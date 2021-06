Würzburg: Messerattacke in Innenstadt - mehrere Tote und Verletzte

Würzburg In der Würzburger Innenstadt ist es zu einem Angriff mit mehreren Verletzten und Toten gekommen. Was bisher zu dem Vorfall bekannt ist.

Polizisten am abgesperrten Bereich in der Würzburger Innenstadt.

In der Würzburger Innenstadt hat sich am späten Nachmittag eine Messerattacke ereignet

Dabei sind wohl mehrere Menschen umgebracht worden

Das ist bisher zu dem Angriff bekannt

Bei einer Messerattacke in der Würzburger Innenstadt sind nach Angaben der örtlichen Polizei mehrere Menschen getötet worden. Weitere Personen wurden bei dem Vorfall am Freitag verletzt.

Nach Informationen des "Bayerischen Rundfunks" wurden insgesamt drei Menschen getötet und fünfzehn weitere verletzt. Die Einsatzleitung machte noch keine genaueren Angaben. Der Angreifer wurde nach Schusswaffengebrauch durch die Polizeibeamten überwältigt und ist mittlerweile in Gewahrsam.

Der Angriff ereignete sich am Barbarossaplatz, einem zentralen Ort in der Würzburger Fußgängerzone. In den Straßen rund um den Tatort waren laut Augenzeugen sehr viele Krankenwagen und zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizei zu sehen, berichtete eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur vor Ort.

Würzburger Bevölkerung wohl außer Gefahr - keine Hinweise auf weiteren Täter

Weiterhin sind Bereiche rund um den Tatort weitläufig gesperrt. Allerdings bestehe keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, erklärte die Polizei. Sie forderte zudem Zeugen auf, sich zu melden. Alle anderen forderte sie auf, den Bereich am Barbarossaplatz zu verlassen.

"Wir haben keinerlei Hinweise auf weitere Täter", sagte ein Polizeisprecher. Über die möglichen Motive des Festgenommenen wurde zunächst nichts bekannt.

Wir haben einen Tatverdächtigen festgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Es besteht KEINE Gefahr für die Bevölkerung! Bitte haltet euch mit Mutmaßungen zurück - weitere Informationen folgen — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 25, 2021

Würzburg: Mann griff mit Messer an - Passanten versuchten sich zu wehren

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann aus bisher nicht bekannten Gründen in der Innenstadt Passanten angegriffen. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 17.00 Uhr alarmiert worden. Der Bayerische Rundfunk berichtet, dass bei dem Täter eine psychische Störung vorliegt. Diese Information ist bisher noch nicht von Polizeiseite bestätigt worden.

Mehrere Videos, die das Geschehen dokumentieren, verbreiteten sich im Netz wie ein Lauffeuer. Darauf ist unter anderem zu sehen, wie der mutmaßliche Angreifer, barfuß und mit einem langen Messer bewaffnet, auf dem Platz umherrennt. Passanten versuchen, ihn aufzuhalten, Schreie sind zu hören. Einige Menschen haben sich mit Stühlen eines Cafés bewaffnet, ein Mann versucht, den Tatverdächtigen mit einem Stock zu stoppen.

Einsatz am Tator: Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 17.00 Uhr alarmiert worden. Foto: dpa

Bayerischer Innenminister ist auf dem Weg nach Würzburg

Die Polizei mahnte Zurückhaltung in den sozialen Netzwerken an. "Bitte teilt keine Bilder oder Videos", hieß es am Freitag in einem Tweet der Polizei. Sie forderte dazu auf: "Respektiert bitte die Privatsphäre der Opfer!"

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist nach der Messerattacke auf dem Weg nach Würzburg. Er werde sich am Tatort ein Bild der Lage machen, sagte ein Sprecher des CSU-Politikers am Freitagabend. Am Abend sollte sich Herrmann zudem zu dem Vorfall äußern.

