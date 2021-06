Delta-Variante: Wie geht an Schulen mit der Corona-Mutante weiter?

Während die Corona-Zahlen in Deutschland im Sommer auf einem Rekordtief liegen, warnen Experten vor der Delta-Variante des Coronavirus. Der Anteil der Virus-Mutation steigt weltweit an.

Seit über einem Jahr ist das Leben in Deutschland von der Corona-Pandemie geprägt. Nun macht sich vorsichtig Hoffnung breit: Die Impfkampagne schreitet voran, die Infektionszahlen sinken. Doch die Delta-Variante ist trotz niedriger Sieben-Tage-Inzidenz auf dem Vormarsch. Die Mutante gilt als ansteckender als der ursprüngliche Wildtyp des Coronavirus. Was bedeutet das in Hinblick auf die Schulöffnungen?

Nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch Eltern fragen sich, wie es nach den Sommerferien an den Schulen weitergeht. Die Bundesregierung unterstreicht die angestrebte Rückkehr zum vollen Schulbetrieb, verweist aber auch auf Risiken wegen der Delta-Variante. "Geöffnete Schulen haben eine ganz hohe Priorität", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Präsenzunterricht sei nach allem, was Kinder in der Pandemie durchmachen mussten, überall wünschenswert.

Delta und Schulöffnungen: "Nicht komplett vorauszusehende Entwicklung"

Angesichts der Delta-Mutante habe man es aber "nicht mit einer komplett vorauszusehenden Entwicklung zu tun", erläuterte Seibert. Den Sommer über müsse man das Geschehen genau beobachten.

"Natürlich ist es nicht auszuschließen, dass es lokal zu größeren Infektionsausbrüchen kommt, auf die dann auch zu reagieren wäre." Die Beispiele Großbritannien und Portugal zeigten, wie auch bei positiver Entwicklung durch die Delta-Variante wieder Ansteckungen in großer Zahl auftauchen könnten, so der Regierungssprecher weiter.

Corona: Wie hoch ist das Risiko einer Delta-Ansteckung an den Schulen?

"In England ging es in den Schulen los", erklärte Charité-Virologe Christian Drosten vergangene Woche auf dem Online-Kongress für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin, als er über die Ausbreitung der Delta-Variante in Großbritannien sprach. Und auch an zwei israelischen Schulen wurde unlängst wieder eine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler verhängt, nachdem es dutzende neue Fälle gegeben hatte, bei denen ein Zusammenhang mit der Mutante vermutet wird.

Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI), mahnte gegenüber der "Augsburger Allgemeinen" vergangene Woche zur Vorsicht: "Wenn man die Infektion nicht einfach unter den Schulkindern durchlaufen lassen will, muss man sich spätestens jetzt an Konzepte wie Luftfilter machen, um nicht im Herbst wieder die Schulen zumachen zu müssen", betonte er. "Wenn sehr viele Kinder nicht geimpft sind und die Delta-Variante im Herbst kommt, droht in den Schulen wieder ein stärkeres Ausbruchsgeschehen."

Allein auf die Impfungen der Schülerinnen und Schüler könne man aber nicht setzen, so Watzl weiter. Dies sei allein deshalb schwierig, weil es für die jüngeren von ihnen noch gar keine geeigneten Impfstoffe gebe.

Maskenpflicht und Co.: Wie geht es an den Schulen weiter - trotz Delta?

Der Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), geht es mit frühzeitigen Festlegungen auf weitere Einschränkungen an den Schulen zu schnell. "Die KMK hat für Präsenzunterricht plädiert, und das sollte nicht vorzeitig in Frage gestellt werden", sagte sie dem "Tagesspiegel" (Montag).

Erst am Samstag hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärt, dass Corona-Maßnahmen an den Schulen noch längere Zeit notwendig sein würden. Im Herbst und Winter würden trotz der aktuell niedrigen Infektionszahlen voraussichtlich nach wie vor Maßnahmen wie Maskenpflicht oder auch Wechselunterricht greifen müssen.

Spahn warnt vor Delta-Variante des Coronavirus in Deutschland Spahn warnt vor Delta-Variante des Coronavirus in Deutschland

Studie: Wozu führt Distanzunterricht wirklich?

Eine Studie, die kein gutes Licht auf den Distanzunterricht in der Corona-Pandemie wirft, sorgt aktuell für Aufsehen. Forscherinnen und Forscher der Frankfurter Goethe-Universität haben dafür Daten aus aller Welt ausgewertet - mit ernüchterndem Ergebnis. "Die durchschnittliche Kompetenzentwicklung während der Schulschließungen im Frühjahr 2020 ist als Stagnation mit Tendenz zu Kompetenzeinbußen zu bezeichnen und liegt damit im Bereich der Effekte von Sommerferien", erklärte Prof. Andreas Frey, der an der Goethe-Universität Pädagogische Psychologie lehrt und einer der Autoren der Studie ist.

Für die Studie wurden in einem systematischen Review mit wissenschaftlichen Datenbanken weltweit jene Studien identifiziert, die über die Effekte der pandemiebedingten Schulschließungen auf die Leistungen und Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern berichteten. "Wir haben nur forschungsmethodisch hochwertige Publikationen berücksichtigt, die eindeutige Rückschlüsse auf die Wirkung coronabedingter Schulschließungen auf den Kompetenzerwerb von Schülerinnen und Schülern erlauben und geeignete Tests zur Leistungs- oder Kompetenzmessung einsetzten", so Frey.

Distanzunterricht: Schüler aus sozial schwachen Familien benachteiligt

Die Kompetenzeinbußen seien besonders bei Kindern und Jugendlichen aus sozial schwachen Elternhäusern deutlich. "Hiermit sind die bisherigen Vermutungen durch empirische Evidenz belegt: Die Schere zwischen Arm und Reich hat sich während der ersten coronabedingten Schulschließungen noch weiter geöffnet", lautet Freys Schlussfolgerung.

Es gebe jedoch auch erste Anhaltspunkte dafür, dass die Effekte der späteren Schulschließungen ab Winter nicht zwangsläufig ebenso drastisch ausfallen müssen: Die Online-Lehre sei inzwischen vielerorts besser geworden.

(raer/dpa)