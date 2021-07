Einwohner von Eschweiler verzweifelt über Hochwasser-Schäden

Do, 15.07.2021, 20.26 Uhr

Das Flüsschen Inde hat sich nach heftigen Regenfällen in Eschweiler in der Nähe von Aachen in einen reißenden Strom verwandelt. Nachdem das Wasser zurückgeht, bietet sich ein Bild der Zerstörung.