimpft. 39,9 Prozent (33,1 Millionen) haben bisher zumindest eine der Spitzen bekommen. In der Regel sind für den vollen Schutz zwei erforderlich, nur beim Impfstoff von Johnson & Johnson reicht eine.

Impfpanne in Chemnitz: Bei 17 Menschen Impfstoff verwechselt

11.56 Uhr: Eine Panne am Impfzentrum Chemnitz hat dazu geführt, dass 17 Menschen versehentlich mit Astrazeneca statt Moderna geimpft wurden. Es habe noch nicht genau herausgefunden werden können, wer diese Personen waren, informierte die Kassenärtzliche Vereinigung am Samstag. In dem Zeitraum am vergangenen Dienstag seien 69 Menschen an der betreffenden Impfstrecke geimpft worden. Sie seien nun schriftlich informiert worden, sagte Vorstandsvorsitzender Klaus Heckemann. Zum genauen Alter der Betroffenen konnten noch keine Angaben gemacht werden. Es habe sich um Erstimpfungen gehandelt.

Die Kassenärztliche Vereinigung bedauerte die Verwechslung. "Leider konnte dies trotz höchster Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollmechanismen nicht verhindert werden", hieß es in der Mitteilung. Es seien personelle Konsequenzen gezogen worden. Zudem würden die Abläufe erneut geprüft und die Mitarbeiter der Impfzentren entsprechend instruiert.

Merkel mahnt bei Corona Verantwortungsbewusstsein an

11.19 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts der Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den wiedergewonnenen Freiheiten aufgerufen. "Jetzt, Ende Mai, nach 15 Monaten und einer schweren dritten Welle, haben wir endlich viele Gründe, optimistisch zu sein; vor allem natürlich, weil die Impfkampagne jetzt mit so viel Schwung läuft. Aber besiegt haben wir das Virus noch nicht", sagte sie in ihrer am Samstag im Internet veröffentlichten wöchentlichen Videobotschaft.

"Täglich gibt es Tausende von Neuansteckungen, und täglich sterben auch Menschen an Corona." Neue Virusvarianten müssten sehr wachsam beobachtet werden, sagte Merkel. "Es bleibt daher unsere gemeinsame Aufgabe, mit Freiheiten auch verantwortungsvoll umzugehen und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Schutz und Achtung der Würde jedes einzelnen Menschen sind mit sehr gutem Grund in unserem Grundgesetz unantastbar festgeschrieben."

Hausärzte fordern gerechte Verteilung von Corona-Impfstoffen

10.36 Uhr: Die deutschen Hausärzte pochen angesichts der für den 7. Juni geplanten bundesweiten Aufhebung der Priorisierung bei den Corona-Impfungen auf eine gerechte Verteilung von Impfstoffen. "Wenn nicht alle beliefert werden können, muss man das wenigstens gleichmäßig verteilen", sagte der Vorsitzende des Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, am Samstag dem Norddeutschen Rundfunk.

Es solle jede Gelegenheit genutzt werden, um zu impfen. "Die Einbeziehung der Betriebsärzte, der Privatärzte, all das mag helfen", sagte Weigeldt. "Aber wir können natürlich nicht akzeptieren, wenn andere Strukturen immer bevorteilt werden." Er warnte zudem davor, dass das angekündigte Ende der Impfpriorisierung zu einem massiven Ansturm auf die Praxen führen könnte. "Für unsere Mitarbeiterinnen in den Praxen ist es sehr belastend, wenn hier sehr viel Druck kommt, den wir nicht verantworten können und den wir nicht bedienen können." Da sei auch "Frustration im Spiel".

Mehr als 30.000 Corona-Tote in Tschechien seit Pandemiebeginn

10.30 Uhr: In Tschechien hat die Zahl der Corona-Todesfälle die symbolische Schwelle von 30.000 überschritten. Seit Beginn der Pandemie starben 30.012 Menschen in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion. Das ging am Samstag aus den Zahlen des Gesundheitsministeriums in Prag hervor. Das Land mit knapp 10,7 Millionen Einwohnern zählte zeitweise zu den am stärksten betroffenen Regionen in Europa. Inzwischen hat sich die Lage sehr gebessert. Innerhalb von sieben Tagen steckten sich noch 50 Menschen je 100.000 Einwohner an. Mehr als 1,1 Millionen Bürger sind bereits vollständig geimpft.

In den nächsten Tagen wird die Impfanmeldung schrittweise für alle ab 30 Jahren geöffnet. Viele Menschen wollen im Sommer in den Urlaub fahren. Die Test- und Quarantänepflicht entfällt in den meisten Fällen für Reiserückkehrer, deren Erstimpfung mehr als 22 Tage zurückliegt. Das hat die Regierung beschlossen.

Timmermans lobt "beeindruckende" Impffortschritte in Deutschland

10.16 Uhr: Die EU-Kommission hat die Erfolge bei den Corona-Impfungen in Deutschland ausdrücklich gelobt. Vizepräsident Frans Timmermans sagte unserer Redaktion, in Deutschland würden große Fortschritte bei den Corona-Impfungen gemacht. "Hier gibt es ja an manchen Tagen über eine Million Impfungen. Das ist schon beeindruckend", fügte Timmermans hinzu. "Wenn das so weiter geht, wird es für viele einen schönen Urlaub geben können."

Timmermans warnte aber vor einer drohenden Spaltung der Gesellschaft und mahnte, das schnelle Impftempo beizubehalten. "Wir müssen verhindern, dass die Frage der Impfung Neid innerhalb der Gesellschaft erzeugt. Das könnte zu einem Konflikt zwischen den Generationen führen - und das ist das Letzte, was wir brauchen." Notwendig sei mehr denn je eine Solidarität zwischen den Generationen. "Insbesondere die Jüngsten haben in der Corona-Krise eine ziemlich schwere Zeit gehabt. Sie haben einen Teil ihrer Kindheit unter schwierigen Umständen verbracht, die verlorene Zeit erhalten sie nicht zurück", meinte Timmermans. "Die Jungen haben sich also enorm beschränkt, nicht für sich selbst, sondern um die Älteren zu schützen. Wenn wir an die Solidarität der Generationen glauben, haben wir jetzt eine noch größere Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Zukunft unserer Kinder garantiert ist - in Sicherheit, Gesundheit und auch in einer intakten Umwelt."

Spahn: Bei Corona-Genesenen reicht eine Impfung Spahn: Bei Corona-Genesenen reicht eine Impfung

Expertin warnt vor Bewegungsmangel: "Kindheit findet jetzt statt"

8.11 Uhr: Kinderärztin Kerstin Holze hat davor gewarnt, dass der durch die Corona-Pandemie verursachte Bewegungsmangel die gesunde körperliche und geistige Entwicklung von Kindern gefährdet. "Für das Erlernen motorischer Grundlagen gibt es ein goldenes Lernalter, das sich nicht einfach verschieben lässt", sagte die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Kinderturn-Stiftung im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstag).

Man habe den Kindern die Bewegung, die sie zur gesunden Entwicklung brauchen, aus guten Gründen vorenthalten. Aber "Sport ist Grundlage für weiterführende Fähigkeiten. Wenn Kinder nicht komplexe Bewegungsabläufe lernen – und sie lernen diese durch qualifizierte Sportangebote, wie zum Beispiel das Kinderturnen –, werden sie sich später schwerer tun mit komplexen Denkvorgängen, mit schwierigen Zusammenhängen", schilderte Holze. Diese Defizite seien nicht einfach so auszugleichen. "Das wird sich nicht einfach zurechtruckeln."

Stadtteil in Bordeaux soll wegen seltener Corona-Variante im Schnelltempo geimpft werden

8.40 Uhr: Im Kampf gegen eine seltene Corona-Variante will die französische Stadt Bordeaux die Bevölkerung des betroffenen Viertels Bacalan im Schnelltempo impfen. In dem Stadtteil seien fast 50 Menschen positiv auf eine "sehr seltene" Covid-19-Variante getestet worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Freitag mit. Alle erwachsenen Bewohner von Bacalan erhielten deshalb "bedingungslosen" Zugang zu Impfungen und sollen bereits dieses Wochenende oder spätestens Anfang kommender Woche geimpft werden, sagte Patrick Dehail, medizinischer Berater der regionalen Gesundheitsbehörde.

Die Bemühungen würden später außerdem auf die gesamte Stadt ausgeweitet. "Wir sprechen über eine Variante, die bereits auf nationaler Ebene identifiziert wurde, die aber bisher sehr selten war", sagte Dehail. In Bordeaux wurde die Mutante bislang bei mindestens 46 Menschen nachgewiesen. Am Freitag startete die Stadt Massentests, um mögliche weitere Fälle zu entdecken. Keiner der Infizierten wurde bisher ins Krankenhaus eingeliefert.

Städte trotz Verstößen zufrieden: Ausgangssperren wurden eingehalten

7.40 Uhr: Nach teils mehreren Wochen Corona-Notbremse mit nächtlichen Ausgangsbeschränkungen ziehen viele deutsche Großstädte eine eher positive Bilanz: Die meisten Menschen haben sich weitgehend daran gehalten, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei mehreren Stadtverwaltungen ergab. Zwar wurden manche Verstöße registriert - oft mehrere Hundert, teils mehr als 1000 -, das wurde aber dennoch als vergleichsweise wenig eingeordnet. Es wurden auch bei weitem nicht alle Verstöße angezeigt. In Hamburg wurden demnach etwa 1050 Verstöße festgestellt und etwa 760 Bußgelder verhängt. In Köln hat der Ordnungsdienst nach Angaben der Stadt bislang in rund 340 Fällen ein Verfahren wegen Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkung eingeleitet. In Frankfurt waren die Zahlen niedriger: Dort wurden laut Ordnungsamt rund 100 Menschen angesprochen und in etwa 30 Fällen ein Verfahren eingeleitet.

Gemäß der Bundes-Notbremse darf in Kommunen mit einer anhaltenden Sieben-Tages-Inzidenz über 100 niemand ohne triftigen Grund nachts unterwegs sein – und auch andere Einschränkungen greifen. Auch am Pfingstwochenende wollen die Städte die Einhaltung der Vorgaben kontrollieren – je nach Inzidenz auch in Hotels und Gastronomie. Vielerorts sind zusätzliche gemeinsame Streifen von Polizei und Ordnungsamt geplant. Leipzig kündigte beispielsweise an, neben den Kontaktbeschränkungen besonders auch die Einhaltung der Hygieneregeln in der Gastronomie zu kontrollieren.

Heil: Erleichterungen bei Kurzarbeit bis Ende September

7.30 Uhr: Die Bundesregierung will die in der Corona-Krise geltenden Erleichterungen bei der Kurzarbeit zunächst für weitere drei Monate gewähren. "Wir verlängern die derzeitigen Regeln der Kurzarbeitergeldverordnung zunächst bis Ende September. Wenn es notwendig ist, werden wir darüber hinaus auch weiter verlängern", sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag). Das gebe den Unternehmen in dieser schwierigen Phase Planungssicherheit und Perspektive.

Konkret geht es um Sozialversicherungsbeiträge für ausgefallene Arbeitsstunden bei Kurzarbeit, die bislang bis zum 30. Juni zu 100 Prozent vom Staat übernommen werden. Diese Regelung soll nun weitere drei Monate gelten. Zudem reicht es für die Anmeldung von Kurzarbeit aus, wenn mindestens zehn Prozent der Beschäftigten betroffen sind und nicht wie sonst vorgehen ein Drittel.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Kalifornien will Corona-Beschränkungen im Juni aufheben

7 Uhr: Kalifornien will Mitte Juni fast alle Corona-Beschränkungen aufheben. Ab dem 15. Juni könnten Geschäfte, Restaurants und andere Unternehmen wieder in voller Kapazität arbeiten, Abstandsregeln sollen dann entfallen, teilte die Gesundheitsbehörde des US-Westküstenstaates am Freitag mit. Wer vollständig gegen Corona geimpft ist, muss auch keine Maske mehr tragen. Auflagen gelten allerdings noch für Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen in geschlossenen Räumen. Die Anwesenden müssen entweder vollständig geimpft sein oder einen negativen Test vorweisen. In Kalifornien können sich alle Bürger ab 12 Jahren impfen lassen. Nach Behördenangaben sind bereits mehr als 35 Millionen Impfungen verabreicht worden.

Mittelstandsverband rechnet mit "Pannen und Verzögerungen" beim digitalen Impfpass

4.20 Uhr: Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) befürchtet Verzögerungen bei der Einführung des europaweiten digitalen Impfpasses. "Bei der Einführung eines europaweiten digitalen Impfpasses sind im digitalen Entwicklungsland Deutschland Pannen und Verzögerung programmiert", sagte BVMW-Geschäftsführer Markus Jerger unserer Redaktion. Das Denken in Landesgrenzen behindere den digitalen Fortschritt, kritisierte Jerger und nannte als Beispiel das Pilotprojekt des Landes Thüringen. "Innovation und Digitalisierung im Unternehmen dürfen nicht am föderalen Zuständigkeits-Wirrwarr scheitern", sagte Jerger. Es brauche "klare Zuständigkeiten, Aufgaben und Ziele sowie langfristige Planbarkeiten" in der Digitalisierung, forderte der BVMW-Chef. Jerger sprach sich zudem dafür aus, dass die Wirtschaft stärker bei digitalen Projekten einbezogen wird. So könne die Praxistauglichkeit und Akzeptanz erhöht werden.

Studie: Impfbereitschaft unter Studierenden deutlich höher als im Bundesdurchschnitt

2.30 Uhr: Die Impfbereitschaft unter Studierenden in Deutschland liegt deutlicher höher als im Bundesdurchschnitt. Fast 80 Prozent (79,2) von ihnen würden sich freiwillig mit einem in Deutschland zugelassenen Impfstoff impfen lassen. Das geht aus einer repräsentativen Befragung der digitalen Jobvermittlungsplattform für Studierende, Studitemps, in Zusammenarbeit mit der Maastricht University, hervor, deren Ergebnisse unserer Redaktion vorab vorlagen.

Privilegien für bereits Geimpfte sieht die Mehrheit der über 12.000 im März 2021 Befragten jedoch kritisch. 52,1 Prozent empfinden es als ungerecht, dass bereits immunisierte Menschen beispielsweise wieder Reisen dürften oder sich in großen Gruppen treffen könnten.

Auch die Zufriedenheit mit dem Krisenmanagement ihrer Universitäten wurde ihm Rahmen der Untersuchung bei den Studierenden abgefragt. Diese hat im Verlauf der Pandemie abgenommen. 65,2 Prozent bewerten es als gut beziehungsweise eher gut, das sind 5,6 Prozent weniger als in der vorherigen Befragung im September 2020. Mit der Lehre sind die Studierenden aber mehrheitlich zufrieden, 74,2 Prozent gaben an, dass sie sie als gut oder eher gut empfinden, ein Zuwachs um 3,4 Prozent im Vergleich zur September-Befragung.

Corona-News von Freitag, 21. Mai: OVG bestätigt Verbot der Demos gegen Corona-Politik in Berlin

22.20 Uhr: Zwei geplante große Demonstrationen von Gegnern der Corona-Politik am Pfingstwochenende in Berlin bleiben verboten. Nach dem Verwaltungsgericht hat auch das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg am Freitagabend das Verbot bestätigt. Die negativen Erfahrungen aus der jüngsten Vergangenheit mit dem zu erwartenden Teilnehmerkreis aus der "Querdenker-Szene", rechtfertige die Annahme, dass gerade an den prominenten Orten der Stadt die notwendigen Hygienemaßnahmen nicht eingehalten würden, so das Oberverwaltungsgericht. Die Beschlüsse sind unanfechtbar.

Ungeachtet der Gerichtsentscheidung plant die Polizei einen Großeinsatz mit rund 3000 Polizisten am Wochenende. Unterstützung kommt aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Man müsse sich auch darauf einstellen, dass sich Demonstranten nicht an Verbote halten würden, hieß es.

Bundesregierung stuft Großbritannien als Virusvariantengebiet ein

21.53 Uhr: Wegen der Ausbreitung der zuerst in Indien entdeckten Corona-Variante wird Großbritannien von der Bundesregierung ab Sonntag als Virusvariantengebiet eingestuft. Das gab das Robert Koch-Institut am Freitag bekannt. Damit wird die Einreise aus Großbritannien nach Deutschland drastisch beschränkt.

Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen dürfen ab Sonntag nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen nach Deutschland befördern. Für Einreisende gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht, die auch nicht durch negative Tests verkürzt werden kann.

Großbritannien ist das erste Land in Europa seit einiger Zeit, das wieder zum Virusvariantengebiet wird. In diese höchste Risikokategorie fallen derzeit nur elf Länder in Asien, Afrika und Lateinamerika.

Wegen der Ausbreitung indischen Corona-Variante wird Großbritannien von der Bundesregierung ab Sonntag als Virusvariantengebiet eingestuft.

Autokorsos von Anti-Corona-Demonstranten in Berlin

20.58 Uhr: In Berlin haben Demonstranten mit Autokorsos gegen die Anti-Corona-Maßnahmen protestiert. Am Freitagabend waren laut Polizei Hunderte Autos in Richtung Charlottenburg unterwegs, es gab auch eine Gegen-Demonstration. Endgültige Zahlen zu Teilnehmern lagen noch nicht vor. Die Demonstranten am Theodor-Heuss-Platz machten gegen das Impfen und die "Corona-Diktatur" Stimmung. Bei der Abschlusskundgebung wurden die Teilnehmer zugleich aufgefordert, sich an die Regeln zu halten und Maske zu tragen. Die Autokorsos waren der Auftakt für ein Wochenende, bei dem sich die Polizei auf eine Vielzahl von Demonstrationen einstellt.

Merkel mahnt zu Vorsicht bei Corona-Lockerungen

19.48 Uhr: Bei mRNA-Impfstoffen haben Geimpfte nach der zweiten Impfdosis oft stärkere Nebenwirkungen als nach der ersten. Lesen Sie hier, warum zwei Dosen zwei verschiedene Reaktionen hervorrufen können.

19.07 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zu Vorsicht bei Lockerungen von Corona-Beschränkungen auch zu Pfingsten aufgerufen. Sie hoffe nach der langen Zeit des Schließens, dass die Menschen "sehr verantwortungsvoll mit diesen Möglichkeiten umgehen", sagte Merkel am Freitag in Berlin. "Das Virus ist nicht verschwunden." Deshalb seien Schutzregeln nach wie vor unbedingt einzuhalten. "Maske tragen und Abstand halten, das ist von aller-, allergrößter Bedeutung."

Merkel sagte mit Blick auf gesunkene Infektionszahlen: "Wir können uns angesichts der Entwicklung eben auch Öffnungsschritte erlauben." Sie gehe aber davon aus, dass "bei der gebotenen Aufmerksamkeit und Sorgfalt, die hoffentlich viele und die allermeisten anwenden, wir dann nicht darüber reden müssen, dass wir wieder schließen müssen."

Merkel betonte: "Das Wetter ist eine Hilfestellung. Aber das Wetter erlaubt nicht zu vergessen, dass wir nach wie vor in der Pandemie leben." Auch mit Blick auf die neue indische Virus-Variante mahnte sie: "Wir müssen aufpassen."

Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnt bei Corona-Lockerungen zu Vorsicht und Verantwortungsbewusstsein.

Merkel: Deutschland will weitere 30 Millionen Impfdosen spenden

18.46 Uhr: Deutschland will nach Angaben von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bis Jahresende zusätzlich 30 Millionen Corona-Impfdosen an das internationale Impfprogramm Covax spenden. Voraussetzung sei, dass die von Deutschland bestellten Impfstoffe auch tatsächlich ankämen, sagte Merkel am Freitagabend, nachdem sie sich zum "Welt-Gesundheitsgipfel" in Rom online dazu geschaltet hatte. Insgesamt wollen die EU-Staaten bis Jahresende mindestens 100 Millionen Corona-Impfdosen für das Programm zugunsten von Entwicklungs- und Schwellenländern zur Verfügung stellen.

Deutschland habe zudem weitere 100 Millionen Euro für die Unterstützung von Covax zugesagt, erklärte Merkel. Die deutschen Beiträge zur Impfhilfe seien damit nun bei mehr als einer Milliarde Euro. Bisher seien 125 Länder mit 70 Millionen Dosen versorgt worden.

UN-Generalsekretär warnt vor Corona-Folgen für Süden

18.21 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres hat insbesondere mit Blick auf die südliche Erdhalbkugel davor gewarnt, die Corona-Pandemie zu früh als besiegt zu betrachten. "Die Pandemie ist immer noch da, sie gedeiht und mutiert", sagte Guterres am Freitag bei einem "Welt-Gesundheitsgipfel" am Freitag in Rom. "Jetzt, wo der Winter im globalen Süden vor der Tür steht, befürchte ich, dass das Schlimmste erst noch kommt." Der UN-Chef forderte die Weltgemeinschaft auf, den Zugang zu Tests und Impfstoffen gerechter zu machen.

Nicht überall entspannt sich die Corona-Lage - besonders auf der Südhalbkugel gibt es noch immer viele Neuinfektionen.

Niedersachsen hebt Maskenpflicht im Handel doch nicht auf

17.47 Uhr: Niedersachsen hebt die Maskenpflicht im Einzelhandel bei niedrigen Inzidenzwerten doch nicht kurzfristig auf. Das hat die Landesregierung nach vielfältiger Kritik am Freitagnachmittag entschieden. Der Entwurf für eine Lockerung der Corona-Regeln hatte zunächst vorgesehen, in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 die Maskenpflicht ab Dienstag nach Pfingsten aufzuheben.

Weitere US-Bundesstaaten loben Geldgewinne für Geimpfte aus

17.42 Uhr: In den USA versuchen weitere Bundesstaaten, ihre Bürger mit Lotteriegewinnen zu einer Corona-Impfung zu bewegen. Nach Ohio kündigten am Donnerstag (Ortszeit) auch Maryland und New York solche Anreize an. Der Ostküstenstaat Maryland startete eine Lotterie mit einem Umfang von insgesamt zwei Millionen US-Dollar (rund 1,6 Millionen Euro). Aus diesem Geldtopf sollen 40 Tage lang täglich 40 000 Dollar verlost werden - unter allen erwachsenen Bewohnern des Staates, die mindestens eine Impfung erhalten haben. Zum Abschluss sollen einmalig 400 000 US-Dollar verlost werden.

In New York wiederum sollen erwachsene Bürger bei einer Impfung kostenlos Lotterietickets bekommen, mit denen sie Aussicht auf Gewinne zwischen 20 Dollar und 5 Millionen Dollar haben. Mitte Mai hatte bereits Ohio eine Lotterie ausgerufen: Über fünf Wochen hinweg wird dort jede Woche eine Million Dollar (rund 820.000 Euro) verlost unter Bürgern, die mindestens ihre erste Impfung erhalten haben.

Dating-Plattformen wollen Anreize für Impfungen schaffen

17.16 Uhr: Neue Funktionen auf mehreren großen Dating-Plattformen sollen in den USA vor allem jüngere Leute zu einer Corona-Impfung bewegen. Das Weiße Haus teilte am Freitag in Washington mit, neun große Anbieter wie Tinder, Hinge und OkCupid wollten Anreize für Geimpfte einführen, um die Impfziele der Regierung zu unterstützen. Nutzer sollen in ihren Profilen angeben können, wenn sie bereits eine Impfung erhalten haben, oder gezielt nach geimpften Partnern suchen können. Tinder will auch Informationen zu nahe gelegenen Impfzentren anbieten. Das Weiße Haus erklärte, nach einer Untersuchung der Plattform OkCupid bekämen Nutzer, die bereits geimpft seien oder dies vorhätten, 14 Prozent mehr positive Dating-Rückmeldungen ("Matches").

Impfanreiz per Dating-App? Mehrere Anbieter wollen das möglich machen. Foto: dpa

Oberbürgermeister in Ostdeutschland fordern Förderprogramm für Innenstädte

16.21 Uhr: Die ostdeutschen Oberbürgermeister fordern vom Bund ein Förderprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro pro Jahr. Es soll den von Corona getroffenen Innenstädten zugute kommen. Das Förderprogramm soll kurzfristig auf die beine gestellt werden und über die nächsten fünf Jahre laufen, sagte der Präsident des Deutschen Städtetages, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), am Freitag nach einer virtuellen Konferenz mit seinen ostdeutschen Amtskollegen.

"Damit die Innenstädte lebendige Orte bleiben, müssen sie den Menschen mehr bieten als Einkaufsmöglichkeiten und Parkraum", betonte Jung. Es brauche neue Konzepte und einen Wandel hin zu einer Mischung aus Marktplatz, Handwerk, Kunst und Einzelhandel, Co-Working-Space und Kreativräumen, Schulen und Hochschulen, gepaart mit Gastronomie und bezahlbarem Wohnraum. "Außerdem muss alles getan werden, damit kleine Läden, Clubs und Geschäfte überleben können und nicht wegen Corona für immer schließen müssen."

Spahn rechnet in den kommenden Wochen mit elektronischem Impfpass

15.40 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht davon aus, dass der elektronische Impfnachweis in den kommenden Wochen zur Verfügung stehen wird. Mit der Einigung der EU auf ein einheitliches Impfzertifikat gebe es nun in den Mitgliedsstaaten einheitliche Rechtsrahmen und Standards, sagte Spahn am Freitag in Berlin. Der Impfnachweis soll das grenzüberschreitende Reisen in Europa erleichtern, Test- und Quarantänepflichten sollen dann weitgehend entfallen. Es soll neben Angaben zu Impfungen auch Informationen über Tests oder überstandene Corona-Infektionen enthalten. Beim Impftermin wird ein QR-Code ausgegeben, der in eine App eingetragen werden kann. Menschen, die in Deutschland vor der Einführung des digitalen Nachweises ihre Impfung erhalten, sollen diese bei Apotheken und Ärzten nachtragen können.

Mithilfe des Impfzertifikats soll das Reisen innerhalb der EU erleichtert werden.

Geplante Corona-Demos in Berlin bleiben verboten

14.52 Uhr: Das Berliner Verwaltungsgericht hat das Verbot zweier Corona-Demonstrationen in der Haupstadt bestätigt. Die Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Regierung waren für den Samstag und den Sonntag geplant. Die Organisatoren planen nun sich an die nächsthöhere Instanz, das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zu wenden.

Auch ein zweiter Eilantrag, der sich gegen zwei Demonstrationsverbote am Montag richtete, sei zurückgewiesen worden, sagte ein Gerichtssprecher. Das Gericht sei der Gefahrenprognose der Polizei gefolgt, dass bei den Demonstrationen mit Verstößen gegen die Corona-Abstandsregeln zu rechnen sei. Die Polizei hatte eine Reihe von Demonstrationen am Pfingstwochenende mit der Begründung untersagt, frühere Kundgebungen hätten gezeigt, dass die Demonstranten bewusst die vorgeschriebenen Masken und Abstände ignorieren würden.

Ungeachtet der Gerichtsentscheidung plant die Polizei einen Großeinsatz mit rund 3000 Polizisten am Wochenende. Man müsse sich auch darauf einstellen, dass sich Demonstranten nicht an Verbote halten würden, hieß es.

Paar aus Baden-Württemberg soll massenhaft Impfnachweise gefälscht haben

14.35 Uhr: In Baden-Württemberg hat die Polizei nach Angaben der Staatsanwaltschaften Reutlingen und Tübingen am Donnerstag zwei Personen festgenommen, die in großem Umfang Impfnachweise gefälscht haben sollen. In der Wohnung der Verdächtigen stießen die Beamten auf diverse gefälschte Impfpässe und tausende Klebeetiketten zur Eintragung von Corona-Schutzimpfungen in die Dokumente.

Der 31-Jährige Bewohner kam in Untersuchungshaft. Seine Lebensgefährtin (34) wurde nach kurzer Zeit wieder entlassen. Ein Hinweis hatte die Behörden auf die Spur der Verdächtigen geführt. Gegen sie läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf gewerbsmäßige Urkundenfälschung.

Ein Paar aus Baden-Württemberg soll im großen Stil Impfnachweise gefälscht haben. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

1,3 Milliarden Impfstoff-Dosen für ärmere Länder

14.12 Uhr: Eine Gruppe von Herstellern von Corona-Impfstoffen hat am Freitag angekündigt, ärmeren Ländern bis Ende 2021 rund 1,3 Milliarden Impfdosen liefern zu wollen. Bei einem "Welt-Gesundheitsgipfel" in Rom kündigten die Konzerne Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson die Lieferungen an. 2022 sollen zudem mehr als eine Milliarde Dosen zur Verfügung gestellt werden. Die Produzenten geben die Impfstoffe zum Herstellungspreis an Entwicklungsländer ab.

Ärzte in Brandenburg beklagen mangelnden Impfstoff – Termine abgesagt

13.28 Uhr: Kassenärzte in Brandenburg beklagen weiterhin eine Unterversorgung mit Impfstoff. "Regelmäßig müssen bereits vereinbarte Termine abgesagt werden", teilte die Kassenärztliche Vereinigung des Landes (KVBB) am Freitag mit. Das führe zu Ärger und Frust. Sie wies den Vorwurf zurück, Ärzte riefen Impfstoff nicht ab oder lagerten ihn über längere Zeit in der eigenen Praxis. Man lasse sich nicht den Schwarzen Peter zuschieben, hieß es. Die Impflogistik sei allein die Aufgabe der staatlichen Organisationen.

Der zuständige Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte zuvor in den "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (Freitag) von Anlaufschwierigkeiten in den Arztpraxen gesprochen. "Aber die KVBB muss dafür sorgen, dass in kürzester Frist jeder Impfstoff, der für Brandenburg bereitsteht, auch abgerufen und verimpft wird."

Spanien heißt alle Geimpften ab 7. Juni wieder willkommen

13.00 Uhr: Die spanische Regierung plant die Grenzen ab dem 7. Juni für Geimpfte und Genesene zu öffnen – aus aller Welt. Das gab Regierungschef Pedro Sánchez am Freitag in Madrid bekannt. "Ab dem 7. Juni sind alle geimpften Personen und ihre Familien in unserem Land willkommen – unabhängig von ihrem Herkunftsland."

Dann soll für Geimpfte und Genesene auch die bisherige Testpflicht bei der Einreise entfallen, schreibt die spanische Tageszeitung "El Pais". Demnach werden Impfungen mit in der EU oder von der WHO zugelassenen Vakzinen anerkannt. Falls eine Impfung zwei Dosen benötige seien auch zwei Verabreichungen nachzuweisen. Wie sich der genaue Nachweis für Genesene gestaltet, ist noch unklar. Lesen Sie dazu: Corona-Urlaub – So läuft die Einreise nach Spanien

Mallorca-Touristen: "Ich kriege sonst Depressionen" Mallorca-Touristen: "Ich kriege sonst Depressionen"

Keine Aufhebung der Maskenpflicht in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

12.30 Uhr: Weder Baden-Württemberg noch Rheinland-Pfalz planen eine Aufhebung der Maskenpflicht im Einzelhandel in Regionen mit niedriger Inzidenz. Trotz der guten Entwicklung bei den Corona-Infektionszahlen "bleiben die Grundregeln wie Maskentragen, Abstand halten, Hygienevorschriften beachten und regelmäßiges Testen die Kernstrategie gegen die Corona-Pandemie", betonte die rheinland-pfälzische Staatskanzlei am Freitag.

Ähnliche Ansagen waren auch aus Baden-Württemberg zu vernehmen. "Die Maskenpflicht im Einzelhandel und in anderen kontaktreichen Kontexten ist und bleibt ein einfaches, aber sehr effektives Mittel, um Öffnungsschritte abzusichern", teilte eine Sprecherin der Landesregierung am Freitag mit. "Es gibt Grund zur Zuversicht, aber noch sind die Impfquoten zu gering und die Infektionszahlen zu hoch." Schrittweise, umsichtige Lockerungen seien richtig, aber die grundlegenden Schutzmaßnahmen blieben vorerst ein zentraler Bestandteil.

WHO: Pandemie-Todesrate zwei bis drei mal höher als offizielle Zahlen

11.52 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass mindestens zwei bis drei Mal so viele Menschen an Corona gestorben sind, als durch offizielle Meldestatistiken bekannt ist. Bisher wurden weltweit rund 3.4 Millionen Todesfälle an die WHO übermittelt. Dazu kämen jedoch viele nicht registrierte Todesfälle und Menschen, die an indirekten Folgen der Pandemie gestorben seien, sagten Experten der UN-Behörde am Freitag in Genf.

Die WHO veröffentlichte auch ihre erste Schätzung der Übersterblichkeit für das Jahr 2020, die der Pandemie zugerechnet werden kann. Demnach starben 3 Millionen Menschen - 1.2 Millionen mehr als die offizielle Statistik. Die Schätzung enthält auch diejenigen, die wegen der Überlastung der Gesundheitssysteme, wegen sozioökonomischer Folgen der Corona-Krise oder wegen psychischen Problemen im Zusammenhang mit der Pandemie verstarben. Lesen Sie dazu: Grauen in Indien – Der Ganges spült Tausende Covid-19-Tote an

Aufgebahrt auf dem Sand des Ganges-Ufers: Mutmaßliche Covid-19-Tote, die von ihren Angehörigen ins Wasser gelegt und dann angeschwemmt wurden. Foto: Sanjay Kanojia / AFP

Niedersachsen will Maskenpflicht im Einzelhandel wohl doch nicht aufheben

11.09 Uhr: Die Regierung von Niedersachsen vollzieht bei der geplanten Aufhebung der Maskenpflicht im Einzelhandel anscheinend die Rolle rückwärts. "Die Landesregierung wird diesen Punkt nochmal sehr ernsthaft überdenken", sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag in Hannover. Eine Entscheidung für den Entsprechenden Entwurf wird am Nachmittag erwartet. Dieser sieht bisher vor, in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 die Maskenpflicht ab Dienstag nach Pfingsten aufzuheben.

Seit Bekanntwerden der Pläne am Vortag hätten die Regierung viele kritische Reaktionen aus der Bevölkerung sowie von Beschäftigten aus dem Einzelhandel erreicht, sagte Pörksen. "Seitdem gibt es ein intensives Nachdenken." Die geplanten Lockerungen nach Pfingsten sehen außerdem vor, dass in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 die Schnelltestpflicht für den Einzelhandel wegfällt.

Spahn: "Unsere Ungeduld darf nicht zu Übermut werden"

10.51 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Bundesländern für schnell aufeinander folgende Lockerungen kritisiert. "Ich kann immer nur dafür werben, dass wir Schritt für Schritt vorgehen", sagte Spahn bei seiner wöchentlichen Pressekonferenz zur Corona-Lage in Deutschland. Im Moment komme es ihm in manchen Bundesländern so vor, dass "wochenweise Lockerungen gemacht werden". Wenn man einen Lockerungsschritt gehe, solle man aber wie zwischen Bund und Ländern vereinbart, zunächst einige Wochen warten. "Unsere Ungeduld darf am Ende nicht zu Übermut werden", fuhr Spahn fort. Es müsse so gelockert werden, dass die Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen nachverfolgt werden könnten.

Forderungen nach weiteren Lockerungen im Einzelhandel in Bezug auf Maskenpflicht und Anzahl der Einkäufer erteilten sowohl RKI-Präsident Lothar Wieler als auch Spahn eine Absage. In Geschäften könne es nun einmal zu Situationen kommen, in denen das Virus ohne Einschränkungen einfach übertragen werden könne, sagte Spahn. "Das sind genau die kleinen Situationen, die wir auch wiederhaben wollen und wiederbekommen werden aber die wir in der jetzigen Phase noch vermeiden können, ohne dass es eine größere Belastung ist." Man könne den Einzelhandel nun öffnen aber dabei gelte es weiter aufeinander aufzupassen, mahnte Spahn.

Spahn kritisiert die wochenweisen Lockerungen der Corona-Maßnahmen in den Bundesländern.

Hunderte Quarantänefälle –Sylter Landrat schlägt Alarm

10.13 Uhr: Der Sylter Landrat Florian Lorenzen (CDU) hat wegen mehreren Quarantänefällen in der Modellregion vor einem Corona-Massenausbruch gewarnt. "In Nordfriesland darf kein zweites Ischgl entstehen", sagte Lorenzen, . Landrat Florian Lorenzen (CDU) wies auf den Fall eines unerkannt mit Corona infizierten Urlauberehepaares hin, das um das zweite Maiwochenende herum mehrere Lokale auf Sylt besuchte. Daraufhin musste das Gesundheitsamt tagelang recherchieren und am Ende rund 300 Personen in Quarantäne versetzen. Wären die Lokale weniger voll und besser belüftet gewesen, würden jetzt keine 300 Menschen zuhause sitzen und um ihre Gesundheit fürchten, betonte der Landrat.

In der Urlaubs-Modellregion werden die Corona-Bestimmungen für Gastwirte wieder verschärft. Anlass für das Vorgehen des Kreises sind demnach zahlreiche gravierende Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen, die Kontrollteams des Gesundheitsamtes festgestellt hatten. So wurden Mindestabstände nicht eingehalten, statt höchstens zwei saßen Mitglieder von bis zu acht Haushalten dicht an dicht an den Tischen, Kellner trugen keine Masken, Sperrstunden schienen nicht zu existieren, wie der Kreis mitteilte.

Dehoga: Öffnungen für die Gastronomie kommen teils zu kurzfristig

8.30 Uhr: Eine zu kurzfristige Öffnung der Gastronomie nach sieben Monaten Lockdown ist aus Sicht der Branche oft nicht umsetzbar. Zwar könne man schon davon ausgehen, dass die Gastronomie innerhalb von zehn Tagen und die Hotellerie binnen zwei Wochen wieder hochgefahren werden könnten, sagte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Guido Zöllick, am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". Aktuell agierten die Bundesländer jedoch deutlich kurzfristiger. Wenn teils nur wenige Tage blieben, sei das nicht machbar. "Denn den Betrieb wieder anzufahren, ist das eine. Aber die Gäste dafür zu gewinnen, ist das andere."

In Pandemie: Britische Pflegekräfte verletzen sich häufiger bei der Arbeit

7.57 Uhr: Überarbeitung in der Corona-Pandemie, zu wenig Personal: Britische Pflegekräfte verletzen sich bei der Arbeit häufiger mit spitzen oder scharfen Gegenständen wie Nadeln oder Skalpellen als noch vor einigen Jahren. Das geht aus einer Umfrage der britischen Gewerkschaft der Krankenschwestern und Pfleger (Royal College of Nursing) hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde. Demnach gaben 15 Prozent der rund 7500 befragten Mitglieder an, sich im vergangenen Jahr sogenannte Nadelstichverletzungen zugezogen zu haben. Im Jahr 2008 waren es nur zehn Prozent.

Als mögliche Gründe für den Anstieg nannte die Gewerkschaft unter anderem Übermüdung in der Pandemie, Personalengpässe, einen Mangel an Übung und fehlende Mülleimer für die scharfen Objekte. Nach Ansicht eines Zehntels der Befragten erhöhte auch das Tragen von Corona-Schutzkleidung die Gefahr von Verletzungen.

Großbritannien, Cambridge: Pflegemitarbeiter kümmern sich auf der Intensivstation im Royal Papworth Hospital um Patienten mit Covid-19. Foto: Joe Giddens/PA Wire/dpa

Zweite Corona-Welle: Argentiniens Regierung ordnet harten Lockdown an

7.43 Uhr: Angesichts der zweiten Welle der Corona-Pandemie hat die argentinische Regierung harte Ausgangsbeschränkungen angeordnet. In den besonders betroffenen Gebieten des südamerikanischen Landes gelte bis Ende des Monats eine Ausgangssperre zwischen 18 Uhr und 6 Uhr, kündigte Präsident Alberto Fernández in einer am Donnerstag veröffentlichten Videobotschaft an. Auch tagsüber dürfen sich die Argentinier nur in der Nähe ihres Wohnortes bewegen. Lediglich essenzielle Geschäfte können öffnen. Soziale, religiöse und sportliche Aktivitäten sind untersagt. Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen.

"Wir erleben gerade den schlimmsten Moment seit Beginn der Pandemie", sagte Fernández. "Abseits der Meinung jedes Einzelnen müssen wir den Ernst der Situation anerkennen und uns zusammentun, um diese Katastrophe zu überstehen." Die Regierung verlängerte auch eine ganze Reihe von Hilfsprogrammen für Arbeitnehmer, Familien und Betriebe.

Corona-Zuschuss für die Künstlersozialkasse

7.35 Uhr: Wegen der coronabedingten Einnahmeausfälle erhält die Künstlersozialkasse (KSK) einen Bundeszuschuss von 84,5 Millionen Euro. Das beschloss der Bundestag am späten Donnerstagabend. Auf Honorare von Schauspielern oder Musikern zahlen Kultureinrichtungen normalerweise eine prozentuale Abgabe an die Sozialkasse. Da Konzerte, Theateraufführungen und ähnliche Events jedoch seit Monaten ausfallen, brechen auch die Einnahmen der KSK weg.

Gleichzeitig reagiert der Bundestag auf die schwierige Lage der Künstler, die wegen der Pandemie oftmals nicht in ihrem üblichen Beruf arbeiten können. Normalerweise verlieren sie ihren Krankenversicherungsschutz bei der KSK, wenn sie monatlich mehr als 450 Euro aus nicht-künstlerischer Arbeit einnehmen. Diese Verdienstgrenze wird bis Ende des Jahres auf 1300 Euro angehoben.

Karliczek für weitere Öffnungen an Schulen

7.31 Uhr: Bundesbildungsministerin Anja Karliczek wirbt für weitere Schritte bei der Öffnung der Schulen und die Vorbereitung einer Impfkampagne für Kinder und Jugendliche. "Das Infektionsgeschehen geht zurück", sagte die CDU-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitag). "Daher sollten nicht nur die die Öffnungen in der Wirtschaft und Kultur - so verständlich das selbstverständlich ist - im Fokus stehen, sondern über eine weitere Rückkehr zum Präsenzunterricht nachgedacht werden."

Natürlich sei weiter Vorsicht angesagt. Aber: "Eine breitere Rückkehr zum Präsenzunterricht unter den bekannten Hygienestandards und begleitet von Tests dürfte in den meisten Regionen sehr wahrscheinlich verantwortbar sein, weil die Inzidenzen überwiegend deutlich unter 100 liegen." Kinder und Jugendliche müssten Schritt für Schritt in ein normales Leben zurückfinden. Dazu gehöre auch ein regelmäßiger Schulbesuch, am besten noch vor den Sommerferien.

Mit Maske, ohne Sicherheitsabstand: Der Schulbetrieb birgt ein Risiko, dass sich Kinder mit dem Coronavirus infizieren. Foto: Gregor Fischer / picture alliance/dpa

Wegen Corona: UEFA erwartet Einnahmeausfälle von über 8 Milliarden

7.30 Uhr: Die Coronapandemie hat im europäischen Profifußball für einen beispiellosen finanziellen Einbruch gesorgt. Die UEFA geht in ihrem am Freitag veröffentlichten Bericht zur europäischen Klublandschaft von Ausfällen in Höhe von 7,2 Milliarden Euro allein in den obersten Profiligen aus. Hinzu kommt ein Minus von 1,5 Milliarden in den unteren Klassen. "Klubs, die besonders stark von Zuschauereinnahmen abhängig sind, wurden von der Pandemie besonders beeinträchtigt", heißt es in dem Bericht der Europäischen Fußball-Union. Die Verluste aus dem Ticketverkauf liegen demnach bei bis zu vier Milliarden, aus dem Sponsoring bei weiteren 2,7 Milliarden und aus den Übertragungsrechten bei 1,4 Milliarden Euro. Dem Bericht zufolge betragen die Verluste aus Ticketeinnahmen derzeit 85 Millionen Euro pro Woche. Seit Ausbruch der Pandemie mussten die europäischen Profiklubs auf rund 210 Millionen Stadionbesucher verzichten.

Studie: Niedriger Vitamin-D-Status erhöht Corona-Risiko nicht

7.15 Uhr: Ein niedriger Vitamin-D-Status ist einer neuen US-Studie zufolge kein Risikofaktor für eine Infektion mit dem Coronavirus. Zwar scheine es eine solche Verbindung zu geben, wenn man die Daten allein betrachte, erläutern die Forscher im Fachmagazin "Jama Open Network". Beziehe man aber Einflussfaktoren wie Alter, Geschlecht, Ethnizität, Body-Mass-Index, Blutdruck, Raucherstatus und Wohnort mit ein, gebe es keinerlei Zusammenhang. Menschen mit vergleichsweise niedrigem Vitamin-D-Spiegel haben demnach also kein höheres Risiko, sich mit Sars-CoV-2 anzustecken, als optimal mit dem Vitamin versorgte Menschen.

Studie: Pandemie belastet Schulkinder in Deutschland stark

7.09 Uhr: Die Corona-Pandemie belastet einer Studie zufolge viele Kinder und Jugendliche in Deutschland. Mehr als die Hälfte aller Mädchen und Jungen ist im vergangenen Jahr unglücklicher geworden, wie der am Freitag veröffentliche Präventionsradar 2021 der DAK-Gesundheit ergab. Die Lebenszufriedenheit sei im Schnitt aller befragten Kinder um rund 20 Prozent im Vergleich zu der Situation vor der Corona-Krise gesunken.

Jedes dritte Kind fühle sich zudem in der Schule nicht ausreichend vor dem Virus geschützt. 56 Prozent hielten die Corona-Regeln dort dagegen für angemessen. Gleichzeitig hätten die emotionalen Probleme stark zugenommen - vor allem bei Mädchen, wie die Krankenkasse mitteilte. In der aktuellen Befragung zeigen 23 Prozent Symptome depressiver Störungen wie Traurigkeit, geringes Selbstwertgefühl, Interessensverlust und sozialen Rückzug. Im Vorjahr waren es lediglich 18 Prozent.

Lehrerverband: In Pandemie rund die Hälfte des Präsenzunterrichts ausgefallen Lehrerverband: In Pandemie rund die Hälfte des Präsenzunterrichts ausgefallen

Corona-Impfung: Warum es jetzt wirklich auf den Juni ankommt

6.34 Uhr: Nächste Woche treffen sich Bund und Länder zum Impfgipfel. Die Priorisierung fällt bald, doch viele Fragen sind nach wie vor ungeklärt. Sobald die über Zwölfjährigen geimpft werden können, sind dann auch Millionen Teenager im Rennen, die geschützt in die Sommerferien starten wollen. Lesen Sie hier: Priorisierung endet: Warum es im Juni beim Impfen eng wird

EU-Terrorexperten warnen vor Gewaltbereitschaft von Teilen der Corona-Protest-Szene

2.00 Uhr: Die aufgedeckten Anschlagspläne von Corona-Leugnern in Österreich kommen für die Sicherheitsbehörden in Europa nicht völlig überraschend: Nach Informationen unserer Redaktion warnen Terrorismusexperten der Europäischen Union jetzt vor der Gefahr einer zunehmenden Gewaltbereitschaft in einem Teil der Corona-Protest-Szene. Randbereiche der Corona-Leugner-Bewegung und Gruppen, die sich gegen staatliche Schutzmaßnahmen organisierten, hätten Extremisten mit unterschiedlichem ideologischen Hintergrund angezogen, heißt es im Entwurf eines neuen EU-Ratsberichts, der unserer Redaktion vorliegt. Sie hätten das Potenzial, Gewalttaten zu begehen und könnten zu einer Sicherheits-Herausforderung werden.

Die Rats-Analyse zu den Folgen der Corona-Pandemie für die Bedrohung durch Terrorismus und gewalttätigen Extremismus mahnt die Sicherheitsbehörden, je nach Entwicklung weitere Anstrengungen zu unternehmen. Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise seien wahrscheinlich ein"günstiger Nährboden für Extremisten" verschiedener Ideologien und eine "Brutstätte für Radikalisierung"; die von Corona verursachte Unsicherheit und Angst erhöhe die Anfälligkeit.

Der Bericht warnt zugleich, die Terrorgefahr in Europa sei "nach wie vor hoch", auch wenn die Bedrohung nicht durch die Corona-Pandemie zugenommen habe. Doch hätten terroristische und extremistische Gruppen Kommunikation, Finanzierung und Propaganda seit Beginn der Krise verstärkt ins Internet verlagert, oft mit Verschlüsselungstechnik. Bei einigen Gruppen sei bereits eine zunehmende Radikalisierung zu beobachten. Rechte, linke und islamistische Extremisten hätten Corona in ihre Erzählungen aufgenommen. Zu dem Bericht hatten Vertreter der Mitgliedstaaten, eine Terrorismus-Arbeitsgruppe des EU-Rates, die EU-Polizeibehörde Europol und das EU-Zentrum für nachrichtendienstliche Analyse Einschätzungen beigesteuert. Anfang Juni sollen die EU-Innenminister darüber beraten.

Kinderärzte warnen vor Impfstoffmangel für Jüngere

1.30 Uhr: Angesichts der bevorstehenden Impfstoffzulassung für Kinder ab 12 Jahren warnt der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) vor zu knappen Impfstoff-Lieferungen für Kinderarztpraxen. "Es kommt nicht genug Impfstoff an", sagte BVKJ-Präsident Thomas Fischbach unserer Redaktion. "Es ist eine Katastrophe." Ärzte und Ärztinnen wüssten bereits jetzt nie, wann Impfstoff oder ob Impfstoff komme. Teilweise müssten Kinderärzte chronisch kranke Patienten wieder ausgeladen, weil die Lieferungen geringer ausfallen als versprochen. "Das sorgt für großen Frust und Wut bei den Betroffenen. Und es führt dazu, dass die Impfakzeptanz sinkt, bei Ärzten und bei Patienten."

Die Europäische Arzneimittelagentur rechnet damit, dass der Biontech-Impfstoff im Juni auch für 12- bis 15-Jährige zugelassen wird. Bislang wird der Impfstoff ab 16 Jahren verimpft. Es ist der einzige bislang verfügbare Impfstoff, der überhaupt für Minderjährige zugelassen ist.

Bereits jetzt würden sich deshalb zahlreiche Eltern an die Kinderarztpraxen wenden, erklärte Fischbach. Mit der ebenfalls für Anfang Juni angekündigten Aufhebung der Priorisierung sei eine Erwartungshaltung entstanden. "So ein Heilsversprechen kann man nicht geben, wenn es noch nicht genug Impfstoff gibt", kritisiert der Mediziner. "Die Politik trägt damit den ganzen Ärger in die Praxen, die keinen Einfluss auf die Situation haben."

In den USA können Kinder ab zwölf Jahren nun mit Biontech geimpft werden. (Symbolbild) Foto: imago images/Laci Perenyi

Linke schlägt Bonus-Programm für Jugendliche nach Corona vor

1.00 Uhr: Als Zeichen der Anerkennung für ein Jahr Solidarität mit älteren Menschen und zum Ausgleich für verpasste Erlebnisse schlägt die Linke ein Bonus-Programm für Freizeitaktivitäten für junge Menschen vor. In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel, der unserer Redaktion vorliegt, schreibt Jan Korte, erster parlamentarischer Geschäftsführer der Linken-Fraktion, junge Menschen hätten viel zum Schutz jetzt geimpfter vulnerabler Gruppen beigetragen, müssten selbst aber noch lange auf Impfungen warten. "Schülerinnen und Schüler, Jugendliche und junge Erwachsene haben sich zurückgenommen, und sie tun es noch immer", schreibt Korte. "Ich meine, dass diese gelebte Solidarität Dank und Anerkennung finden sollte."

Er schlägt deshalb vor zu prüfen, wie der Bund Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Zeit nach der Pandemie einen Ausgleich bieten kann. Ohne die Pandemie hätten viele junge Menschen in den letzten Jahren Freunde besucht, Abschlüsse gefeiert und wären auf Konzerte und Festivals gegangen. "Sie hätten die Zeit ihres Lebens gehabt", heißt es im Brief.

Die Politik könne dafür sorgen, dass diese Zeit jetzt komme, zum Beispiel mit Freifahrten für die Deutsche Bahn. Mit einem Bundesprogramm für Festivals und Konzerte könnten Tickets für Leute bis 25 Jahre um die Hälfte billiger gemacht und gleichzeitig der Veranstaltungsbranche geholfen werden, schreibt Korte. Zusammen mit Kommunen und Ländern könne man die Idee auf Jugendherbergen, Sportveranstaltungen und vieles andere übertragen. Die Dauer des Programms, schlägt Korte vor, sollte sich an der Dauer der Pandemie orientieren. Schon als Anerkennung sei ein solches Programm angemessen, so der Linke-Politiker weiter. Er hoffe außerdem, dass mit einem Dank in dieser Form solidarisches Verhalten bei jungen Menschen positiv besetzt und Gemeinschaftssinn gestärkt werden könne.

Corona-News von Donnerstag, 20. Mai: Bundestag beschließt Corona-Zuschuss für Künstlersozialkasse

22.46 Uhr: Wegen der coronabedingten Einnahmeausfälle erhält die Künstlersozialkasse (KSK) einen Bundeszuschuss von 84,5 Millionen Euro. Das beschloss der Bundestag am späten Donnerstagabend. Auf Honorare von Schauspielern oder Musikern zahlen Kultureinrichtungen normalerweise eine prozentuale Abgabe an die Sozialkasse. Da Konzerte, Theateraufführungen und ähnliche Events jedoch seit Monaten ausfallen, brechen auch die Einnahmen der KSK weg.

Gleichzeitig reagiert der Bundestag auf die schwierige Lage der Künstler, die wegen der Pandemie oftmals nicht in ihrem üblichen Beruf arbeiten können. Normalerweise verlieren sie ihren Krankenversicherungsschutz bei der KSK, wenn sie monatlich mehr als 450 Euro aus nicht-künstlerischer Arbeit einnehmen. Diese Verdienstgrenze wird bis Ende des Jahres auf 1300 Euro angehoben.

Bundestag lockert Maskenpflicht bei Kindern

21.17 Uhr: Trotz der Corona-Pandemie müssen Kinder von 6 bis 16 Jahren in Deutschland künftig in vielen Fällen keine FFP2-Masken mehr tragen. Der Bundestag strich am Donnerstagabend eine entsprechende Verpflichtung aus dem Infektionsschutzgesetz. Wenn der Bundesrat ebenfalls zustimmt, ist in Bussen und Bahnen, bei Friseurbesuchen oder medizinischen Terminen für Kinder künftig eine einfache OP-Maske ausreichend. Kinder unter sechs Jahren sind ohnehin generell von der Maskenpflicht ausgenommen.

Gleichzeitig hat der Bundestag strengere Strafen für das Fälschen von Impfpässen beschlossen. Wer gefälschte Impfdokumente oder Testergebnisse nutzt, muss mit bis zu einem Jahr Gefängnis rechnen. Für das Eintragen falscher Angaben drohen sogar zwei Jahre Haft.

Darüber hinaus können Corona-Impfungen künftig nicht mehr nur von Ärzten, sondern auch von Apothekern nachträglich in einen digitalen Impfpass eingetragen werden. Darüber hinaus sind Hochschulen - im Gegensatz zu Schulen - dank der Gesetzesnovelle von der Verpflichtung zum Wechselunterricht ausgenommen.

Trotz der Corona-Pandemie müssen Kinder von 6 bis 16 Jahren in Deutschland künftig in vielen Fällen keine FFP2-Masken mehr tragen. Foto: IMAGO / Westend61

Mallorcas Innengastronomie darf wieder öffnen

20.39 Uhr: Gute Nachricht für Mallorca-Fans: Auf der spanischen Urlaubsinsel und auch auf den anderen Balearen darf die Innengastronomie ab Sonntag im Zuge der guten Corona-Lage erstmals seit März wieder öffnen. Restaurants, Bars und Cafés werden ihre Gäste allerdings zumindest bis zum 5. Juni nur bis 18 Uhr in den Innenbereichen bewirten dürfen, wie die Regionalregierung am Donnerstagabend in Palma mitteilte. Die Außenbereiche dürfen unterdessen auf den Balearen bis 23 Uhr offen bleiben.

Es gelten aber strenge Auflagen: Die Gastronomiebetriebe, die über Terrassen verfügen, dürfen in ihren Innenbereichen zunächst nur maximal 30 Prozent der üblichen Gästezahl bewirten. Für Lokale ohne Außenbereich gilt unterdessen eine Maximalauslastung von 50 Prozent - solange es nicht mehr als 150 Gäste sind. Das ist das Ergebnis eines Treffens des sogenannten Runden Tisches zwischen Vertretern der Regierung, von Unternehmerverbänden und Gewerkschaften am Donnerstagnachmittag.

Nach Corona-Pause – Musiker dürfen zurück in die New Yorker U-Bahn

19.50 Uhr: Nach einer coronabedingten Pause kommt ab Anfang Juni die Musik zurück in die New Yorker U-Bahn. Das Programm "Music Under New York" werde am 4. Juni wieder aufgenommen, teilten Vertreter der Verkehrsbehörde MTA am Donnerstag mit. Masken-, Hygiene- und Abstandsregeln gälten für die Musiker größtenteils weiter, zudem werde ihnen nahegelegt, sich impfen zu lassen.

Unter Musikern gilt die New Yorker U-Bahn, wo offiziell nur mit Auftrittsgenehmigung des "Music Under New York"-Programms gespielt werden darf, als sehr begehrter Konzertort: Die Millionen Menschen, die jährlich mit den New Yorker U-Bahnen und Vorortzügen fahren, sind potenzielle Zuschauer, Entdecker und Geldgeber.

Hunderte Musiker und Bands bewerben sich jedes Jahr für die begehrten Auftrittsgenehmigungen - und müssen sich dann vor einer Jury beweisen. Die insgesamt rund 350 Bands und Musiker im Programm absolvieren pro Jahr rund 7500 Bahn-Auftritte.

Ein leerer Zug hält an einer U-Bahn-Station am Times Square in New York. Foto: Michael Nagle / dpa

Eifelturm soll im Juli wieder öffnen

19.25 Uhr: Der wegen der Corona-Pandemie monatelang geschlossene Eiffelturm soll Mitte Juli wieder öffnen. Tickets könnten ab dem 1. Juni gebucht werden, die Eröffnung ist für den 16. Juli geplant, teilte die Betreibergesellschaft des Wahrzeichens am Donnerstagabend mit. Es würden dann spezielle Hygienemaßnahmen gelten.

Das berühmteste Wahrzeichen von Paris hatte seit vergangenem Herbst wegen der Corona-Beschränkungen geschlossen. Ursprünglich wollte der Turm bereits im Dezember wieder aufmachen. Daraus wurde damals aber wegen der Corona-Lage nichts. Auch im vergangenen Frühjahr war der Turm wegen der Pandemie geschlossen.

Der Eifelturm in Paris ist seit Herbst 2020 für Besuch gesperrt. Foto: Getty Images/iStockphoto

EU einigt sich auf Impfausweis

19.05 Uhr: Rechtzeitig vor der Sommersaison haben sich die EU-Länder und das EU-Parlament auf Details eines europaweiten Zertifikats zum Nachweis von Corona-Impfungen, -Tests und überstandenen Covid-19-Erkrankungen geeinigt. Das teilte die portugiesische Ratspräsidentschaft am Donnerstagabend in Brüssel mit. Damit wächst die Chance auf weitere Reiseerleichterungen in der EU.

Gesundheitskommissarin Stella Kyriakidis sprach von einem "wichtigen Schritt, um Freizügigkeit in der EU so sicher wie möglich wiederherzustellen". Die Regelung schaffe nun "Klarheit und Gewissheit für unsere Bürger".

Bei der Frage, ob es trotz Impfzertifikat weiter Quarantäne- oder Testpflichten bei der Einreise geben soll, fanden beide Seiten einen Kompromiss. Die Mitgliedstaaten hätten sich verpflichtet, von Reisebeschränkungen abzusehen, sofern es die epidemiologische Lage erlaube. Unverändert soll es zudem die Möglichkeit geben, dass die Mitgliedstaaten auch Impfungen mit Vakzinen anerkennen, die nicht in der EU zugelassen sind.

Karlsruhe weist Eilanträge gegen Corona-Notbremse ab

18.55 Uhr: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat am Donnerstagnachmittag mehrere Eilanträge gegen die Corona-Notbremse abgewiesen. Die Regelungen hätten "eine nachvollziehbare Grundlage" und könnten sich auf die bisherigen Erfahrungen mit der Pandemie stützen. Nach einer Folgenabwägung wögen die Belastungen durch Kontaktbeschränkungen Öffnungsbeschränkungen für den Einzelhandel nicht schwerer als das mit der Notbremse verfolgte Ziel des Infektionsschutzes. (Az. 1 BvR 900/21, 1 BvR 968/21 und weitere)

Im ersten Fall wollte der Antragsteller erreichen, dass das Bundesverfassungsgericht die Einschränkung privater Zusammenkünfte aufhebt. Hierzu betonten die Karlsruher Richter, dass diese in vielen Landkreisen gar nicht gelten, weil die Sieben-Tage-Inzidenz dort unter 100 liegt. Zudem sei zu berücksichtigen, dass sich das Coronavirus überwiegend über die Atemluft in Räumen überträgt. Vor diesem Hintergrund habe der Antragsteller unzumutbare persönliche Nachteile nicht dargelegt.

Auch bei den Öffnungsbeschränkungen für den Einzelhandel wiege nach einer vorläufigen Folgenabwägung die Bekämpfung der Corona-Pandemie schwerer als die Umsatzverluste der Händler. Zur Begründung verwiesen die Karlsruher Richter auch hier auf das Ziel, Kontakte in Innenräumen zu beschränken.

Fast 40 Prozent mindestens einmal geimpft

18.17 Uhr: Fast die Hälfte der täglichen Corona-Impfungen sind derzeit Zweitimpfungen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag (Stand: 16.45 Uhr) wurden am Mittwoch 1.059.061 Menschen immunisiert, 508.685 davon bekamen ihre zweite Dosis. Damit sind laut den Angaben bisher 38,8 Prozent (32,3 Millionen) der Deutschen mindestens einmal und 12,5 Prozent (10,4 Millionen) vollständig geimpft.

Je nach Bundesland variiert die Impfquote jedoch. Die höchste Quote an mindestens Erstgeimpften verzeichnet das Saarland mit 43 Prozent. Sachsen liegt mit 33,7 Prozent leicht hinter den anderen Bundesländern zurück.

Im Vergleich zur Vorwoche lag die Zahl der insgesamt verabreichten Impfungen am Mittwoch damit erneut niedriger, der Anteil der Zweitimpfungen stieg. Sieben Tage zuvor wurde mit 1,4 Millionen gesetzten Spritzen der bisherige Tagesrekord aufgestellt.

Eine elektronische Verkehrsanzeige weist den Weg zu einem Impfzentrum in Hannover. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Niedersachsen hebt Maskenpflicht im Handel bei Inzidenz von unter 35 auf

18.05 Uhr: Niedersachsen hebt die Maskenpflicht für den Einzelhandel in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 ab Dienstag nach Pfingsten auf. Dies geht aus dem Entwurf für kurzfristige Lockerungen der staatlichen Corona-Beschränkungen im Land hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Voraussetzung ist, dass die Inzidenz, also die Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen, in der jeweiligen Region fünf Werktage unter 35 liegt. Weitere Hygieneauflagen für den Handel bleiben allerdings bestehen. Im landesweiten Durchschnitt betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag 46,6, in 11 der 45 Landkreise und Großstädten lag die Inzidenz bereits unter 35.

Lauterbach lehnt Aufhebung der Maskenpflicht für Geimpfte ab

17.51 Uhr: Gesundheitspolitiker von SPD und Grünen lehnen die Forderung nach einer Aufhebung der Maskenpflicht für vollständig Geimpfte ab. "Der Vorschlag geht in eine völlig falsche Richtung", sagte der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Neben dem Restrisiko einer Corona-Infektion oder Weitergabe lasse sich die generelle Maskenpflicht in diesem Fall kaum noch wirksam durchsetzen. Auch der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen bezeichnete den Vorschlag im RND-Interview als "äußerst riskant".

Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD, wartet auf den Beginn einer Pressekonferenz. Foto: Michael Kappeler / dpa

Heidelberg: Abiturfeier mit 300 Menschen aufgelöst

17.45 Uhr: Mit ihrer Abiturfeier haben etwa 300 junge Menschen in Heidelberg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, hatten sich die jungen Leute bei der wegen der Corona-Pandemie ohnehin verbotenen Feier zudem nicht an Abstandsgebot und Maskenpflicht gehalten. Der städtische Ordnungsdienst habe die Auflösung der Feier auf der Neckarwiese verfügt. Mit Lautsprecherdurchsagen wurden die Partygäste dazu aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Dennoch wollten manche der "alkoholisierten und diskussionsfreudigen" Feiernden nicht gehen. Die Wiese sei schließlich von Polizei und Ordnungsdienst geräumt worden.

Schweden meldet die meisten Neuinfektionen in Europa

17.38 Uhr: Schweden hat im europäischen Corona-Vergleich die traurige Spitze bei den Neuinfektionszahlen übernommen. Wie aus den am Donnerstag aktualisierten Zahlen der EU-Gesundheitsbehörde ECDC hervorging, kam das skandinavische Land mit seinem viel beachteten Sonderweg im jüngsten Vergleichszeitraum auf eine 14-Tages-Inzidenz von 577 pro 100.000 Einwohner. Das ist der höchste Wert aller Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, zu dem neben den 27 EU-Staaten auch Norwegen, Island und Liechtenstein gehören. Knapp dahinter folgen Litauen (563), Zypern (522) und die Niederlande (483).

Österreich: Waffen bei Corona-Leugnern gefunden

17.00 Uhr: Bei einer Razzia hat die Polizei in Österreich bei Gegnern von Corona-Maßnahmen Waffen und Munition sichergestellt. Die Männer hätten sich in einer Chat-Gruppe über Sprengkörper und den Kauf von Waffen unterhalten, teilte das Innenministerium in Wien am Donnerstag mit. Die Anzahl der Verdächtigen gab das Ministerium vorerst nicht bekannt.

Die Mitglieder der Gruppe unterhielten sich demnach unter anderem über den Bau von Splitterbomben und den Einsatz von Molotowcocktails gegen Polizisten. Bei einer Demonstration am vergangenen Samstag sollen gewaltsame Aktionen geplant gewesen sein.

Live: Pressestatement von Innenminister @karlnehammer. Thema: Attacken auf Polizisten geplant - Einsatz gegen radikale Corona-Leugner

Einen Tag davor führten Verfassungsschützer in fünf Bundesländern Hausdurchsuchungen und Verhöre durch. Dabei wurden unter anderem zwei Faustfeuerwaffen, eine Langwaffe, etwa 3500 Schuss Munition und Schwerter gefunden. Außerdem wurden Schutzwesten, Helme und Funkgeräte sichergestellt.

Polizeibeamte in Wien. Österreichische Behörden haben einen Anschlag von Corona-Leugnern verhindert. Foto: Hans Klaus Techt / APA/dpa

Corona-Hotspot Nepal bittet um Impfstoffspenden

16.42 Uhr: Angesichts schnell steigender Corona-Zahlen hat Nepal die Weltgemeinschaft um Impfstoffspenden und andere Hilfe zur Bewältigung der Pandemie gebeten. Die Regierung sei mit ausländischen Botschaften im Gespräch, sagte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Außerdem versuche das arme Land im Himalaya selbst Impfstoff zu kaufen. Nach einem Tweet der zuständigen EU-Botschafterin haben EU-Länder, darunter Deutschland, Nepal unter anderem 77 Beatmungsgeräte, 50 Sauerstoffflaschen und 2,4 Millionen Masken zur Verfügung gestellt.

Nepal erlebt gerade wie sein Nachbarland Indien eine schlimme Corona-Welle, die Krankenhäuser überfordert. Betten und medizinischer Sauerstoff gehen aus. Die Positiv-Rate bei Corona-Tests ist hoch. Am Mittwoch wurden in dem 30-Millionen-Einwohner-Land bei 21 847 Tests 8173 Infektionen erfasst, wie es aus dem Gesundheitsministerium hieß. Auch auf dem Mount Everest, der sich an der Grenze zwischen Nepal und China befindet, haben Bergsteigerinnen und Bergsteiger schon Infektionen gemeldet.

Apothekenverband: Digitalisierung von Impfnachweisen ab Mitte Juni möglich

16.16 Uhr: Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) rechnet damit, dass vollständig geimpfte Bürger bereits Mitte nächsten Monats ihre gelben Impfpässe digitalisieren können: "Wir arbeiten unter Hochdruck an einer Lösung und gehen davon aus, dass Apotheken bereits ab Mitte Juni Impfnachweise digitalisieren können", sagte ABDA-Sprecher Reiner Kern dieser Redaktion.

Das gelte unter der Voraussetzung, dass alle rechtlichen und technischen Vorgaben, die Dritte liefern müssten, schnellstmöglich auf dem Tisch lägen. Es würden sich jedoch nicht sämtliche Apotheken daran beteiligen: "Nicht alle werden die Ressourcen haben, jetzt auch noch Impfnachweise zu digitalisieren", so der Sprecher.

Patienten, die in ihrer Umgebung eine Apotheke zur Digitalisierung ihres Impfnachweises suchten, sollten das aber über dieselbe Internetseite tun können, auf der man jetzt schon Apotheken suchen könne, die Antigen-Schnelltests anbieten. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen nicht nur Ärzte sondern künftig auch Apotheker nachträglich Impfzertifikate ausstellen können.

Mithilfe des Impfzertifikats soll das Reisen innerhalb der EU erleichtert werden.

Italien stützt Wirtschaft und Arbeitsmarkt mit 40 Milliarden Euro

15.50 Uhr: Italiens Regierung hat am Donnerstag ein Maßnahmenbündel im Umfang von 40 Milliarden Euro zur Stützung der von Corona angeschlagenen Wirtschaft verabschiedet. Das teilte Außenminister Luigi Di Maio auf Facebook mit.

Im Zentrum stehen den Angaben nach Hilfszahlungen an notleidende Unternehmen von rund 15,4 Milliarden Euro. Zudem will Rom laut Medien rund fünf Milliarden Euro in die Hand nehmen, um Wellen von Entlassungen nach dem Ende eines gesetzlichen Stopps im Sommer abzufedern. Wiedereinstellungen sollen gefördert werden. Der Tourismussektor des beliebten Urlaubslandes kann ebenfalls mit neuen Finanzspritzen rechnen.

Für arme Bürger wurde die Zahlung von Notfalleinkommen verlängert. Außerdem gewährt Rom weitere Steuererleichterungen und füllt zugleich klamme Kommunalkassen auf. Nach dem Okay im Kabinett von Ministerpräsident Mario Draghi gehen die Vorlagen in beide Parlamentskammern. Dort können die Volksvertreter nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa noch Änderungen erwirken.

Stiko-Vorsitzender kritisiert Aufhebung der Priorisierung

15.15 Uhr: Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, sieht die Aufhebung der Priorisierung bei den Corona-Impfungen im Juni skeptisch. Sie sei an Orten, an denen Menschen mit erhöhter Priorität noch immer auf einen Impftermin warten, "nicht im Sinne der Stiko", sagte Mertens am Donnerstag bei "Zeit Online". Er fürchte, dass viele Hausarztpraxen "unter dem Ansturm der Impfwilligen zusammenbrechen" werden.

Die Entscheidung von Bund und Länder führte Mertens auch auf öffentlichen Druck zurück: "Die Urlaubszeit steht an, hinzu kommt der Wahlkampf." Es gebe inzwischen immer mehr Beispiele, bei denen politische Entscheidungen und wissenschaftlich begründete Empfehlungen auseinanderlägen. "Es werden jetzt Sachen entschieden, die mit einer wissenschaftlichen Herangehensweise nur noch wenig zu tun haben."

Er verwies dazu auch auf die mögliche Verkürzung des Impfabstands bei der Astrazeneca-Impfung von zwölf auf vier Wochen. Diese gehe eindeutig mit einem geringeren Impfschutz einher. Auch dass sich nun viele junge Menschen mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen, der für alle Menschen freigegeben wurde, nannte Mertens "nicht die beste Entscheidung". Die Stiko empfiehlt diese Impfung für Menschen unter 60 Jahren nur in Ausnahmefällen.

Ein Hausarzt wirbt vor seiner Kölner Praxis für Termine zur Impfung mit dem Impfstoff von Astra Zeneca Foto: Oliver Berg / dpa

Zahl der Intensivpatienten mit Covid-19 weiter rückläufig

14.55 Uhr: Auf den Intensivstationen in Deutschland geht die Zahl der Covid-19-Patienten in Behandlung weiter zurück. 3594 dieser Erkrankten werden derzeit noch in Kliniken versorgt, wie es im Report des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Daten des Divi-Intensivregisters vom Donnerstag heißt. Das sei ein Rückgang um 114 im Vergleich zum Vortag.

Zum Höhepunkt der dritten Welle in den Krankenhäusern Ende April waren mehr als 5100 Covid-19-Patienten zeitgleich auf Intensivstationen versorgt worden. Seit Anfang Mai ist die Entwicklung rückläufig. Der Anteil der Patienten, die invasiv beatmet werden, wird derzeit mit 63 Prozent angegeben. Eine Trendumkehr zeichnet sich mittlerweile auch bei der Anzahl der Intensivbereiche ab, die eine eingeschränkte Betriebssituation melden.

"Schwarzer Pilz" grassiert unter indischen Covid-Patienten

14.25 Uhr: Wegen des unter Corona-Patienten grassierenden "Schwarzen Pilzes" richtet die indische Hauptstadt Neu-Delhi spezielle Krankenhausabteilungen ein. In drei Kliniken solle es gesonderte Abteilungen für die wachsende Zahl von Mukormykose-Patienten geben, teilte Neu-Delhis Regierungschef Arvind Kejriwal am Donnerstag mit.

Immer mehr Covid-19-Patienten in Indien sind von der seltenen, aber lebensbedrohlichen Pilzinfektion betroffen. Mehr als 200 sollen es allein in Neu-Delhi sein. Mehr als 50 Prozent der vom "Schwarzen Pilz" befallenen Patienten sterben innerhalb weniger Tage. In einigen Fällen müssen Augen und Oberkiefer chirurgisch entfernt werden, um die Ausbreitung der Infektion zu stoppen. Im ohnehin überlasteten indischen Gesundheitssystem herrscht auch ein Mangel an Anti-Pilz-Medikamenten.

Einige Ärzte machen den weitverbreiteten Einsatz von Steroiden gegen das Coronavirus für die Ausbreitung der Pilzerkrankung verantwortlich.

Junge Menschen in Indien bei der Anmeldung für eine Covid-Impfung Foto: Arun Sankar / AFP

WHO: Zugelassene Impfstoffe gegen alle Corona-Varianten wirksam

14.00 Uhr: Die bisher zugelassenen Corona-Impfstoffe sind nach den Worten des Europa-Direktors der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Hans Kluge, gegen alle derzeit grassierenden Varianten des Covid-19-Erregers wirksam. Dennoch gelte es in der Pandemie weiterhin, Vorsicht walten zu lassen, betonte Kluge bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Von Auslandsreisen riet der WHO-Europa-Direktor angesichts der Infektionslage weiterhin ab.

Sämtliche der bisher aufgetretenen Corona-Varianten sprächen auf die "verfügbaren und zugelassenen Vakzine" an, betonte Kluge. Im Kampf gegen die Mutanten sollten auch weiterhin alle bereits erprobten Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln eingesetzt werden.

Live-Auftritt von ESC-Sieger Duncan Laurence gestrichen – Corona-Infektion

13.50 Uhr: Der niederländische ESC-Sieger Duncan Laurence hat sich mit dem Corona-Virus infiziert und kann daher nicht live beim Finale des Eurovision Song Contest am Samstag in Rotterdam auftreten.

Laurence habe aber nur milde Covid-Symptome, erklärten die niederländischen Organisatoren am Donnerstag in Rotterdam. Er befinde sich nun in Quarantäne. Während des Finales sollte der 27-Jährige einen neuen Song vorstellen. Der Sänger werde aber in anderer Form teilnehmen, versicherten die Veranstalter.

Der Sieger 2019: Duncan Laurence aus den Niederlanden beim ESC in Tel Aviv. Foto: Antti Aimo-Koivisto / dpa

Österreich gibt den Impfstoff frei

13.45 Uhr: In Österreich wird die Priorisierung nach Altersgruppen bei der Corona-Impfung aufgehoben. Die Hausärzte könnten nun nach ihrem Ermessen frei entscheiden, wen sie impfen wollten, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein am Donnerstag in Wien. "Jetzt geht es mit dem Impfen tatsächlich voll los", sagte er angesichts der nun zur Verfügung stehenden Mengen an Vakzinen. Er rechne auch damit, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) den Impfstoff von Biontech/Pfizer in Kürze für die 12- bis 15-Jährigen zulassen werde. In Österreich hat bisher etwa 40 Prozent der aktuell impfbaren Bevölkerung ab 16 Jahren eine erste Impfung erhalten. Lesen Sie unseren Kommentar zum Thema: Impfneid? Nein, Logik: Priorisiert die 16+-Generation!

WHO warnt Europa: "Nicht den selben Fehler machen"

12.55 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt angesichts sinkender Corona-Zahlen in Europa vor einem vorzeitigen Nachlassen im Kampf gegen die Pandemie. Die Zahl der nachgewiesenen wöchentlichen Neuinfektionen in der europäischen Region sei zwar innerhalb eines Monats von 1,7 Millionen um rund 60 Prozent auf knapp 685.000 in der vergangenen Woche zurückgegangen, sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge am Donnerstag auf seiner regelmäßigen Online-Pressekonferenz in Kopenhagen.

"Aber dieser Fortschritt ist zerbrechlich. Wir waren hier schon einmal. Lasst uns nicht dieselben Fehler machen, die zu dieser Zeit im vergangenen Jahr gemacht wurden", sagte Kluge. Diese Fehler hätten zu einem Wiedererstarken des Coronavirus sowie dazu geführt, dass die europäischen Gesundheitssysteme, Gemeinschaften und Volkswirtschaften erneut die volle Kraft der Pandemie gespürt hätten. "Wir haben unsere Lektion auf die harte Weise gelernt", sagte Kluge.

Pflegende auf einer Intensivstation in Sachsen-Anhalt Foto: Waltraud Grubitzsch / dpa

EU-Parlament für Aussetzung der Patente von Impfstoffen

12.30 Uhr: Das EU-Parlament hat sich für eine vorübergehende Aussetzung der Patente für Corona-Impfstoffe ausgesprochen. Die Abgeordneten forderten in einer am Donnerstag verabschiedeten Entschließung die EU auf, entsprechende Initiativen Indiens und Südafrikas bei der Welthandelsorganisation WTO zu unterstützen. Von Pharmaunternehmen wird darin gleichzeitig verlangt, "Wissen und Daten" zur Impfstoffherstellung über die WTO zur Verfügung zu stellen.

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hatte Anfang Mai überraschend signalisiert, dass sie eine Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe unterstützen will. EU-Ratspräsident Charles Michel hatte aber nach einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs erklärt, die Europäer sähen in diesem Schritt "keine Wunderlösung", der schnell mehr Impfstoff für ärmere Länder bringen werde.

Eine Klinik-Mitarbeiterin zieht den Covid-19 Impfstoff von Biontech/Pfizer für eine Impfung auf eine Spritze. Foto: dpa

EU-Vertrag mit Biontech-Lieferung in Kraft

11.32 Uhr: Der angekündigte EU-Vertrag mit Biontech/Pfizer über den Kauf von bis zu 1,8 Milliarden weiteren Dosen Corona-Impfstoff ist unterzeichnet und damit in Kraft. Dies teilte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel mit. Sie hatte schon vor knapp zwei Wochen erklärt, dass die Verhandlungen abgeschlossen seien. Danach liefen noch Einspruchsfristen, die nun verstrichen sind. Der Vertrag läuft bis 2023. 900 Millionen Dosen sind fest bestellt, weitere 900 Millionen eine Option.

So sollen die 70 bis 80 Millionen Kinder in der EU gegen Covid-19 geschützt und Impfungen von Erwachsenen aufgefrischt werden. Das Vertragsvolumen wird auf bis zu 35 Milliarden Euro geschätzt. Für die laufende Impfkampagne hat die EU bereits zwei Rahmenverträge mit BioNTech/Pfizer über 600 Millionen Impfdosen geschlossen, die seit Ende 2020 ausgeliefert werden.

China kündigt Impfstoffe für fast 40 afrikanische Länder an

11.07 Uhr: China stellt nach eigenen Angaben knapp 40 afrikanischen Ländern Corona-Impfstoffe zur Verfügung. Die Vakzine würden entweder gespendet oder zu günstigen Preisen verkauft, erklärte der Direktor der Afrika-Abteilung des Außenministeriums, Wu Peng, in Peking. Wu verglich die chinesischen Bemühungen mit den Handlungen "einiger Länder, die sagen, sie müssten erst ihre eigenen Leute impfen, bevor sie Vakzine an andere Länder liefern könnten" - eine offensichtliche Spitze gegen die Vereinigten Staaten.

China glaube natürlich, dass die Chinesen so schnell wie möglich geimpft werden müssten, aber vesuche auch, anderen Ländern in Not zu helfen, erklärte Wu. China hat nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AP mehr als 45 Ländern rund eine halbe Milliarde Impfdosen zugesagt. Die US-Regierung von Präsident Joe Biden kündigte zuletzt an, weitere 20 Millionen Dosen in den kommenden sechs Wochen zu spenden. Insgesamt haben die USA damit 80 Millionen Dosen zugesagt, ohne zu erklären, welche Länder die Empfänger sein sollen.

Nur einzelne Praxen ziehen sich vom Impfen zurück

10.35 Uhr: Laut dem Bundesvorsitzenden des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, ziehen sich bisher nur vereinzelte Hausärzte aus der Impfkampagne zurück. "Unserem Kenntnisstand nach sind das bisher Einzelfälle", sagte Weigeldt der Nachrichtenagentur Reuters.

Der Grund sei bei diesen Praxen der stetige Druck sowie die Enttäuschung der Patienten, die noch keinen Impftermin erhalten könnten. "Ein Großteil der Hausarztpraxen tut weiterhin alles, um möglichst schnell, möglichst viele Patientinnen und Patienten zu impfen."

Eine Allgemeinmedizinerin impft in ihrer Praxis eine Patientin gegen das Coronavirus. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Müller verteidigt uneinheitliche Tourismusstrategien in den Ländern

10.30 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat die voneinander abweichenden Öffnungsstrategien in den Bundesländern für den Tourismus verteidigt. Es gebe in den Ländern nach wie vor "unterschiedliche Voraussetzungen und unterschiedliche Infektionszahlen und Verläufe, unterschiedliche Testmöglichkeiten", sagte Müller im ARD-Morgenmagazin. Er verwies zudem auf Gerichtsentscheidungen, "die das eine oder andere möglich machen oder nicht".

Müller betonte unter anderem mit Blick auf Berlin, dass der Tourismus in Großstädten anders sei als etwa in ländlichen Regionen. In den Städten seien die Menschen nicht den ganzen Tag im Freien und zögen sich dann in ihre Ferienwohnung zurück, sondern hielten sich mehr in geschlossenen Räumen auf. Müller zeigte sich zugleich überzeugt, dass es aber in allen Bundesländern "schrittweise nach vorne" geht. Zum Sommer hin werde dann, wenn die Zahlen sich so weiterentwickelten wie aktuell, "dann sehr viel möglich sein."

Pandemie: London appelliert an "gesunden Menschenverstand" von Urlaubern

10.00 Uhr: Trotz Reiseplänen vieler Briten für Länder, die als Corona-Risikogebiete eingestuft sind, hält die Regierung in London an den geplanten Lockerungen fest. Verkehrsminister Grant Shapps appellierte an den "gesunden Menschenverstand" seiner Landsleute. In Staaten, die auf einer roten oder bernsteinfarbenen Länderliste stehen, solle es keine Urlaubsreisen geben, sagte Shapps dem Sender "Sky News". Ansonsten gebe es "jede Menge Schwierigkeiten".

Einem Bericht des "Telegraph" zufolge wollen in den kommenden Tagen bis zu 270.000 Menschen aus Großbritannien in sogenannte bernsteinfarbene Länder fliegen. Dazu gehören fast alle EU-Staaten, auch Deutschland. Menschen, die aus solchen Ländern im Vereinigten Königreich ankommen, müssen sich zehn Tage zu Hause isolieren und auf eigene Kosten zwei Corona-Tests machen. Dies gilt auch für Briten, die nach Hause zurückkehren. Wer aus einem "roten" Land - wie Indien, Brasilien, Südafrika oder Türkei - kommt, muss in Hotel-Quarantäne.

In den kommenden Tagen wolen bis zu 270.000 Menschen aus Großbritannien in sogenannte bernsteinfarbene Länder fliegen. Dazu gehören fast alle EU-Staaten, auch Griechenland. Foto: imago images/ANE Edition

FDP-Abgeordneter - PCR-Test vor Urlaubssaison kostenlos machen

9.30 Uhr: Der FDP-Wirtschaftspolitiker Gerald Ullrich hat gefordert, Urlaubern ohne Impfangebot vor der Sommerferien einen kostenlosen Corona-PCR-Test zu ermöglichen. Vor allem Familien mit Kindern seien durch die Corona-Krise seit über einem Jahr hart belastet, sagte Ullrich der Deutschen Presse-Agentur.

"Nun können sie den lang ersehnten Sommerurlaub nicht flexibel nach eigenen Bedürfnissen planen und gestalten. Denn aufgrund von Impfstoffmangel, den es in den nächsten Wochen in Deutschland noch geben wird, erhalten sie bis zum Start der Sommerferien kein Impfangebot", sagte Ullrich.

Bildungsgewerkschaft gegen Impfpflicht für Lehrer

9.08 Uhr: Die Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Marlis Tepe, hat sich gegen eine Corona-Impfpflicht für Lehrerinnen und Lehrer ausgesprochen. "Wir halten viel davon, ein Impfangebot für alle Lehrerinnen und Lehrer zu machen", sagte Tepe im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Eine Impfpflicht lehne sie jedoch ab. Es sei auch gut verständlich, dass für Kinder in den Schulen keine Impfpflicht vorgesehen werde.

Vor wenigen Tagen hatte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, eine Impfpflicht für verbeamtete Lehrer ins Spiel gebracht. Er rechne mit einer politischen Debatte über das Thema, sagte Meidinger der "Welt". Seiner Ansicht nach hätte der Staat bei entsprechender gesetzlicher Regelung die Handhabe dazu.

9.05 Uhr: Prinz William hat seine erste Corona-Impfung erhalten, teilt der Kensington-Palast mit. "An alle, die sich an der Impfkampagne beteiligen - danke für alles, was ihr getan habt und weiterhin tut", wurde der Prinz zitiert.

On Tuesday I received my first dose of the COVID-19 vaccine.



To all those working on the vaccine rollout - thank you for everything you've done and continue to do.

IOC bekräftigt Sicherheit der Olympischen Spiele

8.46 Uhr: Das Internationale Olympische Komitee (IOC) sichert den Athleten und dem Gastgeberland erneut Corona-sichere Sommerspiele in Tokio zu. In einer Videokonferenz sagt IOC-Chef Thomas Bach, dass er davon ausgehe, dass mehr als 80 Prozent der Bewohner des Olympischen Dorfes vor den Spielen am 23. Juli geimpft sein werden.

Er weist zugleich Befürchtungen zurück, dass die Spiele eine neue Infektionswelle auslösen würde: Andere Sportereignisse hätten gezeigt, dass Veranstaltungen unter strikten Corona-Vorkehrungen sicher stattfinden könnten.

Betriebsärzte müssen bis Freitag Impfstoff bestellen

8.22 Uhr: Ab Anfang Juni dürfen auch Betriebsärzte gegen Corona impfen - sie müssen sich mit der Bestellung von Impfstoff allerdings beeilen. Das geht aus einer Handreichung des Arbeitgeberverbands BDA hervor, die dem "ARD-Hauptstadtstudio" vorliegt. Demnach müssen die Betriebsärzte bis Freitagmittag den Impfstoff bestellt haben, damit es pünktlich am 7. Juni losgehen kann.

Lambrecht gegen Corona-Impfpflicht in Schulen und Kitas

7.55 Uhr: Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) lehnt eine gesetzliche Verpflichtung zur Impfung von Kindern gegen das Coronavirus ab. "Wir setzen darauf, dass sich ausreichend Kinder und Jugendliche freiwillig impfen lassen, sobald dies möglich ist. Ich gehe davon aus, dass dies noch im Sommer der Fall sein wird", sagte Lambrecht dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland."

Die Corona-Infektion sei mit den Masern nicht vergleichbar, betonte die Ministerin. Im Gegensatz zu Corona sei bei Masern das Risiko von schweren Komplikationen und Langzeitfolgen bei kleinen Kindern besonders hoch. Zudem seien Masern extrem ansteckend.

Eine Ärztin mit Maske untersucht ein Kind, das ebenfalls eine Maske trägt. Foto: Shutterstock/FamVeld

Corona-Impfpriorisierung in Bayern aufgehoben

7.45 Uhr: In Bayern ist ab heute jeder berechtigt, sich in Haus- und Facharztpraxen gegen Corona impfen zu lassen. In Baden-Württemberg und Berlin ist die Priorisierung bei den Corona-Impfungen in Arztpraxen bereits aufgehoben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte den 7. Juni als Stichtag für die bundesweite Aufgabe der Impfreihenfolge genannt.

Deutsche trinken sich Corona-Lockdown schön

7.28 Uhr: Wegen Corona sind seit vielen Monaten große Feste verboten, Bars und Gaststätten waren vielerorts geschlossen. Trotzdem hat in Deutschland der ohnehin schon hohe Alkoholkonsum voriges Jahr noch zugenommen – der Verkauf alkoholischer Getränke legte hierzulande während der Corona-Krise um 3,3 Prozent zu.

Ein aktueller OECD-Report zeigt: Deutschland belegt nun den Spitzenplatz beim Pro-Kopf-Verbrauch von Alkohol. Die Folgen wiegen schwer und Wein und Bier helfen nur kurzfristig gegen den Corona-Blues, schreibt Redakteurin Diana Zinkler.

Mallorca - Kein Partytourismus in diesem Sommer

7.14 Uhr: Mallorca-Urlauber werden auf ausgelassenen Partytourismus auch in diesem Jahr wohl verzichten müssen. Der massive Partytourismus, auf den Mallorca in den Jahren vor der Pandemie noch gesetzt habe, sei mit der aktuellen Situation nicht vereinbar, sagten Balearen-Präsidentin Francina Armengol im Interview mit dem "ARD-Studio Madrid." Wann und ob die Partyszene auf der Insel wieder in einem Normalbetrieb gehen kann, sagte die Regierungschefin nicht. Aber für diese Saison schloss sie es aus.

Urlaub auf Mallorca: Touristen baden am Magaluf-Strand im Meer. (Archivbild) Foto: Clara Margais / dpa

Arbeitsgemeinschaft für Kinder und Jugendhilfe fordert Ausweitung der Schulsozialarbeit

1.00 Uhr: Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder und Jugendhilfe (AGJ) fordert eine deutliche Ausweitung der Schulsozialarbeit, um die Folgen der Corona-Krise für Kinder abzufedern. "Wir brauchen an Deutschlands Schulen eine Grundversorgung mit Sozialarbeitern", sagte Karin Böllert, Vorsitzende der AGJ, unserer Redaktion. "Konkret muss es für 500 Schülerinnen und Schüler mindestens einen Sozialarbeiter geben." Pro Schule müsse es eine vorgeschrieben Mindestzahl von Fachkräften aus der Sozialarbeit geben, "und zwar von der Grundschule bis zum Gymnasium".

Die AGJ ist ein bundesweites Netzwerk der der freien und öffentlichen Jugendhilfe, darin sind unter anderem bundesweite Jugendverbände und die Jugend- und Familienbehörden der Länder organisiert.

Schon in der Vor-Corona-Phase habe es im schulischen Normalbetrieb ein großes Defizit gegeben, erklärte Böllert. "Hinzu kommt jetzt, dass die Pandemie mit dem über einjährigen Distanz- und Wechselunterricht deutliche Spuren bei vielen Schülerinnen und Schülern hinterlassen hat." Der ‚ Krisenmodus‘ werde den Bedarf an sozialer Betreuung und spezieller Förderung jetzt noch einmal enorm steigen lassen. Auch der geplante Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter werde mehr Sozialarbeit an Schulen erforderlich machen.

