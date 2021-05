Biontech und Moderna wirken wohl auch gegen indische Virus-Varianten

Di, 18.05.2021, 14.03 Uhr

Die Corona-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna sind laut einer US-Studie wohl auch gegen die zwei indischen Virus-Varianten B.1.617 und B.1.618 hoch wirksam. Die Erkenntnisse müssen aber noch abschließend bestätigt werden. of Americans at various US locations receiving Moderna, Johnson & Johnson and Pfizer vaccines.