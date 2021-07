Merkel: Hochwasser hat wohl mit Klimawandel zu tun

So, 18.07.2021, 15.45 Uhr

Bei einem Besuch in der Hochwasser-Region in Rheinland-Pfalz mahnt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weitere Schritte im Kampf gegen den Klimawandel an. Die Ereignisse deuteten darauf hin, "dass das etwas mit dem Klimawandel zu tun hat", sagte Merkel.