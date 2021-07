FFP2-Masken: Stiftung Warentest prüft – nur vier "rundum empfehlenswert"

Spahn mahnt zur Vorsicht: Maske in Innenräumen weiter tragen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mahnt trotz der positiven Entwicklung bei den Corona-Zahlen in Deutschland zu weiterer Vorischt. Draußen könne die Maske weggelassen werden, aber in Innenräumen solle sie weiterhin getragen werden, sagte er in Berlin.