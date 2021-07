Tausende kämpfen gegen Brände in Kanada und den USA

So, 18.07.2021, 12.50 Uhr

Die schweren Waldbrände im Westen der USA und in Kanada bringen die Feuerwehrleute an den Rand ihrer Kräfte. Rund 2100 Brandbekämpfer sind im Bundesstaat Oregon gegen das sogenannte Bootleg-Feuer im Einsatz. In Kanada hoffen die Feuerwehrleute auf Verstärkung aus Mexiko.