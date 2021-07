200 Millionen Euro Hochwasser-Hilfe des Bundes beschlossen

Mi, 21.07.2021, 11.35 Uhr

Der Bund will in der Hochwasserkatastrophe eine Soforthilfe von 200 Millionen Euro bereitstellen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte nach einem entsprechenden Kabinettsbeschluss in Berlin, die Regierung werde "alles tun, was erforderlich ist", um den Menschen zu helfen.