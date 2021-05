Zyklon "Yaas" hinterlässt große Schäden in Indien

Zyklon "Yaas" hinterlässt große Schäden in Indien

Do, 27.05.2021, 15.40 Uhr

Zyklon "Yaas" hat in Indien und Bangladesch eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Mehrere Menschen starben, in Indien wurden 1,5 Millionen Menschen in Sicherheit gebracht.