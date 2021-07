Starkregen sorgt für Überschwemmungen in New Yorker U-Bahnen

Starkregen sorgt für Überschwemmungen in New Yorker U-Bahnen

Fr, 09.07.2021, 14.52 Uhr

Vor der erwarteten Ankunft des Tropensturms "Elsa" in New York sind in der Millionenmetropole mehrere U-Bahn-Stationen durch Starkregen überflutet worden.