Italien: Neun Tote bei Seilbahn-Unglück am Lago Maggiore – zwei Kinder verletzt

Beim Absturz einer Seilbahn am Lago Maggiore in Italien sind am Sonntag neun Menschen ums Leben gekommen. Zwei Kinder in kritischem Zustand wurden der Bergrettung zufolge in eine Turiner Klinik geflogen.

Wie es zu dem Absturz kam, war zunächst unklar. Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa soll ein Kabelriss im obersten Bereich der Seilbahn-Strecke für das Unglück verantwortlich sein. Sie verbindet den Ort Stresa mit dem gut 1500 Meter hohen Monte Mottarone. Die Bahn sei gut besucht gewesen, unter anderem wegen des schönen Wetters.

Unglück am Lago Maggiore: Trauer in Italien

Bilder vom Unglücksort zeigten am Sonntagmittag eine völlig zerstörte Seilbahnkabine, die an einem Waldrand lag.

Das Unglück ereignete sich im Urlaubsort Stresa, der am Ufer des Lago Maggiore liegt. Lesen Sie außerdem: Vulkanausbruch im Kongo – Lava bedroht Millionenstadt Goma

Sto seguendo con grande apprensione le notizie che arrivano dal Piemonte, dove una cabina della funivia Stresa-Mottarone è crollata, causando almeno 9 vittime e 2 bambini gravemente feriti. La Liguria è vicina alla comunità piemontese, una preghiera per le vittime. — Giovanni Toti (@GiovanniToti) May 23, 2021

Liguriens Regionalpräsident Giovanni Toti drückte den Menschen im Piemont sein Beileid aus. Die Tragödie versetze einen in Trauer – an einem Sonntag, der eigentlich für die Hoffnung stehen sollte, schrieb EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni auf Twitter.

Die Gegend um den Lago Maggiore ist bei Urlaubern beliebt. Erst seit Samstag dürfen in Italien die Seilbahnen wieder ihren Betrieb aufnehmen. Das hatte die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi im Zuge von Lockerungen der Corona-Beschränkungen kürzlich beschlossen.

(pcl/AFP/dpa)