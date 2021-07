Fast die Hälfte der Portugiesen wieder unter nächtlicher Ausgangssperre

Sa, 03.07.2021, 13.15 Uhr

Wegen der angespannten Corona-Lage hat sich fast die Hälfte der Portugiesen am Freitag auf neue nächtliche Ausgangssperren einrichten müssen. Diese sollte am Abend in Kraft treten und vorerst jede Nacht von 23.00 Uhr bis 5.00 Uhr gelten.