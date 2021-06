Berlin. Der Software-Entwickler John McAfee ist tot in einem spanischen Gefängnis aufgefunden worden. Er sollte an die USA ausgeliefert werden.

Der Software-Entwickler John McAfee ist tot in seiner Zelle in einem spanischen Gefängnis aufgefunden worden. Er habe „offenbar Suizid“ begangen, sagte eine Sprecherin der Justiz in der Region Katalonien am Mittwoch.

Kurz zuvor hatte ein Gericht die Auslieferung des bekannten Unternehmensgründers an die USA angeordnet, wo er der Steuerhinterziehung beschuldigt wird. McAfee galt als Pionier in der Entwicklung von Antiviren-Software.

Mehr dazu in Kürze. (afp/fmg)