Drei Fragen an "Catweazle"-Darsteller Otto Waalkes

Mo, 28.06.2021, 15.17 Uhr

Der Komiker Otto Waalkes ist für eine Kino-Produktion in die Rolle des "Catweazle" geschlüpft. Wie der Dreh mit Co-Star Julius Weckauf war und ob er seinen ganz speziellen "Otto"-Charme in die Rolle des kauzigen Sonderlings einbringen konnte, verrät Waalkes in einem Interview mit AFPTV.