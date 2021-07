Massenimpfung für thailändische Mönche

Fr, 30.07.2021, 10.22 Uhr

In Thailand steigen die Corona-Fallzahlen drastisch an - in Bangkok werden die Krankenhausbetten und Quarantäne-Einrichtungen knapp. In einem Tempel im Westen der Hauptstadt lassen sich rund tausend buddhistische Mönche gegen das Virus impfen.