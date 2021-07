Mallorca: Immer mehr Neuinfektionen - Aktuelle Corona-Zahlen

Auf Mallorca steigen die Corona-Zahlen weiter deutlich an

Nach einem Bericht der "Mallorca Zeitung" wird die als ansteckendere Delta-Variante inzwischen bei 85 Prozent aller Proben festgestellt

Hier finden Sie die aktuelle Inzidenz und Corona-Zahlen der Urlaubsinsel

Es ist ein ständiges Auf und Ab: Mal scheinen die Corona-Zahlen auf Mallorca zu explodieren, dann sinken sie wieder und die Urlaubsinsel gilt als Vorzeigeregion. Aktuell ist von dieser zuletzt positiven Entwicklung kaum noch etwas übrig.

Die Sieben-Tage-Inzidenz auf der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen sei bis Freitag auf gut 270 gestiegen, meldet die "Mallorca Zeitung". Für die Balearen insgesamt, also neben Mallorca auch Menorca, Ibiza und Formentera, werde dieser Wert mit 290 angegeben, schrieb die Zeitung am Sonntag. Der sogenannte R-Wert lag nach Angaben der Gesundheitsbehörde bei 1,63. Die Zahl bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 163 weitere Menschen anstecken.

Wie die mallorquinischen Gesundheitsbehörden vermeldeten wurden innerhalb der letzten 24 Stunden so viele Neuinfektionen, wie noch nie registriert: Insgesamt 795 Ansteckungen mit dem Coronavirus wurden erfasst. Es waren 115 Fälle mehr als am Vortag. Die bisher höchste Zahl war zuvor am 19. Januar mit 776 registriert worden. Die Inzidenz liegt derzeit bei 241,3 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die in Spanien meist als Grundlage genommene 14-Tage-Inzidenz beträgt inzwischen 404.

Inzwischen ist die Delta-Variante die dominierende Variante auf der Insel, wie die "Mallorca-Zeitung" berichtete, 85 Prozent der Infektionen gehen auf die Mutante zurück.

Keine Angst vor Strand-Gedränge: Viele Deutsche zieht es nach dem Corona-Sommer 2020 nach Mallorca. Foto: dpa

Spanien ist wieder Risikogebiet – auch Mallorca

Zuletzt hat das Robert Koch-Institut (RKI) ganz Spanien zum Risikogebiet erklärt. Das bedeutet, dass auch die Balearen-Insel wieder zum Risikogebiet werden. Mehr dazu: Spanien-Risikogebiet - Was bedeutet das für meinen Urlaub?

Für Urlauber heißt das, dass sie sich nach ihrem Urlaub auf Mallorca zehn Tage in Selbstisolation begeben müssen. Bei der Einreise müssen sie ein negatives Testergebnis vorweisen. Die häusliche Quarantäne kann vorzeitig beendet werden, wenn ein negativer Testnachweis, ein Genesenennachweis oder ein Impfnachweis über das Einreiseportal der Bundesrepublik übermittelt wird.

Mallorca: Urlaub mit geringen Einschränkungen möglich

Auf der Insel selbst sind die Corona-Regeln bisher noch vergleichsweise locker. Restaurants und Bars haben bis 2 Uhr morgens geöffnet, eine Ausgangssperre gibt es nicht. Auch die meisten Kontaktbeschränkungen wurden durch ein Gerichtsurteil aufgehoben. Die Maskenpflicht im Freien gilt nur noch eingeschränkt. Lesen Sie hier: Wie britische Touristen den Mallorca-Urlaub gefährden könnten.

Neue Regel auf Mallorca und Balearen-Inseln

Ob die Einschränkungen angesichts der steigenden Fallzahlen so gering bleiben, scheint fragwürdig. Die Regierung der Balearen sagte weitere geplante Öffnungsschritte vorerst ab. Clubs und Diskotheken werden vorerst nicht geöffnet – dafür gibt es eine neue Regel: Seit dem 10. Juli darf ab 22 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden. Davon ausgeschlossen sind Bars und Restaurants. Sie dürfen bis zur Schließung um 2 Uhr weiterhin Alkohol anbieten.

