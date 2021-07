Chempark Leverkusen: Explosion in Chemiewerk – Behörden mit dringender Bitte

In Leverkusen hat es eine schwere Explosion gegeben, ein Mensch starb, 16 wurden verletzt

Die Detonation ereignete sich in einer Sondermüll-Verbrennungsanlage auf dem Gelände des Chemparks

Aufgrund der Rauchentwicklung sollten sich Menschen nicht im Freien aufhalten und Fenster und Türen schließen

Auf dem Gelände des Chemparks in Leverkusen hat es am Dienstagmorgen eine schwere Explosion gegeben. Ein Tanklager war aus bislang ungeklärter Ursache explodiert, daraufhin war ein Feuer ausgebrochen. 16 Menschen seien verletzt worden, zwei davon schwer, wie die Stadt Leverkusen am Mittag mitteilte. Vier Menschen wurden am Vormittag vermisst. Rettungskräfte suchten mit Hochdruck nach den Vermissten.

(2/3) Die Anwohner in Leverkusen werden gebeten, geschlossene Räume aufzusuchen, Klimaanlagen auszuschalten und vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bei dem Ereignis wurden mehrere Mitarbeiter verletzt, mindestens zwei davon schwer. — CHEMPARK (@CHEMPARK) July 27, 2021

Oberbürgermeister Richrath: "Das ist ein tragischer Tag für Leverkusen"

Inzwischen ist klar, dass mindestens eine Person bei dem Unglück ums Leben kam. Rettungskräfte der Werkfeuerwehr hätten einen der vermissten Mitarbeiter nur noch tot bergen können. "Wir sind tief betroffen über diesen tragischen Unfall und den Tod eines Mitarbeiters. Unser besonderes Mitgefühl gilt vor allem den Angehörigen, aber auch den Kollegen, die mit ihm zusammengearbeitet haben", erklärte der Chempark-Leiter Lars Friedrich.

"Das ist ein tragischer Tag für Leverkusen", sagte der Oberbürgermeister Uwe Richrath bei einer Pressekonferenz am Nachmittag. Die Gedanken der Stadt seien bei der Familie des getöteten Mitarbeiters. "Das war eine immense Detonation im ganzen Stadtgebiet", so Richrath weiter. Alle hätten die Sirenen gehört. Er hoffe, dass die vier Vermissten noch lebend gefunden werden können. Der Einsatzschwerpunkt liege nun bei der Vermisstensuche sowie der Sicherung der Einsatzstelle, hieß es von der Werkfeuerwehr.

Chempark-Leiter: Rauchwolke wird analysiert

Chempark-Leiter Friedrich erklärte, dass eine genaue Analyse der Rauchwolke über der Stadt derzeit noch nicht vorliege, aber gemeinsam mit dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) erstellt würden. Das könne aber ein paar Tage dauern. Die Menschen in den betroffenen Gebieten seien zu besonderer Aufmerksamkeit aufgerufen. Verdächtige Niederschläge sollten über eine Hotline gemeldet werden. "Vorsicht ist angesagt", so Friedrich.

Spekulationen über eine Giftwolke wollte Friedrich nicht bestätigen. Die Identität des Toten werde derzeit geklärt. Die Verletzungen eines der Mitarbeiter bezeichnete Friedrich als "lebensgefährlich".

#BREAKING: Emergency services responding to large explosion at chemical plant in Leverkusen, Germanypic.twitter.com/4cILPlciQ8 — I.E.N. (@BreakingIEN) July 27, 2021

Rauchwolke über Leverkusen: Messwerte im "grünen Bereich"

Ob in Niederschlägen gefährliche Stoffe zu finden sind, lasse sich laut LANUV noch nicht einschätzen, hieß es von der Stadt Leverkusen. Spielplätze in Opladen und Bürrig würden vorsorglich gesperrt. Dabei handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Die Messwerte seien aktuell im "grünen Bereich".

Vorsorglich sollten aber Nahrungsmittel aus dem Garten abgewaschen werden. Wer Rückstände und Ruß-Niederschlag auf Grundstücken oder Straßen entdeckt, wird gebeten, sich an die Bürger- und Bürgerinnenhotline unter 0214 406 33 33 zu wenden

Explosion in Leverkusen: Brand gelöscht

Die Explosion ereignete sich in der Sondermüll-Verbrennungsanlage des Unternehmens Currenta. Das Unternehmen berichtete, Einsatzkräfte der Werksfeuerwehr seien im Einsatz. Demnach war ein Tanklager des Entsorgungszentrums explodiert, in der Folge brach dann ein Feuer aus. "Wir gehen davon aus, dass in den Tanks 200 bis 300 Kubikmeter Lösungsmittel waren", so Friedrich. Nun werde eine genaue Analyse vorgenommen.

Wie die Stadt Leverkusen mitteilte, mussten die Löscharbeiten warten, bis eine Stromleitung vom Netz getrennt war. Gegen 13 Uhr teilte der Chempark mit, dass der Brand gelöscht sei. Von einer Eskalation der Lage sei nicht mehr auszugehen, der Standort sei stabil.

Der Knall der Explosion sei im gesamten Stadtgebiet zu hören gewesen, berichtet unter anderem der WDR. Die Druckwelle der Explosion soll bis ins rund 4 Kilometer entfernte Opladen zu spüren gewesen sein. Über dem Gelände stieg eine Rauchsäule auf, die kilometerweit zu sehen war. Was die Explosion ausgelöst hat, war zunächst unklar. Möglicherweise könnte eine Verpuffung zu dem Unglück geführt haben, so die Feuerwehr gegenüber dem ZDF.

Explosion in Leverkusen: Autobahnen gesperrt

Wegen der größeren Schadenslage waren Straßen und Autobahnen im Umkreis gesperrt. Betroffen sind zum Teil noch immer:

Die Autobahn 1 bei Leverkusen zwischen Köln-Niehl und Kreuz Leverkusen in beiden Richtungen

Die A3 zwischen Kreuz Leverkusen und Dreieck Langenfeld in beiden Richtungen

Die A59 zwischen Kreuz Monheim-Süd und Kreuz Leverkusen-West in beiden Richtungen

Leverkusen: Ein Polizist steht unweit einer Zufahrt zum Chempark über dem eine dunkle Rauchwolke aufsteigt. Foto: Oliver Berg / dpa

Laut Polizei Köln konnten am Mittag dann zunächst die A1 zwischen Autobahnkreuz Leverkusen und Köln-Nord in beiden Richtungen wieder freigegeben werden. Innerstädtische Sperrungen blieben aber bestehen.

Autofahrende sollten den Bereich großräumig umfahren. "Ausmaß und Ursache der Schadenslage sind aktuell noch nicht bekannt", erklärte die Polizei in einer Mitteilung am Dienstagvormittag. Die Feuerwehr Köln bat Autofahrende dringend darum, Rettungsgassen zu bilden. Vor Ort würden alle Rettungswege gebraucht, so die Polizei Köln.

Eine dunkle Rauchwolke steigt über dem Chempark auf. Nach einer Explosion seien Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei aktuell im Großeinsatz. Foto: Oliver Berg / dpa

Rauchsäule über Chempark: Luftmesswagen im Einsatz

In den angrenzenden Gebieten begannen Umweltschutzeinheiten der Feuerwehr mit Luftmessungen. Die Rauchsäule zog in nordöstliche Richtung. Luftmesswagen waren im Einsatz. Für das Stadtgebiet Köln konnten bis zum Mittag keine Auffälligkeiten festgestellt werden, wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte. Die Intensität der Rauchentwicklung habe sich jedoch "deutlich reduziert". Auch in Wuppertal sind Messfahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz. Dort meldeten Bürgerinnen und Bürger Rauchgeruch.

Die fortgesetzten Messungen durch die Umweltschutzeinheiten der @Feuerwehr_Koeln auf dem Kölner Stadtgebiet haben keine Auffälligkeiten ergeben. Die Intensität der Rauchentwicklung hat sich indes deutlich reduziert. Die Messungen werden vorsorglich fortgeführt. — Feuerwehr Köln (@Feuerwehr_Koeln) July 27, 2021

Explosion in Chempark: Warnstufe "Extreme Gefahr"

Die Warnapp NINA hatte gegen 10 Uhr am Dienstagvormittag einen Alarm ausgelöst und die Bevölkerung gewarnt. Menschen sollten sich nicht im Freien aufhalten und Fenster und Türen geschlossen halten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ordnete das Ereignis in die Warnstufe "Extreme Gefahr" ein. Anwohnenden wurde empfohlen, sich in den Medien zu informieren und das betroffene Gebiet zu meiden. Auch Sirenen warnten die Bürgerinnen und Bürger.

Die Notrufe 110 und 112 sollten nur im Notfall gewählt werden oder wenn Angaben zum Geschehen gemacht werden können. Betroffen waren neben dem Stadteil Bürrig auch die Stadteile Rheindorf und Opladen, sowie das Stadtgebiet Solingen im Bereich Aufderhöhe und Ohligs. Am Nachmittag wurde die Warnung dann aufgehoben.

Für die Bevölkerung wurde unter 0214-2605 99333 eine Hotline eingerichtet

BITTE UNBEDINGT RETTUNGSGASSE BILDEN!

Alle Autobahnen und der Westring sind gesperrt.

A1 zwischen Köln-Niehl und Kreuz Leverkusen.

A3 zwischen Kreuz Leverkusen und Dreieck Langenfeld.

A59 zwischen Kreuz Monheim-Süd und Kreiz Leverkusen-West. — Feuerwehr Köln (@Feuerwehr_Koeln) July 27, 2021

Der Chempark ist nach eigenen Angaben einer der größten Chemieparks Europas. An den drei Standorten Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen sind über 70 Firmen angesiedelt. (pcl)

