Kleine Schwester der Freiheitsstatue reist nach New York

Kleine Schwester der Freiheitsstatue reist nach New York

Mo, 07.06.2021, 19.29 Uhr

Eine Mini-Variante der Freiheitsstatue reist von Paris nach New York: Sie soll am US-Unabhängigkeitstag am 4. Juli auf Ellis Island mit ihrer großen Schwester zu sehen sein. Auch die Originalstatue von 1886 war ein Geschenk Frankreichs.