Muh-sik: Konzerte für Kühe

Sa, 03.07.2021, 08.57 Uhr

Der britische Cellist Jacob Shaw ist in publikumsarmen Pandemie-Zeiten ungewöhnliche Wege gegangen: In Dänemark hat er angefangen, vor Kühen zu spielen. Auch wenn die regulären Spielstätten wieder öffnen, will er weiter vor Tieren musizieren.