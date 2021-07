Unfall: Reisebus verunglückt auf A13 - Verletzte

Staakow/Freiwalde Bei einem Unfall auf der Autobahn 13 zwischen Staakow und Freiwalde in Brandenburg ist ein Reisebus umgekippt. Es gibt viele Verletzte.

In Brandenburg ist es auf der Autobahn 13 zwischen Staakow und Freiwalde zu einem schweren Unfall gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei Cottbus dieser Redaktion mitteilte, sei ein Reisebus mit 19 Mitfahrenden bei der Auffahrt auf den Parkplatz Krausnicker Berge Ost von der Fahrbahn abgekommen und auf eine Schutzplanke aufgefahren. Dabei sei der Reisebus umgekippt.

An Bord des Busses habe sich eine Reisegruppe mit 17 Personen befunden, außerdem noch zwei Busfahrer. Die Polizei Cottbus geht von 19 verletzten Personen aus, davon neun Schwerverletzte.

Polizei: Rettungshubschrauber im Dauereinsatz

Die leicht bis mittelschwer verletzten Personen werden laut Polizeiangaben direkt an der Unfallstelle versorgt, außerdem seien Rettungshubschrauber "im Dauereinsatz", um die schwer Verletzten in umliegende Krankenhäuser zu transportieren.

#8ung #Vollsperrung



Die #A13 ist zwischen den Anschlussstellen #Freiwalde und #Staakow (LDS) vollgesperrt. Grund ist ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Kleinbus & mehreren Verletzten. Der Verkehr wird an beiden Anschlussstellen abgeleitet.

Denken Sie an die #Rettungsgasse! — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) July 30, 2021

Die Autobahn 13 ist zur Zeit in beide Richtungen gesperrt, Autofahrer werden in beiden Richtungen abgeleitet. Die Polizei hat am Vormittag eindringlich darum gebeten, eine Rettungsgasse für die Einsatzkräfte zu bilden. (dpa/fmg)

